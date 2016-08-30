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Заходишь - а комода нет. Евгений Дзичковский - об игре сборной России

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Магомед Оздоев против Хакана Чалханоглу
Магомед Оздоев против Хакана ЧалханоглуИсточник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru - о новизне ощущений, вызванных первой игрой сборной России под руководством Станислава Черчесова.

Что-то подобное мы уже видели. Дело было в Ростове — чем не название для детектива? А из детективного там было то, как сыграет сборная России с хорватами в рамках товарищеской игры прошлой осенью. Сыграли плохо — 1:3. Но восприятие, послевкусие и подоплека были совсем другими.

Леонид Слуцкий выпустил против хорватов второй - и непритертостью похожий на вчерашний - состав. Но тогда у сборной России был еще первый. Основной. И когда дым рассеялся, выглядело все, словно некое подтверждение и доказательство. Вот вам, дескать, ближайший резерв. Слабо ему — видите? - бодаться с хорватами. Даже без Модрича с Рактичием. Значит, возвращаемся на исходное, к конфигурации номер один. С ней и поедем воевать французскую войну.

Слуцкому поражение от хорватов помогло сделать выбор. Не факт, что правильный, - но помогло. У Станислава Черчесова ситуация совершенно иная. У него и просто состава сейчас нет - не то что главного. Существуют только игроки. Сами по себе, в отрыве от прошлого. Все в команде обновляется: оси, шестерни, детали. А если точнее, команда без ядра, какую мы и видели во Франции, пытается это ядро заиметь.

И тут уж оглядки нет. Выше - никого, не кивнешь, не спишешь. Рано или поздно второй состав нарисуется, и те, кто бледно проявится здесь и сейчас, против турок и ганцев, именно туда и направится. А пока только ты, герб на груди и мяч. Начало пути. Все в твоих руках.

Отвыкли мы, честно говоря, от таких ощущений. Всякий раз при новом тренере сборная имела старый костяк. Он же потом чаще всего плавно перетекал в новый. А сейчас не так. Совершенно неизвестная нам команда играла в Анталье. С другими мыслительными центрами, моторикой, приводными ремнями.

С другой стороны, а как еще начинать с чистого листа? Только так. С построения, переклички и инвентаризации.

И вот для этих исходных параметров сыграли наши с турками совершено нормально. Даже с ганцами мы вправе будем требовать от них большего. По крайней мере — не наступать на грабли трехдневной давности. Но не сейчас, не против турок.

Мы смотрели — и Черчесов смотрел. Мы не узнавали — и он не узнавал. Потому что нечего было узнавать, все новое. Один Игнашевич чего стоит. Покинул сборную — и словно мебель в квартире переставили. Заходишь, а комода не хватает.

Да еще Новосельцев начал матч ростовчанином, а закончил зенитовцем, аккурат по ходу матча заявили. Не команда — ртуть переливчатая. Так чего от нее требовать?

Пройдет время — вот тогда начнем. В первую очередь — интереса. Сейчас тоже была интрига, но вызванная больше новизной. Потом понадобится шевелить органы чувств игрой и результатами. Неравнодушно ждем.

Обсуди матч с Василием Уткиным, Евгением Ловчевым и Евгением Дзичковским. 

Матч

Турция - Россия - 0:0

Состав

Турция: Бабакан, Кейбаши (Калдырым, 46), Союнчу, Озбайракли, Азиз (Чалик, 68), Топал, Чалханоглу (Малли, 59), Туфан, Шен (Айхан, 46), Тосун (Унал, 62), Мор (Йокушлу, 84)

Россия: Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Новосельцев, Самедов, Миранчук (Ерохин, 55), Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 60), Шатов, Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

нет - Жирков, 45

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

31 августа 21:30, Анталья Арена, Текстовая трансляция


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