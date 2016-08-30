«Возможно, Россия и проиграет, но...». Ожидания Ловчева перед матчем с Турцией

"Анталья Арена" перед матчем Турция - Росия Источник: Sovsport.ru

Сегодня в 21.30 (мск) в Анталье сыграют сборные Турции и России. Чего ждут от этого матча? Какие ставки на эту игру? Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев и спецкор Артем Локалов – о первом матче сборной со Станиславом Черчесовым.

То, что сборная России обновилась на 70 процентов, то, что у нее новый тренер еще больше усложняет задачу предсказать исход и тем более счет. Тем не менее, у турецких букмекеров сборная Турции считается не явным, но все-таки фаворитом. Понятно – хозяева играют дома, где с поддержкой у них порядок. Пусть в курортной Анталье публика и не такая шумная, как в Стамбуле.

Если говорить о составах, тут вообще раздолье для фантазии. Вот, например, какой увидела сборную России сегодня одна из крупнейших общественно-политических газет страны Hurriyet:

Состав на Турцию и Россию от Hurriyet. Кто-нибудь вообще угадает состав на этот матч? pic.twitter.com/K4uIDTEJNa — Артем Локалов (@lokalov) 31 августа 2016 г.

С составом турков тоже все было сложно. Как сказал Станислав Черчесов накануне, у них после Евро-2016 тоже перестройка.

- Яркой игры не жду, – это уже мнение обозревателя Sovsport.ru Евгения Ловчева. - Хотя туркам полегче будет. Думаю, Черчесов правильное решение принял, не вызвав людей, которые плохо выступали на Евро. Почти всех он подвинул в сторону. Посмотрим на других ребят. Учитывая, что мастерство у них не такое высокое, главное, что от них требуется – неистовая борьба на поле. Мы видели, как играли другие футболисты сборной на Евро. И разочаровались в них. Если у нынешних футболистов будет желание играть, выложиться – это уже много.

- Много говорят про Кокорина и Мамаева, - продолжает Евгений Ловчев. - Правильно, что их не вызвали. Значмит, тренер понимает, как выступила сборная. Те, ето в составе сейчас – те же Газинский, Тарасов, Миранчук – всегда включали в расширенный список, кто-то уже играл за сборну. То есть это, скажем так, второй эшелон игроков был. Вот сейчас и надо посмотреть, как они воспользуются шансом. Возможно, Россия в этом матче и проиграет. Но при этом мы хотя бы увидим, кто достоин играть за сборную.

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Да, а состав сборной России в итоге оказался вот таким: