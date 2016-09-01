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«Секрет побед - велосипед»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Секрет побед - велосипед»
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Как игроки и тренеры московского «Динамо» объяснили свой невероятный старт этого лета – 14 побед в 14 матчах.

- «Динамо» этим летом пока ни разу не проиграло. Никто не помнит у бело-голубых столь мощного старта. Чем вы сами это объясните? - Поинтересовался у главного тренера московского «Динамо» Сергея Орешкина обозреватель «Советского спорта». Но тренер договорить мне этот вопрос до конца не позволил.
- Тьфу-тьфу-тьфу, - Орешкин суеверно плюет и также трижды стучит по дереву. – А победы связаны только с одним – большим желанием ребят работать и идти до конца.

- Уже понятно, когда Еременко вернется в ворота?
- В следующем матче, с «Сибирью».

- А как дела у Кашпара, которого пока нет в составе?
- Лечим. Всех, кто травмирован – лечим.

…Раздевалка «Динамо» после первого домашнего матча удивила едва ли не больше, чем феноменальный старт бело-голубых. На привычных местах игроков не оказалось. Вся команда в полном составе, включая запасного голкипера Александра Еременко, сидела на велотренажерах и дружно крутила педали.

- Как самочувствие? А что такое с моим здоровьем, - деланно удивился Еременко, хитро улыбнувшись.

- Так матчи на Дальнем Востоке вы пропустили. Говорят – болели тяжело.
- Сейчас уже все нормально. Выздоровел и чувствую себя хорошо. Была небольшая проблема, но все в прошлом. Пока ребята играли в гостях, я уже начал самостоятельно тренироваться.

- В среду вы провели матч запасным. Это чтобы постепенно войти в ритм?
- Не знаю. Решение тренеры принимали, я его выполнил. А так уже готов играть.

- Мы стараемся сейчас наносить броски как можно чаще и с любых дистанций, - раскрывает один из секретов динамовских побед защитник Яков Рылов, - открывший счет в поединке с «Кузней». – Вот и моя так залетела.

- «Динамо» выдало великолепный старт…
- Бьемся в каждом матче. На соперника вообще не смотрим. Это неважно. Выкладываемся в каждой смене. На конкретный результат. Для кого-то, может, наши победы и сюрприз. А мы в каждом поединке выходим побеждать. Я бы не сказал, что и с Новокузнецком проблем не было. Но где-то нас вратарь выручил. А порой и везло… Но только не в эпизоде, когда арбитр раньше времени свистнул и нам гол не засчитали!

…Отметился голом и Алексей Сопин, который выходит на лед в одной тройке со связкой, переехавшей в Москву из Челябинска – Семеном Кокуевым и Александром Рыбаковым. КПД у их звена неплохой – пять шайб в четырех матчах.

- С новыми партнерами чувствую себя отлично, - говорит Сопин. – Еще на сборах нашли взаимопонимание, и лично я с большим удовольствием выхожу на лед вместе с ребятами. Пока все идет хорошо. Но надо продолжать работать, чтобы не отпустить удачу! Будем продолжать в том же духе.

- Почему «Динамо» не проигрывает нынешним летом? Внутри команды объяснение этому есть?
- Готовились хорошо. И подготовка поменялась. Раз так идет – мы только рады.

- Всей командой после матча крутите велосипед… Раньше я такого в раздевалке «Динамо» не видел.
- Так я и говорю – поменялась подготовка. Делаем другую работу, более нужную для хоккеистов. Вот велосипед крутим, чтоб побыстрее восстановиться.

- Долго еще крутить?
- Нет, десять-двенадцать минут – достаточно.

Матч

Динамо - Металлург Нк - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы:

Рылов (Галимов, Фёдоров), 4:27 (1:0). Робинсон (Сопин), 24:48 (2:0 - бол.). Терещенко (Карпов), 26:24 (3:0). Кокуёв (Рылов), 34:25 (4:0 - мен.). Сопин (Рыбаков, Осипов), 53:18 (5:0 - бол.).

Место и дата

31 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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