Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЮгра2 : 3Салават Юлаев
ТеннисКасаткина4:6, 6:2, 2:6Ванг
ХоккейСКА5 : 6 БАк Барс
ТеннисГабашвили7:6, 6:3, 6:7, 5:7, 4:6Фоньини
ТеннисХачанов6:3, 6:3, 4:6, 6:3Фаббиано
ХоккейЦСКА4 : 1Нефтехимик
ТеннисКонтавейт6:7, 6:4, 3:6Веснина
ТеннисЧирико1:6, 4:6Павлюченкова
ТеннисУильямс6:3, 6:3Макарова
ТеннисРодина7:6, 2:6, 2:6Цибулкова
ХоккейДинамо Москва4 : 0Металлург Нк
ФутболЧехия2 : 0Армения
ФутболТурция0 : 0Россия
ХоккейАвтомобилист1 : 2 ОТТрактор
ХоккейЛокомотив3 : 2 ОТАвангард
ТеннисВозняцки6:4, 3:1Кузнецова
ФутболНорвегия0 : 1Белоруссия
ФутболГермания- : -Финляндия
ХоккейАмур- : -Куньлунь
ФутболФареры (U-21)- : -Россия (U-21)
ФутболГолландия- : -Греция
ХоккейЦСКА- : -Ак Барс
ФутболБельгия- : -Испания
ФутболИталия- : -Франция

«Вот бы еще холодную купель!» Зырянов стал гидом по базе «Зенита-2»

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Константин Зырянов
Константин ЗыряновИсточник: ФК «Зенит»

Константин Зырянов показал, в каких условиях готовится к матчам зенитовский дубль.

Вторая команда «Зенита» раньше не баловала открытостью, зато по ходу этого сезона уже второй раз приглашает журналистов в гости. Первый случай был больше вынужденным: Владислава Радимова дисквалифицировали на три матча за нецензурные выражения в адрес делегата, и тренер решил объяснить, что произошло в Красноярске на самом деле. В итоге КДК принял сторону Радимова, но уже после того, как экс-капитан «Зенита» отсидел свою дисквалификацию.

На этот раз представители прессы пришли, чтобы посмотреть на условия для тренировок команды Радимова. Именно тут проводил время Александр Кокорин, когда его отстранили от работы с основным составом. В роли экскурсовода – Константин Зырянов, который играет в зенитовском дубле третий сезон.

«Старший брат следит за тобой»

Примерно так можно охарактеризовать положение баз основы и дубля «Зенита». Поле основы находится на холме, дубль занимается у его подножья. Так и мотивируют игроков тренеры «Зенита-2»: если будешь хорошо играть – скоро можешь оказаться наверху, то есть на верхнем поле. Немало футболистов из второй команды получают приглашения тренироваться с основой, но они почти не выходят в Премьер-лиге, игровую практику все равно получают в ФНЛ.

Кроме «Зенита-2» в одноэтажном здании на нижнем поле иногда появляются футболисты молодежного состава. У каждой из команд – своя раздевалка и баня, собственные медицинские кабинеты в разных частях базы, но общие тренажерный зал и небольшая столовая, не говоря уже о поле.

– Хотелось бы еще холодную купель! И было бы вообще замечательно, – на полном серьезе говорит Константин Зырянов.

«Зенит-2» Радимова и «Зенит»-м Игоря Симутенкова занимаются по очереди. В день экскурсии молодежка проводила тренировку после дубля. Хотя, учитывая перерыв в своем первенстве, могла и отдыхать.

В ожидании второго поля

На нижней базе всего одно поле, оно с искусственным покрытием. «Зенит-2» проводит домашние матчи на малой арене «Петровского», где такой же газон. На стадионе поле меняли год назад, но жалоб избежать не удалось.

– Если сравнить синтетику на базе и малой арене – небо и земля, на базе намного лучше, – признается Зырянов. В конце июля к «Зениту-2» приезжало «Динамо», и игрок бело-голубых Александр Сапета после матча тоже резко высказался о газоне.

За зданием базы идут строительные работы. Говорят, там будет второе поле, но уже натуральное. Правда, пока непонятно, когда именно оно будет готово.

– Сейчас тренировки идут только на синтетике. Но один раз, перед выездом в Калининград, основная команда разрешила нам позаниматься на ее поле, – говорит некогда лидер первой команды «Зенита». Кстати, в этом сезоне была и обратная ситуация: подопечные Мирчи Луческу готовились к выезду в Уфу на поле дубля, так как на «Нефтянике» постелен искусственный газон.

Тренажеры вместо отжиманий

О тренажерном зале можно поговорить отдельно. Собственно, именно тренажерным зал стал, по словам Зырянова, всего месяц назад. Раньше тут не было тренажеров, и как говорит полузащитник, «играли на морально-волевых: отжимания, приседания». Теперь тут есть полный комплект: велотренажеры, штанги – в общем, свой маленький фитнес-клуб.

– В играх это все равно не помогает. Только испанцу не говорите, – как обычно иронизирует Зырянов. Речь о Дани Пасторе – тренере по физподготовке. Испанец, приглашенный Радимовым, может общаться с игроками на разных языках. Свои задания он может объяснять по-русски, а с Максимилианом Проничевым иногда общается на английском.

