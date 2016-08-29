«Вот бы еще холодную купель!» Зырянов стал гидом по базе «Зенита-2»
Константин Зырянов показал, в каких условиях готовится
к матчам зенитовский дубль.
Вторая команда «Зенита»
раньше не баловала открытостью, зато по ходу этого сезона уже второй раз
приглашает журналистов в гости. Первый случай был больше вынужденным:
Владислава Радимова дисквалифицировали на три матча за нецензурные выражения в
адрес делегата, и тренер решил объяснить, что произошло в Красноярске на самом
деле. В итоге КДК принял сторону Радимова, но уже после того, как экс-капитан
«Зенита» отсидел свою дисквалификацию.
На этот раз представители
прессы пришли, чтобы посмотреть на условия для тренировок команды Радимова. Именно
тут проводил время Александр Кокорин, когда его отстранили от работы с основным
составом. В роли экскурсовода – Константин Зырянов, который играет в
зенитовском дубле третий сезон.
«Старший брат следит за тобой»
Примерно так можно
охарактеризовать положение баз основы и дубля «Зенита». Поле основы находится
на холме, дубль занимается у его подножья. Так и мотивируют игроков тренеры
«Зенита-2»: если будешь хорошо играть – скоро можешь оказаться наверху, то есть
на верхнем поле. Немало футболистов из второй команды получают приглашения
тренироваться с основой, но они почти не выходят в Премьер-лиге, игровую
практику все равно получают в ФНЛ.
Кроме «Зенита-2» в
одноэтажном здании на нижнем поле иногда появляются футболисты молодежного
состава. У каждой из команд – своя раздевалка и баня, собственные медицинские
кабинеты в разных частях базы, но общие тренажерный зал и небольшая столовая,
не говоря уже о поле.
– Хотелось бы еще
холодную купель! И было бы вообще замечательно, – на полном серьезе говорит Константин
Зырянов.
«Зенит-2» Радимова и «Зенит»-м
Игоря Симутенкова занимаются по очереди. В день экскурсии молодежка проводила
тренировку после дубля. Хотя, учитывая перерыв в своем первенстве, могла и
отдыхать.
В ожидании второго поля
На нижней базе всего одно
поле, оно с искусственным покрытием. «Зенит-2» проводит домашние матчи на малой
арене «Петровского», где такой же газон. На стадионе поле меняли год назад, но
жалоб избежать не удалось.
– Если сравнить синтетику
на базе и малой арене – небо и земля, на базе намного лучше, – признается
Зырянов. В конце июля к «Зениту-2» приезжало «Динамо», и игрок бело-голубых Александр
Сапета после матча тоже резко высказался о газоне.
За зданием базы идут
строительные работы. Говорят, там будет второе поле, но уже натуральное. Правда,
пока непонятно, когда именно оно будет готово.
– Сейчас тренировки идут
только на синтетике. Но один раз, перед выездом в Калининград, основная команда
разрешила нам позаниматься на ее поле, – говорит некогда лидер первой команды
«Зенита». Кстати, в этом сезоне была и обратная ситуация: подопечные Мирчи
Луческу готовились к выезду в Уфу на поле дубля, так как на «Нефтянике»
постелен искусственный газон.
Тренажеры вместо отжиманий
О тренажерном зале можно
поговорить отдельно. Собственно, именно тренажерным зал стал, по словам
Зырянова, всего месяц назад. Раньше тут не было тренажеров, и как говорит
полузащитник, «играли на морально-волевых: отжимания, приседания». Теперь тут
есть полный комплект: велотренажеры, штанги – в общем, свой маленький фитнес-клуб.
– В играх это все равно
не помогает. Только испанцу не говорите, – как обычно иронизирует Зырянов. Речь
о Дани Пасторе – тренере по физподготовке. Испанец, приглашенный Радимовым,
может общаться с игроками на разных языках. Свои задания он может объяснять по-русски,
а с Максимилианом Проничевым иногда общается на английском.
«Некоторым уже не к чему стремиться»
– Можете сравнить эту базу с той, что наверху? – вопрос Зырянову после экскурсии.
– Когда она была еще трехэтажной? Там все-таки получше: были комнаты, где мы могли отдыхать, кровати стояли. Тут комнат и кроватей нет, все игроки в одной раздевалке. Наверху каждый мог переодеваться в своей комнате, более комфортно было. И что касается восстановления – там было на порядок лучше.
– Есть, к чему стремиться.
– Не всем (улыбается). Некоторым уже не к чему стремиться, – опять ирония Зырянова. На этот раз «само».
Единственная комната,
которую не удается посмотреть – тренерская. Там помощники Радимова обсуждают
будущего соперника – «Спартак–2». С самим Радимовым сталкиваемся, когда тренер
уходит из судейской комнаты. Зачем на базе судейская, если там не бывает
арбитров – загадка.
В концовке вопрос о матче
с красно-белыми.
– В РФПЛ перерыв, а в ФНЛ матч «Зенита-2» со
«Спартаком-2» чуть ли не самый главный. Чувствуется особая ответственность, всеобщее
внимание?
– Пока не заметил. Думаю, все внимание общественности приковано к сборной. Все ждут, как сыграет Станислав Саламович. Ладно, не буду дальше, – Зырянов понимает, что уходит от темы. – Вот если бы нам дали сыграть на «Открытие Арене» – было бы замечательно. Все равно там сейчас никто не играет, пустует стадион. Так бы собрали полный стадион, на Зырянова бы все посмотрели. Ну да бог с ними.