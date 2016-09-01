Евгений Ловчев: Поздравляю, но так играть нельзя

Федор Смолов (слева) Источник: Reuters

Обозревателя Sovsport.ru не впечатлила игра сборной России против Турции.

Общее впечатление не очень хорошее. Игроки, которым дается шанс, могли бы сыграть более эмоционально. А второй тайм и вовсе тошнотворный. Такое впечатление, что в перерыве политики двух стран подписали какой-то дружественный пакт, и футбольная игра сразу утратила смысл.

Если говорить о первом тайме, тактика вроде бы намекала: нужно показать туркам, что их не боимся, сразу пойти вперед, навязать активную борьбу. И действительно побежали в прессинг. А вот боязнь никуда не ушла. За три первые минуты наши четырежды приводили мяч от чужой штрафной к своему вратарю. Четырежды! Прямо от штрафной! Мрак какой-то.

Но задание все же старались выполнять и заставляли турок немножко ошибаться. Несколько моментов было у Смолова. Форвард он, конечно, острый, но… Как и многие наши, привыкшие, я бы сказал, понтоваться, Федор борьбу за верховые мячи, например, не вел, а только обозначал. Показывает, что вроде борется, а борьбы как таковой нету. Если бы еще и судья работал без оглядки на российско-турецк ую дружбу, пару желтых Смолову за симуляцию в чужой штрафной он вполне мог бы показать. Только вот сильнее форварда в России, надо признать, нет.

Кого отметил бы? Новосельцева. Миранчука - заменили его, думаю, только для того, чтобы посмотреть в деле Ерохина. Кудряшов старательно провел матч. А вот Шатов и Оздоев, которые должны были организовывать атаки, не убедили. У Шатова вообще застой в этом году.

После перерыва, показалось, обе команды стали довольны нулями на табло и прекратили активно играть. Сварились по жаре? Хм. Вот что скажу по этому поводу. Мы часто слышим: нужно иметь два состава, игроки проводят много матчей, устают. А я вот почему-то играл все матчи: чемпионат, Кубок, сборная, еврокубки. И никогда не уставал. Потому что играть — легче, чем тренироваться. Игра — радость, тренировки - тяжелая работа.

Нынешним еще водички дают попить, тренеров послушать. А им то холодно, то жарко, то некомфортно, то сил не осталось. «Пахтакор» домашние матчи проводил в 40-градусную жару, без всяких пауз, и никто не ныл. Потому что характер должен быть! Включай его и играй на жилах! Вместо этого отмазываем их, придумываем за них что-то - и получаем вторые таймы, на которые ужасно смотреть.

Конечно, ничья лучше поражения, это я понимаю. Вот Семин победил с «Локомотивом» - это здорово, а тут не проиграли — для первого матча сойдет. Но в мое время тренеры говорили после корявых побед: «Поздравляю с набранными очками, но так играть нельзя».