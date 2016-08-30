«Тимура сгубили эмоции». Анна Чакветадзе – о втором дне US Open

Экс-пятая ракетка мира, колумнист Sovsport.ru Анна Чакветадзе подвела итоги второго дня US Open.

О ПОРАЖЕНИИ КАСАТКИНОЙ

Даша устала. Мы привыкли, что она постоянно прогрессирует, улучшает игру и результаты от турнира к турниру. Но это не может продолжаться вечно. Даже топ-теннисисты иногда оступаются, что говорить о юной девушке, которая проводит только свой первый полноценный сезон? Китаянки – одни из самых неудобных оппоненток для первых раундов, и Цзян Ван не стала исключением. Конечно, в этом матче все находилось в руках Дарьи, но ей банально не хватило сил. В первую очередь – психологических.

Не будем забывать - Касаткина совсем недавно выступала на Олимпийских играх, и из всех российских девушек в одиночке прошла дальше всех. Да, уступила Мэдисон Кис в четвертьфинале, но кто бы думал еще год назад, что Даша в принципе поедет в Рио? Перенастроиться, собраться на еще один крупный турнир спустя всего-то две недели на этот раз у нее не получилось. Вполне возможно, теперь наступит спад. Держаться на высоком уровне без большого опыта невероятно сложно. Но от Касаткиной мы такого и не требуем. Я не вижу никакой трагедии в ее поражении на US Open. Куда важнее, что Дарья показала свой потенциал. И даже если концовка этого сезона сложится для нее не так удачно, как предыдущего, это не повод для большого беспокойства. Куда важнее для Касаткиной сейчас немного перезарядиться и сделать огромный шаг вперед в следующем году. Поверьте – это она может!

О НЕУДАЧАХ ДОНСКОГО И ГАБАШВИЛИ

Евгений Донской и Теймураз Габашвили вели 2:0 по сетам в своих матчах стартового раунда. Оба в итоге уступили. Обидно? Разумеется! Однако ничего общего в этих поражениях нет.

Донской встречался со Стивом Джонсоном – 22-й ракеткой мира. Ему он, кстати, уступил на Играх в Рио. Чего душой кривить – в конкретном матче все зависело от Стива. У него нет каких-то феноменальных физических данных, но игрок – крепкий, стабильный и, безусловно, талантливый. Тот факт, что Женя выиграл две стартовые партии, говорит лишь о том, что Джонсон, как большинство американцев, неуютно чувствует себя на домашних кортах. Зажимается, страдает от избытка желания показать свою лучшую игру домашней публике, из-за этого – часто ошибается. Но класс у Стива все равно выше, чем у Донского. Два выигранных сета хватает для победы… в женском теннисе. Но не в мужском. Не на турнире «Большого шлема». Жене надо было дожать соперника – увы, не получилось. А когда Джонсон пришел в себя и заиграл в полную силу, то смог переломить ход поединка.

Совсем другая ситуация была у Габашвили. Да, Фабио Фонини – тоже элитный теннисист. Да, у него был непростой период. Но теперь он набирает форму. И, тем не менее, Тимур способен был его победить. Увы, нашего парня опять сгубили лишние эмоции. Уж слишком часто Габашвили отвлекается на корте от игры. На пререкания с соперником и с судьям. На разговоры с самим собой… Грузинский темперамент? Вполне возможно. Мы часто об этом с Тимуром говорили. И он прекрасно знает эту свою слабость. Вот только сделать ничего не может. По-хорошему, над этим должен работать тренер. Увы, Гильермо Каньяс, хоть и болеет за Габашвили на трибуне, особого контакта с подопечным не нашел. По глазам видно – каждый из них существует в своем мире. А без команды справиться с эмоциями сложно. По крайней мере – Тимур пока не может. Это и помешало ему дожать Фонини в первом круге.