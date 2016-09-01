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Станислав Черчесов: Нам не хватило инстинкта убийцы

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о первом матче команды под его руководством.

«ОДИН РАЗ Я БЫЛ НЕДОВОЛЕН...»

- Новый созыв у сборной России, у турков много новых футболистов, - говорит Черчесов. - Так что можно сказать, что мы были в одинаковой ситуации с соперником, - говорит Станислав Черчесов. - Понятно, что кое-что и нам, и им не удалось. А так закономерный результат. Если бы Оздоев забил – оставил бы хорошее впечатление об этой игре.

- Сборная играла в три центральных защитника. Как сработали игроки в таком сочетании?
- Сыграли так, потому что не было возможностей тренироваться долго. Решили сыграть по блочному принципу. Да, у нас есть еще и Семенов, Кутепов. Не говорим, что не можем играть в два центральных защитника. Просто мы не сыграны. Поэтому решили выпустить Новосельцева и Кудряшов, как в «Ростове». Березуцкий играл роль Наваса. Шатов и Жирков – зенитовская связочка. Миранчук,Тарасов, Самедов в центре – локомотивская. В общем, постарались, чтобы люди друг друга на поле понимали.

- И атмосфера на стадионе была дружелюбной, и счет ничейный. Вы готовы сделать исключение и сказать, что эта игра была товарищеской, а не контрольной, как вы обычно говорите?
- Нет. Вы видели, как все выкладывались. Плюс не самая легкая температура. Много сил потратили. Но свою задачу плюс-минус решили.

- В спорных эпизодах вы были недовольны действиями судьи...
- Один раз я был недоволен. Не надо добавлять!

- В каком эпизоде вы были недовольны судьей?
- Когда Жиркова сбили во втором тайме.

«ЕВРО? ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА!»

- Позитивные изменения в игре сборной по сравнению с Евро вы увидели?
- Не хочу сравнений. Что было – то было. Это наш первый матч. Надо спокойно посмотреть картиночку, без эмоций. Нам не хватило инстинкта убийцы. Потому что было несколько подходов. Не говорю, что надо было забивать после них, но хотя бы до удара нужно доводить. Тут чуть-чуть недоработали. На таком уровне по пять-десять моментов не бывает. Один-два, которые удается создать, надо использовать.

- Показалось, сборная старалась играть вертикально, в атаке постоянно искали передачами Смолова. Так ли это?
- Мы анализируем и себя, и соперника, и европейский, и мировой футбол. Мы не можем играть поперек. Минимальные шаги в этом направлении сделали, надо добавлять. И увеличивать интенсивность игры.

- Есть шанс, что Дзагоев сыграет с Ганой? Или он покинет расположение сборной?
- Он с нами, он тренируется. Кто вам сказал, что Дзагоев покинет сборную? Алан уже тренировался с мячом. Мы его готовим.

- Из двух игроков, которые тренировались со сборной, к которым вы присматриватесь – речь о Емельянове и Кутепове – Илья в итоге попал в заявку на игру. Это означает, что теперь он игрок обоймы?
- Дзагоев не смог играть, поэтому Кутепов был в составе. Он несколько тренировок провел на уровне. Следим за ним и стараемся объективно оценивать силы.

- После Евро...
- ...опять Евро! – недоволен вопросом Черчесов. – Это было давно и неправда.

- И все-таки. После Евро многие пытались доказать, что в России нет игроков, которые могут чего-то добиваться. Вы довольны этими игроками?
- Есть у нас такое качество – пессимизм. Я по-другому настроен. Мои игроки – лучшие в мире. Это наши игроки. Надо, чтобы они максимально прибавляли и становились командой.

- Это ваш первый матч в качестве главного тренера сборной своей страны. Особое событие не просто в карьере – в жизни. Чем запомнится этот день?
- Тем, что сыграли 0:0. И, к сожалению, не выиграли.

Матч

Турция - Россия - 0:0

Состав

Турция: Бабакан, Кейбаши (Калдырым, 46), Союнчу, Озбайракли, Азиз (Чалик, 68), Топал, Чалханоглу (Малли, 59), Туфан, Шен (Айхан, 46), Тосун (Унал, 62), Мор (Йокушлу, 84)

Россия: Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Новосельцев, Самедов, Миранчук (Ерохин, 55), Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 60), Шатов, Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

нет - Жирков, 45

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

31 августа 21:30, Анталья Арена, Текстовая трансляция


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