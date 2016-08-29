«Вот бы еще холодную купель!» Зырянов стал гидом по базе «Зенита-2»

Константин Зырянов показал, в каких условиях готовится к матчам зенитовский дубль.

Вторая команда «Зенита» раньше не баловала открытостью, зато по ходу этого сезона уже второй раз приглашает журналистов в гости. Первый случай был больше вынужденным: Владислава Радимова дисквалифицировали на три матча за нецензурные выражения в адрес делегата, и тренер решил объяснить, что произошло в Красноярске на самом деле. В итоге КДК принял сторону Радимова, но уже после того, как экс-капитан «Зенита» отсидел свою дисквалификацию.

На этот раз представители прессы пришли, чтобы посмотреть на условия для тренировок команды Радимова. Именно тут проводил время Александр Кокорин, когда его отстранили от работы с основным составом. В роли экскурсовода – Константин Зырянов, который играет в зенитовском дубле третий сезон.

«Старший брат следит за тобой»

Примерно так можно охарактеризовать положение баз основы и дубля «Зенита». Поле основы находится на холме, дубль занимается у его подножья. Так и мотивируют игроков тренеры «Зенита-2»: если будешь хорошо играть – скоро можешь оказаться наверху, то есть на верхнем поле. Немало футболистов из второй команды получают приглашения тренироваться с основой, но они почти не выходят в Премьер-лиге, игровую практику все равно получают в ФНЛ.

Кроме «Зенита-2» в одноэтажном здании на нижнем поле иногда появляются футболисты молодежного состава. У каждой из команд – своя раздевалка и баня, собственные медицинские кабинеты в разных частях базы, но общие тренажерный зал и небольшая столовая, не говоря уже о поле.

– Хотелось бы еще холодную купель! И было бы вообще замечательно, – на полном серьезе говорит Константин Зырянов.

«Зенит-2» Радимова и «Зенит»-м Игоря Симутенкова занимаются по очереди. В день экскурсии молодежка проводила тренировку после дубля. Хотя, учитывая перерыв в своем первенстве, могла и отдыхать.

В ожидании второго поля

На нижней базе всего одно поле, оно с искусственным покрытием. «Зенит-2» проводит домашние матчи на малой арене «Петровского», где такой же газон. На стадионе поле меняли год назад, но жалоб избежать не удалось.

– Если сравнить синтетику на базе и малой арене – небо и земля, на базе намного лучше, – признается Зырянов. В конце июля к «Зениту-2» приезжало «Динамо», и игрок бело-голубых Александр Сапета после матча тоже резко высказался о газоне.

За зданием базы идут строительные работы. Говорят, там будет второе поле, но уже натуральное. Правда, пока непонятно, когда именно оно будет готово.

– Сейчас тренировки идут только на синтетике. Но один раз, перед выездом в Калининград, основная команда разрешила нам позаниматься на ее поле, – говорит некогда лидер первой команды «Зенита». Кстати, в этом сезоне была и обратная ситуация: подопечные Мирчи Луческу готовились к выезду в Уфу на поле дубля, так как на «Нефтянике» постелен искусственный газон.

Тренажеры вместо отжиманий

О тренажерном зале можно поговорить отдельно. Собственно, именно тренажерным зал стал, по словам Зырянова, всего месяц назад. Раньше тут не было тренажеров, и как говорит полузащитник, «играли на морально-волевых: отжимания, приседания». Теперь тут есть полный комплект: велотренажеры, штанги – в общем, свой маленький фитнес-клуб.

– В играх это все равно не помогает. Только испанцу не говорите, – как обычно иронизирует Зырянов. Речь о Дани Пасторе – тренере по физподготовке. Испанец, приглашенный Радимовым, может общаться с игроками на разных языках. Свои задания он может объяснять по-русски, а с Максимилианом Проничевым иногда общается на английском.

«Некоторым уже не к чему стремиться»

– Можете сравнить эту базу с той, что наверху? – вопрос Зырянову после экскурсии.

– Когда она была еще трехэтажной? Там все-таки получше: были комнаты, где мы могли отдыхать, кровати стояли. Тут комнат и кроватей нет, все игроки в одной раздевалке. Наверху каждый мог переодеваться в своей комнате, более комфортно было. И что касается восстановления – там было на порядок лучше.

– Есть, к чему стремиться.

– Не всем (улыбается). Некоторым уже не к чему стремиться, – опять ирония Зырянова. На этот раз «само».

Единственная комната, которую не удается посмотреть – тренерская. Там помощники Радимова обсуждают будущего соперника – «Спартак–2». С самим Радимовым сталкиваемся, когда тренер уходит из судейской комнаты. Зачем на базе судейская, если там не бывает арбитров – загадка.

В концовке вопрос о матче с красно-белыми.

– В РФПЛ перерыв, а в ФНЛ матч «Зенита-2» со «Спартаком-2» чуть ли не самый главный. Чувствуется особая ответственность, всеобщее внимание?

– Пока не заметил. Думаю, все внимание общественности приковано к сборной. Все ждут, как сыграет Станислав Саламович. Ладно, не буду дальше, – Зырянов понимает, что уходит от темы. – Вот если бы нам дали сыграть на «Открытие Арене» – было бы замечательно. Все равно там сейчас никто не играет, пустует стадион. Так бы собрали полный стадион, на Зырянова бы все посмотрели. Ну да бог с ними.