«Тимура сгубили эмоции». Анна Чакветадзе – о втором дне US Open

Родина уступила Цибулкой на US Open

Родина уступила Цибулкой на US Open Российская теннисистка Евгения Родина проиграла словачке Доминике Цибулковой в 1/32 финала Открытого чемпионата США.

Радванска вышла во второй круг US Open

Радванска вышла во второй круг US Open Польская теннисистка Агнешка Радванска преодолела стадию первого круга на Открытом чемпионате США по теннису.

20-я ракетка мира Елена Веснина после победы над Анетт Контавейт из Эстонии в первом круге US Open поблагодарила болельщиков за поддержку.

Елена Веснина: Было приятно слышать соотечественников на матче 20-я ракетка мира Елена Веснина после победы над Анетт Контавейт из Эстонии в первом круге US Open поблагодарила болельщиков за поддержку.

79-я ракетка мира Евгений Донской выбыл из борьбы в одиночном разряде на US Open.

Донской потерпел поражение от Джонсона, упустив шесть матч-болов 79-я ракетка мира Евгений Донской выбыл из борьбы в одиночном разряде на US Open.

Первая ракетка мира Серена Уильямс одержала победу над Екатериной Макаровой из России в матче первого круга US Open.

Макарова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open

Макарова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open Первая ракетка мира Серена Уильямс одержала победу над Екатериной Макаровой из России в матче первого круга US Open.

105-я ракетка мира Теймураз Габашвили завершил выступления в одиночном разряде US Open.

Фоньини победил Габашвили, проиграв первые два сета 105-я ракетка мира Теймураз Габашвили завершил выступления в одиночном разряде US Open.