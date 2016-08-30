Андрей Моисеев: Лесун молодец, девочки провалились

Александр Лесун Источник: Reuters

Главный тренер сборной Андрей Моисеев оценивает выступление российских пятиборцев на Олимпиаде в Рио и подводит итоги всего олимпийского четырехлетия.

«ОЛИМПИАДУ ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО УМЕЕТ СПРАВЛЯТЬСЯ С НЕРВАМИ»

- Золотая медаль Александра Лесуна – это здорово, он молодец, показал свой уровень, - отметил Моисеев. - Звания олимпийского чемпиона Александру не хватало, потому что парень стабильный, каждый год подтверждает свой класс на чемпионатах мира. Но Олимпийские игры – состязания особенные, здесь надо было показать результат в нужный момент, в нужное время, и он это сделал.

- В то же время Донате Римшайте и Гульназ Губайдуллиной войти в десятку лучших не удалось…

- Девочки были готовы бороться не скажу что за золотую медаль, но за тройку призеров точно. Но выступление получилось провальным. Особенно в фехтовании, в техническом виде. Почему такое произошло с Донатой, я не понимаю, потому что она является сильной фехтовальщицей. Ее тренер Андрей Николаевич Федотов также тренирует фехтование у Лесуна. Александр набрал в фехтовании 268 очков, а Доната – 202 очка. Будем разбираться, почему так произошло. Что касается Гульназ, то мы изначально понимали, что только при успешном фехтовании она может рассчитывать на тройку. У нее сильное плавание, хороший «комбайн», и ей по итогу хватило бы 180 очков в фехтовании, чтобы попасть в призеры. Но к сожалению, мандраж от дебюта на Олимпийских играх не позволил ей нафехтовать даже на такую минимальную сумму. Набрав 148 очков, она сразу выбыла из борьбы за медали.

- Не мог повлиять на такое выступление Римшайте и Губайдуллиной тот факт, что они приехали в Рио непосредственно перед стартом?

- Было два варианта акклиматизации. Первый – приехать за две недели до старта. Мы себе такого позволить не могли, так как теряли подготовку в технических видах, фехтовании и верховой езде. Второй – приехать за короткий период времени, чтобы организм не успел включиться в адаптацию. После неоднократных совещаний тренерский штаб принял решение – выбрать второй вариант. Я его утвердил, и согласно принятому решению Лесун прилетел в Рио 14 августа, девочки – 16 августа.

- Получается, у Римшайте и Губайдуллиной был один день до старта?

- Полтора. Они прилетели днем, то есть у них был вечер, и целый следующий день. Но еще раз повторю, это решение принималось в соответствии с научными обоснованиями, и инициатива исходила от спортсменок и их тренеров.

- В каком формате будет проходить обсуждение результатов Олимпиады?

- Мы соберемся на совещание, подведем итоги выступления команды, детально всех выслушаем, чтобы понимать, что делать дальше, какие коррективы вносить. Но нужно понимать одну вещь: Олимпийские игры выигрывают те, кто умеет справляться с нервами. Трясет всех, волнуются все, но кто-то справляется с эмоциями, а кто-то нет.

«ВОЗРАСТНЫМ РЕБЯТАМ НАДО БЫТЬ НА ГОЛОВУ СИЛЬНЕЕ»

- Как оцените общий прогресс результатов за четыре года?