«Некоторым уже не к чему стремиться»

– Можете сравнить эту базу с той, что наверху? – вопрос Зырянову после экскурсии.
– Когда она была еще трехэтажной? Там все-таки получше: были комнаты, где мы могли отдыхать, кровати стояли. Тут комнат и кроватей нет, все игроки в одной раздевалке. Наверху каждый мог переодеваться в своей комнате, более комфортно было. И что касается восстановления – там было на порядок лучше.

– Есть, к чему стремиться.
– Не всем (улыбается). Некоторым уже не к чему стремиться, – опять ирония Зырянова. На этот раз «само».

Единственная комната, которую не удается посмотреть – тренерская. Там помощники Радимова обсуждают будущего соперника – «Спартак–2». С самим Радимовым сталкиваемся, когда тренер уходит из судейской комнаты. Зачем на базе судейская, если там не бывает арбитров – загадка.

В концовке вопрос о матче с красно-белыми.

– В РФПЛ перерыв, а в ФНЛ матч «Зенита-2» со «Спартаком-2» чуть ли не самый главный. Чувствуется особая ответственность, всеобщее внимание?
– Пока не заметил. Думаю, все внимание общественности приковано к сборной. Все ждут, как сыграет Станислав Саламович. Ладно, не буду дальше, – Зырянов понимает, что уходит от темы. – Вот если бы нам дали сыграть на «Открытие Арене» – было бы замечательно. Все равно там сейчас никто не играет, пустует стадион. Так бы собрали полный стадион, на Зырянова бы все посмотрели. Ну да бог с ними.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ротенберг подписал контракт с «Локомотивом»Защитник Борис Ротенберг подписал контракт с «Локомотивом» до 2019 года, сообщает «Матч ТВ».«Локомотив» объявил об аренде Игоря Денисова«Локомотив» объявил об аренде Игоря ДенисоваПолузащитник Игорь Денисов перешел из «Динамо» в «Локомотив» на правах бесплатной аренды, сообщает официальный сайт железнодорожников.Гендиректор «Тосно»: С Милевским все будет понятно завтраГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о возможном трансфере нападающего Артема Милевского.«Динамо» подтвердило возвращение УилкшираМосковское «Динамо» подтвердило информацию, что защитник Люк Уилкшир вернулся в стан бело-голубых.Иван Маркелов перешел из «Оренбурга» в «Динамо»Московское динамо заключило двухлетнее соглашение с нападающим «Оренбурга» Иваном Маркеловым, сообщает официальный сайт бело-голубых.Александр Удальцов: Уилкшир вернулся в «Динамо»Александр Удальцов, ранее работавший в отделе по связям с общественностью московского «Динамо», сообщил о возвращении в московский клуб защитника Люка Уилкшира.Дмитрий Черышев дисквалифицирован на 4 матчаГлава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении, принятом на очередном заседании комитета по итогам матча 10-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Мордовией» (1:2).Экс-игрок «Крыльев Советов», «Урала» и «Уфы» перешел в «Динамо СПб»Полузащитник Юрий Кириллов продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.Гордеев может возглавить «Тамбов»Российский тренер Андрей Гордеев сообщил, что ведет переговоры с «Тамбовом».«Зенит» отдаст Йовановича в аренду «Оренбургу»Как сообщает сербское издание Informer, защитник «Зенита» Вукашин Йованович отправится до конца сезона 2016/17 в аренду в «Оренбург».Константин Зырянов: Если бы нам дали сыграть со «Спартаком-2» на «Открытие Арене» - было бы замечательноКапитан «Зенита-2» Константин Зырянов поделился ожиданиями от матча 11 тура первенства ФНЛ против «Спартака-2».Юрий Семин: Денисов в «Локомотиве»? Вероятность его перехода существуетГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, согласно которой столичный клуб близок к приобретению полузащитника московского «Динамо» Игоря Денисова.Официально: Полузащитник «Зенита-2» Зинков перешел в «Крылья Советов»Полузащитник «Зенита-2» Вячеслав Зинков продолжит карьеру в «Крыльях Советов», сообщает официальный сайт самарского клуба.Алексей Исаев: Во мне были сильно заинтересованы, поэтому я решил перейти в «Зенит»Новичок «Зенита» полузащитник Алексей Исаев рассказал о причине перехода в петербургский клуб.«Зенит» подтвердил трансфер полузащитника «Енисея» Алексея ИсаеваПолузащитник красноярского «Енисея» Алексей Исаев продолжит карьеру в «Зените».Директор «Енисея»: На трансфере Исаева в «Зенит» заработали солидную сумму по меркам ФНЛДиректор «Енисея» Денис Рубцов рассказал о работе по трансферу полузащитника Алексея Исаева в «Зенит».Полузащитник «Енисея» Исаев за 15 миллионов рублей перешел в «Зенит»Красноярский «Енисей» объявил о переходе 20-летнего полузащитника Алексея Исаева в петербургский «Зенит».Тульский «Арсенал» отдал Столяренко в аренду «Тамбову»25-летний защитник Александр Столяренко до конца сезона 2016-2017 будет выступать за «Тамбов».«Крылья Советов» подписали полузащитника «Зенита-2»Полузащитник «Зенита-2» Вячеслав Зинков подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».Гендиректор «Кубани»: Команда выходит из психологической ямыГенеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка отметил важность убедительной победы над «Нефтехимиком» (4:1) в десятом туре ФНЛ.

Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Константин Зырянов
Константин Зыряноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения