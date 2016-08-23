Раскулагили! Россия разгромила Боснию и Герцеговину
Сборная России разгромила команду Боснии и Герцеговины в первом матче квалификации на Евробаскет-2017. Во многом благодаря удачным действиям Дмитрия Кулагина – защитник ЦСКА набрал 17 очков, к которым добавил 7 подборов и 4 передачи.
- Что надо сделать, чтобы переломить ход матча с Боснией?
- Да, в общем, ничего особенного. В первую очередь – усилить действия в защите, лучше сыграть на подборах в нападении и не давать сопернику набирать легкие очки, - улыбается Кулагин-старший в большом перерыве.
Действительно – простой рецепт. Но именно благодаря ему наша команда превратила «минус 1» в «плюс 29» за заключительные 20 минут встречи!
АНШЛАГ В ПЕРМИ
Пермь любит баскетбол. Пермь ждала баскетбол. Пермь дождалась большого баскетбола! Билеты на матч российской сборной были раскуплены за неделю до стартового спорного. Город с традициями. Город со страстью! И страсть «номер один» - конечно, лучшая игра с мячом.
- У нас ведь нет Алексея Шведа и Виталия Фридзона – оба получили травмы в товарищеских матчах. Кто станет лидером? – спросили наставника нашей мужской команды Сергея Базаревича.
- Дмитрий Хвостов и Тимофей Мозгов. От них будет зависеть многое. Хотя у нас такая сборная, что может выстрелить любой! – ответил тренер.
И не ошибся. В игре с боснийцами выстрелили многие. Хотя никто не знал, как сложится наш первый официальный матч после того провала, который сборная пережила на Евробаскете-2015
- Это надо забыть, но сделать выводы, - признали все баскетболисты. Следить за Играми со стороны, когда на предыдущих Россия взяла бронзу – то еще испытание. Игрокам сборной точно не понравилось. Но ведь до Токио еще 4 года. И попадание на Евробаскет-2017 - первый серьезный шаг к тому, чтобы вернуться на прежний уровень.
Может, отсюда та мотивация, с которой подопечные Базаревича вышли на матч в Перми? Не все ведь упирается в желание понравиться болельщикам в конкретном матче! Которых, кстати, много. Ведь правда – все билеты были проданы задолго до начала. И каждую фамилию игрока российской сборной в уральском ДС «Молот» встречают дружным гулом больше 7 тысяч человек!
ОТРЫВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
В Пермь не приехал лидер боснийцев Мирза Телетович. Запрет дали врачи. Пусть даже не запрет – рекомендацию. Но человеку, который пережил эмболию легкого, не стоит далеко летать. Маршрут Сараево-Белград-
Начало матча – холодный душ для подопечных Базаревича. Бежать в быстрый отрыв не удается, броски из-за дуги не залетают. Боснийцы держатся на равных, во многом благодаря Юсуфу. Этот и под кольцо прорвется, и заслон поставит, и штрафной забьет. Правда, через раз. Все нарушения, что активно собирают хозяева паркета, гости реализуют неохотно. Может, отсюда и такое равенство? Может, если боснийцы вдруг соберутся, то увеличат превосходство в счете, которое к большому перерыву составляет всего одно очко – 35:34?
Но ведь Кулагин-старший точно знал рецепт успеха, о котором проговорился во время большого перерыва! Да, его младший брат – Михаил - выбыл из-за травмы из состава сборной, но Дмитрий готов пахать за двоих! К середине третьей четверти счет еще держится на равных, а вот затем хозяева быстро и верно устремляются в отрыв.
Мозгов наглядно показывает, почему будет зарабатывать вчетверо больше, чем Нуркич – могучими плечами отжимает боснийца от кольца, собирая подборы.
Сергей Быков ярко демонстрирует, что значит быть капитаном сборной – четко палит из-за дуги.
Сергей Карасев рисует передачами хитрые схемы на пермском паркете, давая понять, что он не просто так провел три года в НБА!
А сам Кулагин-старший… Он забивает, пасует, подбирает.
Разница в счете за 10 минут вырастает до двузначной. За четверть часа – до неотыгрываемой. Когда хозяева ведут 70:40, исход понятен.
Первый шаг сделан. Но сколько еще их впереди?