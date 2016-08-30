Летающая стенка. Как Кузнецова проиграла Возняцки на US Open

Светлана Кузнецова Источник: Reuters

Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США, уступив давно не знавшей больших побед датчанке Каролин Возняцки, по прозвищу «Датская стенка».

То, что Светлана Кузнецова умеет играть, как первая ракетка мира, мы все хорошо знаем. Но точно так же хорошо мы знаем и то, что она может играть как ракетка сто первая. И очень часто – в одном матче. Это можно называть нестабильностью, можно – отсутствием концентрации или мотивации, но факт остается фактом: Кузнецова зачастую на корте борется не с соперницей, а сама с собой.

Вот и в среду в матче второго круга на US Open между Светланой и датчанкой Каролин Возняцки некоторое время казалось, что соперницы для россиянки не существует. Кузнецова уверенно брала гейм за геймом, подтверждая предматчевые расклады в свою пользу – наша теннисистка девятый номер посева, последние две встречи она у Возняцки выиграла, в том числе два месяца назад на Уимблдоне. Да и вообще у «Принцессы датской» сейчас далеко не лучший период в карьере: она стоит только 74-й в рейтинге, а то, что она два года подряд заканчивала сезон первой ракеткой мира, было давно и, не исключено, неправда.

Так вот, при счете 4:0 победа Кузнецовой над неуверенной в себе Возняцки казалась делом решенным. Светлана даже могла выиграть пятый гейм подряд, но не реализовала брейк-пойнт и дала сопернице размочить счет. «Одним больше, одним меньше» - возможно, эта мысль пришла в голову и россиянке, потому что с этого момента она вдруг заиграла из рук вон плохо. А Возняцки, наоборот, возродилась как птица Феникс и запорхала по корту словно в лучшие свои годы. Нет, потрясающих по красоте мячей Каролин зрителям не дарила – все-таки и в те самые лучшие годы ее стиль игры наглядно отражало еще одно ее прозвище «Датская стенка». Но сегодня стенка буквально летала. Скорость Возняцки плюс стабильность в перебрасывании мяча на ту сторону сетки привели к тому, что Кузнецова стала очень много ошибаться. Россиянка отдала шесть геймов подряд почти так же быстро, как выиграла перед этим четыре.

Во втором сете схема игры не изменилась и при счете 5:2 стало понятно, что шансов на победу у Кузнецовой немного. Но тут ход матча вновь повернулся в противоположную сторону. Света выиграла сумасшедший многоходовый розыгрыш, чем явно огорошила соперницу – та уже явно видела себя расслабленно лежащей в джакузи, а тут выяснилось, что ничего еще не закончилось. Российская теннисистка вновь заиграла в свой лучший теннис и взяла два гейма подряд. Должна была взять и третий, если бы…

Если бы не нелепая ошибка при счете 4:5 и 30:30. Кузнецова отправила в сетку наилегчайший мяч, который лежал у нее на ракетке. Пробить можно было в любую точку корта – Возняцки бы не ответила. Получив матч-бол, датская теннисистка поступила единственно верным образом – заставила себя перейти от тотальной обороны к атаке и нанесла неотразимый удар в левый от Кузнецовой угол.

Печально для нас закончился и еще один ранний (по американскому времени) матч среды с участием российской теннисистки. Евгения Родина выиграла в упорнейшей борьбе первую партию у Доминики Цибулковой, чем поставила 13-ю ракетку мира из Словакии в затруднительное положение – травма ноги явно снижала ее шансы отыграться. Но в умелых руках, как известно, медицинский тайм-аут – мощное оружие. В ключевой момент второй партии, когда Родина отставала, но имела все шансы догнать соперницу, Цибулкова попросила вызвать на корт врача. А когда он оттуда ушел, спокойно довела сет до победы. Третью партию россиянка начала на-ура, взяв два гейма подряд, однако на этом ее успехи закончились. Разбегавшаяся по корту Доминика шесть раз подряд заставила судью произнести фразу «Гейм Цибулкова», а в последнем случае арбитр, естественно, добавил слова «сет и матч».



