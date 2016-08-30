Кто победит в матче Турция – Россия? Прогноз от БК «Лига Ставок»
Сможет ли сборная России обыграть в товарищеском матче команду Турции? Прогноз от БК «Лига Ставок».
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|Теннис
|Уильямс6:3, 6:3Макарова
|Теннис
|Родина7:6, 2:6, 2:6Цибулкова
|Хоккей
|Динамо Москва4 : 0Металлург Нк
|Футбол
|Чехия2 : 0Армения
|Футбол
|Турция0 : 0Россия
|Хоккей
|Амур- : -Куньлунь
|Футбол
|Фареры (U-21)- : -Россия (U-21)
|Футбол
|Голландия- : -Греция
|Хоккей
|ЦСКА- : -Ак Барс
|Футбол
|Бельгия- : -Испания
|Футбол
|Италия- : -Франция
Сможет ли сборная России обыграть в товарищеском матче команду Турции? Прогноз от БК «Лига Ставок».