Спорим, Денисов и в «Локомотиве» устроит бучу? Колонка Николая Роганова

Появление Игоря Денисова в «Локо» - мина замедленного действия. Она обязательно рванет, не пройдет и года.

Предпосылок к тому достаточно. Денисов всегда жил по своим собственным правилам и не считал нужным их менять. Он хороший футболист и очень сложный человек. Наши недостатки – это продолжение наших же достоинств.

Властимил Петржела уйдя, из «Зенита» признался, что так и не нашел с Игорем общего языка. «Несколько раз я слышал дерзости в свой адрес, игнорировать их не собирался, - писал тренер в своей книге. - «Я уйду!», - нагло говорил Денисов. «Проваливай»! - спокойно отвечал я ему. Парень брал вещи и уезжал с базы прямо во время тренировки, только его и видели. Проходило время, Игорь потихоньку осознавал, что он теряет, возвращался, извинялся, и я его прощал».

С Денисовым случалось много забавных историй. Сказочный день рождения в 2005 году, который он с приятелями из «Зенита» встречал в ресторане Кержакова «Лукоморье». Когда приехала милиция, Игорь, раздевшись по пояс, кричал старшему лейтенанту Павлу Васильеву: «Убирай пистолет, снимай форму, пошли драться один на один!».

В апреле 2007 накануне матча со «Спартаком» Денисов с Аршавиным и Анюковым отправился в ночной клуб, за что всех троих на месяц сослали в дубль.

Много чего вспоминается. Драка с Радимовым на тренировке в сентябре 2010. Недоразумение со сборной России, в которую он отказался ехать накануне Евро-2008. Ну и конечно, демарш в сентябре 2012, когда накануне матча «Крылья Советов» - «Зенит» Денисов отказался выходить на поле – мол, слишком большие зарплаты у Халка и Витселя, россияне в «Зените» столько не получают.

Игорь скандалил с Черчесовым, Бородюком, Это’О и это далеко не полный список людей, которые не устраивали футболиста и правдоруба.

У Денисова обостренное чувство справедливости и свое представление о том, что такое справедливость. Он терпеть не может, когда кто-нибудь халтурит на тренировках. Он привык говорить то, что думает и не любит слово «компромисс». Что характерно – с возрастом Игорь не меняется (ему 32 года), он все такой же прямой и упрямый, как в юности.

Учитывая все это, трудно найти для него подходящую команду. Представьте, что будет, если Денисову покажется, будто Ведран Чорлука на тренировках выкладывается не на сто процентов, а, скажем, на 85.

Готов спорить с кем угодно, что не пройдет и года, как Денисов и в «Локомотиве» что-нибудь отчебучит. Не то чтобы я очень этого жду, скорее, наоборот. Но факты говорят сами за себя.