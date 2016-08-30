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14 побед в 14 матчах! Невероятный старт «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Этим летом бело-голубые ни разу не проиграли ни на предсезонных турнирах ни в регулярке. Победа в среду над «Кузней» (5:0) стала уже 14-й.

- Куй монеты, не отходя от катка, - так могли в среду перефразировать болельщики бело-голубых известную поговорку. И своими руками отковать памятную монету в честь первого домашнего поединка сезона на площади рядом с ледовым дворцом в «Парке легенд». А еще перед матчем был ретро-ролик, который напомнил, что именно «Динамо» стало первым чемпионом СССР, красивое ледовое шоу и трибуны хором подпевали гимну клуба – «Мы все здесь «Динамо» Москва…»

Таких сюрпризов для зрителей на домашних матчах бело-голубых будет еще немало. Сезон ведь не простой – юбилейный. В этом году наш хоккей отпразднует 70-летие со дня рождения. А «Динамо» с ним – с первого дня.

Три предыдущих поединка москвичи провели в гостях. И не сплоховали! Привезли пять очков с дальневосточного выезда. Затем вырвали победу в Ярославле. А заодно отпраздновали и несколько клубных юбилеев. К примеру, защитник Илья Никулин сыграл за «Динамо» свой трехсотый матч и набрал 50-е очко за клуб.

И вот очередная виктория! Теперь уже домашняя. А с учетом десяти предсезонных поединков – 14-я по счету.

Конечно, соперника при всем желании серьезным не назовешь. Прошлый сезон «Кузня» закончила на последнем месте в чемпионате и с большими кадровыми проблемами. А после трех поединков нынешнего сезона команду покинул ее главный тренер Николай Соловьев, заявив напоследок в сердцах, что он не волшебник, и что прежде чем требовать результат, надо хотя бы точечно усилить состав.

Сейчас команду временно выводит на матчи спортивный директор Валерий Зелепукин, серебряный призер ОИ-98 и обладатель Кубка Стэнли-95. Который не скрывает, что «Металлург» ищет нового тренера.

Против «Динамо» самая молодежная команда КХЛ не продержалась и пяти минут. В нынешнем составе гостей и Михаил Анисин, постоянно выходящий на реализацию большинства, - заслуженный ветеран. Но форвард, ставший в 2012 году лучшим снайпером Кубка Гагарина, выступая за «Динамо», подтвердить свою некогда грозную славу в среду не сумел.

Во втором периоде хозяева забросили еще три шайбы и обеспечили себе победу. А заодно и первое место в Западной конференции.

При этом стоит отметить, что бело-голубые не сыграли еще ни одного матча в оптимальном составе. В среду в составе впервые появился их основной голкипер Александр Еременко, пока только в роли запасного. А самый именитый новичок бело-голубых Лукаш Кашпарпродолжает бюллетенить после вирусной инфекции.

Матч

Динамо - Металлург Нк - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы:

Рылов (Галимов, Фёдоров), 4:27 (1:0). Робинсон (Сопин), 24:48 (2:0 - бол.). Терещенко (Карпов), 26:24 (3:0). Кокуёв (Рылов), 34:25 (4:0 - мен.). Сопин (Рыбаков, Осипов), 53:18 (5:0 - бол.).

Место и дата

31 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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