- Лейтмотив минувшего четырехлетия – мы уделили большое внимание резерву. У мужчин с 2008 по 2012 год у нас была некая «дрим тим», куда входил и я, мы ездили на все соревнования вчетвером и показывали результаты. Но в итоге ни у кого, кроме меня, Лесуна, Ильи Фролова и Сергея Карякина, не было возможности себя проявить. Поэтому после 2012 года мы пошли другой дорогой. Из явных лидеров у нас остался Лесун, стабильно выступавший на высоком уровне, Фролов примерно раз в год показывал хороший результат. Нам нужно было максимально обкатать резерв, и я считаю, что это удалось сделать. В женской команде то же самое: мы вывезли на старты большое количество молодых девочек. Понятно, что им было тяжело – многие еще в юниорском возрасте. А переход из юниоров во взрослые очень болезненный, ждать мгновенного результата от дебютанток не приходилось. Но я доволен, что мы открыли целый ряд молодых спортсменок, которые в дальнейшем смогут конкурировать на высоком уровне. Гульназ Губайдуллину открыли еще за год до Олимпиады, у нас есть также София Серкина, Настя Петрова, совсем молодые девочки Алена Шорникова, Ксения Фральцова. Физические виды у них уже конкурентоспособны, а техническим видам они обучатся с опытом.

- У ребят Егор Пучкаревский, Олег Наумов, Александр Лифанов несколько лет назад ярко проявляли себя по юниорам. Почему у них не получается показывать результаты во взрослых стартах?

- Определенные результаты есть. Например, Наумов на последнем чемпионате мира был второй в эстафете с Ильей Фроловым. Завоевал олимпийскую лицензию Егор Пучкаревский, но травма не позволила ему поехать в Рио.

- С чем связано снижение результатов у Фролова и Карякина?

- Это наши старые бойцы, но у каждого, к сожалению, есть изъяны, которые не позволяют находиться на должном высоком уровне. У Фролова – отстающий вид, у Карякина – травмы. За прошлые заслуги никого в сборную брать не будут. Когда мне, как главному тренеру, приходится делать выбор между 33-летним и 18-летним спортсменом, то я, естественно, буду смотреть в сторону перспективы. В этой ситуации возрастным ребятам надо доказывать, что они сильнее, и сильнее на голову. Я тоже был в такой ситуации. В 2012 году мы вчетвером участвовали в олимпийском отборе, и мне приходилось доказывать результатами, что я сильнее конкурентов.

- С недавнего времени работает новая система отбора в сборную…

- Я считаю это важным моментом. Если раньше спортсмен занимал место в шестерке чемпионата России и гарантировал себе участие в чемпионатах Европы и мира, то теперь критерии поменялись. В системе отбора прописаны не места, а нормативы, которые нужно выполнять, чтобы быть конкурентоспособным на мировой арене. Нормативы установлены такими, чтобы спортсмен, выполняя их, мог отобраться в финал чемпионата Европы или мира и побороться там за попадание хотя бы в шестерку.

Как главный тренер я также должен выразить удовлетворение, что в минувшее четырехлетие мы стали больше привлекать специалистов по видам спорта. Работу таких людей мы видим у наших конкурентов – французов, итальянцев, представителей других стран. Это тренеры по фехтованию, верховой езде, легкой атлетике. То же самое теперь делаем и мы. У спортсменов есть некая альтернатива – либо работать с такими специалистами, либо с личным тренером по пятиборью. Примеры успешной работы есть и с одной, и с другой стороны. Например, Александр Лесун работает с личной бригадой тренеров. Но есть и спортсмены, которые тренируются у специалистов узкого профиля, и я считаю, что за этим будущее. Такие специалисты знают не меньше, а зачастую и больше, чем тренеры общей направленности. Однако тренеры по пятиборью должны сводить воедино работу узкопрофильных специалистов, и если эти тандемы будут действовать эффективно, то у нас в будущем должны появиться очень серьезные результаты. Но нужно некоторое время, чтобы люди адаптировались к новой системе. Стоять на месте никто не собирается, все будут прогрессировать. И, возможно, коррективы в структуру подготовки сборной мы будем вносить.

- Как вы оцените развитие биатла и триатла – видов, которые могут создавать будущих пятиборцев?

- Очень здорово, что мы развиваем эти виды, именно эти дисциплины могут стать массовыми и обеспечить хороший переход в современное пятиборье. Но я также не против, если в пятиборье будут приходить ребята из других видов – таких, как плавание. Главное, чтобы это были талантливые и в перспективе сильные спортсмены.