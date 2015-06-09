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Алексей Немов: Сделал перелет Ткачева – ахнул от восторга!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Немов
Алексей НемовИсточник: Sovsport.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион рассказал о подготовке к шоу «Алексей Немов и легенды спорта», которое состоится 16 сентября в «Мегаспорте».

ЗВЕЗДЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

- Я помню, когда первый раз услышал об идее организовать подобное мероприятие, - вспоминает Алексей Немов в начале пресс-конференции, посвященной предстоящему шоу. – Это было во время Олимпиады в Афинах. Мне позвонил мой друг, мой коллега Петр Цанава и сказал: «Леша, это будет здорово!». Я тогда ответил: «Дай мне сначала довыступать на Играх, а потом вернемся к этому вопросу». Позже, когда я вернулся в Москву, мы в нему действительно вернулись. Так появилось шоу «Легенды о спорте», имевшее огромный успех. Количество детей в России, начавших заниматься гимнастикой, трамплином, акробатикой за это время увеличилось вдвое! А сейчас мы вспомнили о круглой дате – ровно 20 лет назад, на Олимпиаде в Атланте в 1996-м, мужская сборная России завоевала первое в нашей постсоветской истории золото в командном многоборье! В честь этого события и родилась идея организовать новое шоу.

- Но в нем ведь примут участие не только спортивные гимнасты?
- Конечно, нет. Это будет масштабное представление. Будут выступать и титулованные спортсмены, уже завершившие карьеру. И члены нынешних сборных. Порадует зрителей Алия Мустафина, только что выигравшая свое второе олимпийское золото в Рио. Выйдут со своими программами многие другие атлеты. В том числе – гимнастки-художницы Маргарита Мамун (еще одна чемпионка Рио-2016) и многократная чемпионка мира Яна Кудрявцева, призер Олимпийских игр в прыжках на батуте Дмитрий Ушаков, победители и призеры чемпионатов мира по спортивной акробатике и звезды акробатического рок-н-ролла. А также, например, Оксана Чусовитина – единственная в истории гимнастка, выступавшая на семи Олимпиадах!

- Синхронистки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко – пятикратные олимпийские чемпионки – тоже обмолвились о желании выступить в вашем шоу.
- Я рад, что они с таким энтузиазмом отнеслись к проекту. Жаль, что пока бюджет не позволяет соорудить на сцене бассейн, - смеется Немов. – Но в будущем, если зрителям все понравится и мы продолжим организовывать такие шоу, мы обязательно придумаем, как включить в программу и выступления в синхронном плавании.

ПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕ

- Расскажите о своей подготовке. Одно дело – спортсмены, завершившие карьеру, которые могут все свободное время посвящать тренировкам непосредственно к шоу, другое – действующие члены сборной, которые только вернулись из Рио.
- Я так скажу – ситуация обратная. Спортсмены сборной завершили подготовку, а мы – только ее начали, - смеется Немов. – Ребята и девушки, которые выступали на Играх, и так прекрасно готовы. Сейчас они отправились на восстановительный сбор и вернутся в Москву за несколько дней до шоу. Но они и так прекрасно готовы, все – профессионалы, и отлично чувствуют себя, выходя к снарядам. Вот нам куда тяжелее…. Мы только начали хрустеть суставами, пытаясь вернуть себя в форму. Я буквально пару дней назад сделал перелет на перекладине. Это же был такой восторг! Мол, «Вау, я сделал перелет Ткачева!». Да просто ахнул от восторга! Хотя когда сам выступал, этот же элемент выполнял на автопилоте. Но понятно, что мы не сможем показать ту нашу программу, с которой выступали на Олимпийских играх. Зрителям важно другое. Особенно, детям. Что они увидят тех, кто когда-то боролся за медали для своей страны. И что мы по-прежнему можем им что-то показать. Что живем любимым делом. Это самое важное!

- Светлана Хоркина, которая тоже выступит в шоу, уже призналась, что готовит свою программу «Кармен». А что готовите вы?
- Я тренируюсь на коне, - улыбается Николай Крюков – член той самой «золотой» сборной России, ставшей лучшей в командном многоборье в Атланте.  Он тоже приехал на пресс-конференцию как один из участников предстоящего шоу. – Жаль, что в программе будут представлены не все снаряды.

- А то бы выступил на всех! – смеясь, добавляет Антон Голоцуцков – двукратный бронзовый призер Игр, еще один участник пресс-конференции. – Я в свое время отлично прыгал, но опорного прыжка в шоу как раз не будет. Так что готовлюсь выступить на перекладине. «Солнышко» точно покручу.

- А я готовлю вольные, - добавляет двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова. – Детали раскрывать не буду – все еще в процессе подготовки. Но музыка точно понравится!

- Мне как-то довелось побывать на юбилейном выступлении Михаила Барышникова, - резюмирует 3-кратный олимпийский чемпион Дмитрий Билозерчев. – Ему исполнилось 55 лет. Конечно, он уже не мог танцевать так, как в свои лучшие годы. Вышел на сцену, исполнил несколько па… Но я это видел! Я был в восторге! Я вживую наблюдал на одним из величайших танцоров в истории! Этот полученный заряд эмоций просто невозможно передать. И я надеюсь, что люди, которые придут на наше шоу, смогут почувствовать что-то подобное. Ведь наша главная задача – пропагандировать здоровый образ жизни. И если дети, посмотрев наше шоу, захотят сами записаться в спортивные секции – это будет для нас лучшая награда.

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