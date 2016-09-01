Лето пролетело. Все осталось позади? Как в Турции сборная начинала новую жизнь

Сборная России с новым главным тренером и кардинально обновленным составом сыграла вничью в своем последнем матче этого лета, которое выдалось для нее крайне неудачным.

БЛЕСК ТРУБ

Десять машин сопровождения, сверкая мигалками, сопровождали автобус сборной России из Белека в Анталью. Кортеж был разбавлен расписными мотоциклистами в форме. И как кетчуп на кебабе – вертолет над всей этой процессией. Турки любят, когда погромче и побольше. Хотя и в России тоже, прямо скажем, склонность к пышности, если не сказать вычурности, присутствует.

Тут такую охрану объясняют повышенными мерами безопасности. Оно и понятно – то попытка военного переворота, то взрывы в городах... В общем, сборной России гарантировали полную безопасность – и она ее получила.

Турецкий размах можно было прочувствовать и на стадионе. Тут развернули флаг страны во всю центральную трибуну, а диктор, представляя игроков турецкой сборной, рычал, как лев. Потом оркестр, блестя трубами, сыграл гимны. И российский не освистали.

ДОВОДЫ ЖЕН

На улице жара, будто кто-то забыл закрыть огромную духовку. А в офисе Русского общества в Анталье прохлада. На столе у Марины Сорокиной, председателя общества, с которой мы встретились перед игрой, икона святого Александра Свирского. А на коврике для компьютерной мыши – фото Иосифа Сталина.

- С кем бы из турков я ни разговаривала, все говорили, что сожалеют из-за того, что произошла эта ситуация (в прошлом году турецкими ВВС был сбит российский военный самолет – Прим. ред.). Агрессии не было. Сейчас все рады, что обстановка нормализуется. И символично, что матч в Анталье проходит, тут много русских живет. На игру придут семьями. Знаю, некоторые мужья-турки вместе с женами из России будут болеть за российскую команду.

Это сейчас все хорошо. Но когда отношения между странами были напряженными, ситуация и на семейной жизни сказывалась.

- Наши девочки приходили, жаловались, что ссорятся с мужьями, - говорит Сорокина. - Каждая сторона считала, что права. Но мы помогали находить общий язык. Советовали говорить, что Россия для них – мать. Для турков мать – это святое. И они доводы жен принимали.

Сама Сорокина родилась в Нижнем Тагиле. Переехала к родственникам в Сочи. Там познакомилась с мужем турком.

- Он хорошо знает Россию, хорошо к ней относится, долго там прожил, - рассказывает она. - Может, поэтому мы в семье почти не касались этой темы. Стараемся думать о семье, детях. Это помогло. А так муж - ярый болельщик «Трабзонспора». Когда они сюда приезжают играть, всегда идет на стадион с детьми. А в этот раз на стадион с ними иду я. Впервые.

ЭХО ВОЙНЫ

- Уверена, будь здоровье мамы получше, мы бы вместе на стадион пошли, - говорит Лэйла, дочь ветерана Великой Отечественной Валентины Лятфиевой. Они живут неподалеку от офиса Русского общества.

Валентине Петровне 94 года. Слышать стала в последнее время плохо. Но форма – отличная. Дочь говорит, что мама занимается гимнастикой. И если бы не такое здоровье, вряд ли бы она так быстро восстановилась после операции.

У Валентины Петровны удивительная судьба. Родилась в Удмуртии, закончила медицинское училище, в 1944-м оказалась на фронте. На войне познакомилась с будущим мужем – военным врачом из Азербайджана. Победу встретили в Прибалтике, затем работала в Эстонии, потом переехала в Баку, где трудилась участковым врачом. В начале 2000-х дети забрали ее из Баку в Турцию.

- В детстве по 20 километров в день маме приходилось ходить – и ничего, - рассказывает Лэйла. - Наверное, оттуда у нее такая закалка. И такая любовь к жизни. В последнее время часто говорит: «Вот бы домой попасть». Но куда уж теперь? Такой путь долгий. И годы не молодые...

О молодых годах Валентине Петровне напоминает ее военное платье с наградами. На День Победы она его обязательно надевает.

Лэйла, кстати, пошла по стопам отца с матерью. Работала спортивным врачом, чаще всего с гандболистками. Затем стала заниматься спортивным массажем.

- Когда сборная России приезжала на сбор в Белек, я работала в этой гостинице, - говорит она. - Если игрокам массаж делали люди из штаба команды, то ко мне приходили Гус Хиддинк и АлександрБородюк. Гус, честно говоря, запомнился немного мрачноватым. Чувствуется, уставал сильно. Александр – тот, наоборот, был всегда позитивен. Может, такое впечатление сложилось из-за того, что мы с ним по-русски говорили, а с Гусом только немного по-английски...

ДЕБЮТ КУДРЯШОВА

...В перерыве матча на стадионе объявили о дружбе Турции и России. По-русски и по-турецки. Народ на трибунах похлопал. Потом была местная музыка, следом – «Калинка». Такова культурная программа душного вечера в Анталье.

Ах, да, давали еще футбол. Кажется, никто так и не угадал стартовый состав сборной России. АСтанислав Черчесов выбрал вариант с тремя защитниками – Березуцким, Кудряшовым, который дебютировал в сборной, и Новосельцевым. На флангах действовали Самедов и Жирков. В центре –Оздоев и Тарасов, выше – Миранчук и Шатов. Смолов на острие. Ну, и Акинфеев в воротах.

Сборная России на первых минутах пыталась показать, чего хочет. Но не очень получалось. Потом турки активизировались и середина тайма у команды Черчесова получилась пустой, как у плохо пропеченного пирога. Турки наседали, но забить не могли.

Зато ближе к концовке сборная России попыталась сочинить что-нибудь вкусное. Сначала Шатов мог выбежать один на один с турецким вратарем, но получилось так, что бежал российский нападающий быстрее, чем к нему катился мяч.

Потом сам Шатов сделал отличный пас Смолову, но тот, выйдя один на один, пробил прямо во вратаря. Таким был самый опасный момент первого тайма.

ИМИДЖ НОЙШТЕДТЕРА

Во втором тайме судья устроил паузу на водопой. Не сказать, что игра была жаркой. Просто духота не проходила даже ближе к ночи. Скорости были подходящими для товарищеского или, как любит говорить Черчесов, контрольного матча. Турки временами ускорялись и даже забили. На стадионе уже запустили что-то праздничное. Но недолго музыка играла – судья увидел офсайд.

Оздоев мог ответить голом уже по правилам – но не смог как следует подставить голову после аккуратного навеса Самедова. На поле тем временем все чаще стала мелькать крашенная в белый цвет голова Нойштедтера. У него не всегда получалось справиться с резвым Эмре Мором, который легко, как кузнечик, скакал и вокруг него, и вокруг других оборонцев. И обязательно старался пробить или отдать пас. Но ближе к концу матча стал уставать и упираться в защитников. Хотя публике нравилось – его действия встречали аплодисментами. А на замену вообще проводили овацией. И неудивительно – парень старался играть ярко.

- Яркой игры не жду, – говорил перед матчем обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев. - Думаю, Черчесов правильное решение принял, не вызвав людей, которые плохо выступали на Евро. Почти всех он подвинул в сторону. Посмотрим на других ребят. Учитывая, что мастерство у них не такое высокое, главное, что от них требуется – неистовая борьба на поле. Возможно, Россия в этом матче и проиграет. Но при этом мы хотя бы увидим, кто достоин играть за сборную.

Не проиграли. Боролись. А яркую игру ждем.



