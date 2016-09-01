Евгений Ловчев: Поздравляю, но так играть нельзя
Обозревателя Sovsport.ru не впечатлила игра сборной России против Турции.
Общее впечатление не очень хорошее. Игроки, которым дается шанс, могли бы сыграть более эмоционально. А второй тайм и вовсе тошнотворный. Такое впечатление, что в перерыве политики двух стран подписали какой-то дружественный пакт, и футбольная игра сразу утратила смысл.
Если говорить о первом тайме, тактика вроде бы намекала: нужно показать туркам, что их не боимся, сразу пойти вперед, навязать активную борьбу. И действительно побежали в прессинг. А вот боязнь никуда не ушла. За три первые минуты наши четырежды приводили мяч от чужой штрафной к своему вратарю. Четырежды! Прямо от штрафной! Мрак какой-то.
Но задание все же старались выполнять и заставляли турок немножко ошибаться. Несколько моментов было у Смолова. Форвард он, конечно, острый, но… Как и многие наши, привыкшие, я бы сказал, понтоваться, Федор борьбу за верховые мячи, например, не вел, а только обозначал. Показывает, что вроде борется, а борьбы как таковой нету. Если бы еще и судья работал без оглядки на российско-турецк
Кого отметил бы? Новосельцева. Миранчука - заменили его, думаю, только для того, чтобы посмотреть в деле Ерохина. Кудряшов старательно провел матч. А вот Шатов и Оздоев, которые должны были организовывать атаки, не убедили. У Шатова вообще застой в этом году.
После перерыва, показалось, обе команды стали довольны нулями на табло и прекратили активно играть. Сварились по жаре? Хм. Вот что скажу по этому поводу. Мы часто слышим: нужно иметь два состава, игроки проводят много матчей, устают. А я вот почему-то играл все матчи: чемпионат, Кубок, сборная, еврокубки. И никогда не уставал. Потому что играть — легче, чем тренироваться. Игра — радость, тренировки - тяжелая работа.
Нынешним еще водички дают попить, тренеров послушать. А им то холодно, то жарко, то некомфортно, то сил не осталось. «Пахтакор» домашние матчи проводил в 40-градусную жару, без всяких пауз, и никто не ныл. Потому что характер должен быть! Включай его и играй на жилах! Вместо этого отмазываем их, придумываем за них что-то - и получаем вторые таймы, на которые ужасно смотреть.
Конечно, ничья лучше поражения, это я понимаю. Вот Семин победил с «Локомотивом» - это здорово, а тут не проиграли — для первого матча сойдет. Но в мое время тренеры говорили после корявых побед: «Поздравляю с набранными очками, но так играть нельзя».
Матч
Состав
Турция: Бабакан, Кейбаши (Калдырым, 46), Союнчу, Озбайракли, Азиз (Чалик, 68), Топал, Чалханоглу (Малли, 59), Туфан, Шен (Айхан, 46), Тосун (Унал, 62), Мор (Йокушлу, 84)
Россия: Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Новосельцев, Самедов, Миранчук (Ерохин, 55), Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 60), Шатов, Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
нет - Жирков, 45
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
31 августа 21:30, Анталья Арена, Текстовая трансляция