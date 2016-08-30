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Кто победит в матче Турция – Россия? Прогноз от БК «Лига Ставок»

Кто победит в матче Турция – Россия? Прогноз от БК «Лига Ставок»

Сможет ли сборная России обыграть в товарищеском матче команду Турции? Прогноз от БК «Лига Ставок».

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