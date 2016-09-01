Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс6:3, 6:3Макарова
ТеннисРодина7:6, 2:6, 2:6Цибулкова
ХоккейДинамо Москва5 : 0Металлург Нк
ФутболЧехия3 : 0Армения
ФутболТурция0 : 0Россия
ХоккейАвтомобилист1 : 2 ОТТрактор
ХоккейЛокомотив3 : 2 ОТАвангард
ТеннисВозняцки6:4, 6:4Кузнецова
ФутболНорвегия0 : 1Белоруссия
ФутболГермания2 : 0Финляндия
ХоккейАмур- : -Куньлунь
ФутболФареры (U-21)- : -Россия (U-21)
ФутболГолландия- : -Греция
ХоккейЦСКА- : -Ак Барс
ФутболБельгия- : -Испания
ФутболИталия- : -Франция
ХоккейАвтомобилист- : -Салават Юлаев
ХоккейСКА- : -Лада
ХоккейДинамо Москва- : -Сибирь
ХоккейМедвешчак- : -Спартак

Первое поражение «Авангарда» и шайба «Динамо», которую отменили. Видеообзор

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Первое поражение «Авангарда» и шайба «Динамо», которую отменили. Видеообзор
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

В среду прошли очередные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги.  «Амур» после трех поражений на старте сезона взял верх над «Адмиралом» (3:1), «Торпедо» в Хорватии уничтожило «Медвешчак (6:1). Омский «Авангард» потерпел  свое первое поражение в сезоне, уступив «Локомотиву» в овертайме (2:3). Братиславский «Слован» переиграл  ХК «Сочи» (3:1), «Трактор» оказался сильнее «Автомобилиста» (2:1). А московское «Динамо» довело серию побед до 4-х встреч, возглавив Западную конференцию.

Шайба

Оригинальную реализацию большинства показали хоккеисты «Авангарда». Андрей Кутейкин мощным броском отправил шайбу в лицевой борт. Отскочив от заграждения, та взмыла вверх и, к удивлению голкипера «Локомотива» Александра Судницина, по дуге приземлилась перед Александром Кучерявенко, стоявшим на пятаке. Едва она опустилась на лед форвард «ястребов» в касание отправил ее в ворота.


Подопечные Федора Канарейкина потерпели первое поражение в этом сезоне, и теперь делят первое и второе места с «Автомобилистом» в Восточной конференции. Решающий же гол во встрече «Локомотив» - «Авангард» забросил 20-летний нападающий ярославцев Егор Коршков в овертайме.  Обокрав защитника «ястребов» Юнаса Анелева, он умчался в контратаку, вышел «один в ноль» с Домиником Фурхом и красиво его обыграл.


Гол, который отменили

Московское «Динамо» одержало победу в своем первом матче на домашней площадке, обыграв «Кузню» со счетом 5:0. В середине третьего отрезка времени москвичи провели красивую атаку, всего в три передачи в касание доставив шайбу из своей зоны в ворота голкипера «Металлурга» Михаила Бирюкова.  К разочарованию динамовских болельщиков, судьи взятие ворот не засчитали. По их мнению, Алексей Терещенко бросал  уже после свистка арбитра.


Стоит отметить, вратарь «бело-голубых» Александр Лазушин записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне, отразив все 14 бросков хоккеистов «Кузни», в том числе буллит в исполнении 19-летнего форварда гостей Ивана Емеца.

Ошибка

Роковую для команды ошибку совершил один из ведущих защитников «Автомобилиста» Томми Кивисте. Откровенно перемудрив с выводом шайбы из зоны, финн позволил себя обокрасть Кириллу Кольцову. Защитник «Трактора», внезапно оставшийся один на один с вратарем «Авто» Игорем Устинским, без труда решил исход поединка.


Грубость

Дмитрий Лугин на 55-й минуте матча умышленно атакует локтем в голову чешского легионера «Амура» Томаш Зогорна. И, судя по задумчивому лицу тренера «Адмирала» Александра Андриевского, тот тоже не понял, что побудило нападающего оставить команду в меньшинстве в конце встречи.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Сопин: Рядом с Кокуевым и Рыбаковым чувствую себя отличноФорвард «Динамо» Алексей Сопин - о своих новых партнерах по звену – Семене Кокуеве и Александре Рыбакове.Яков Рылов: Для кого-то наши победы – сюрприз, а мы на соперника не смотримЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» - 5:0.Александр Еременко: Я уже выздоровел, готов игратьГолкипер московского «Динамо» Александр Еременко рассказал о своем самочувствии.«Секрет побед - велосипед»«Секрет побед - велосипед»Как игроки и тренеры московского «Динамо» объяснили свой невероятный старт этого лета – 14 побед в 14 матчах.Валерий Зелепукин: Новому тренеру «Кузни» еще новый костюм сшить надоИ. О. главного тренера новокузнецкого «Металлурга» прокомментировал поражение от московского «Динамо» - 0:5.Сергей Орешкин: Судьи принимали непонятные решенияГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин остался недоволен своей командой и судьями после победы над «Кузней» - 5:0.14 побед в 14 матчах! Невероятный старт «Динамо»14 побед в 14 матчах! Невероятный старт «Динамо»Этим летом бело-голубые ни разу не проиграли ни на предсезонных турнирах ни в регулярке. Победа в среду над «Кузней» (5:0) стала уже 14-й.КХЛ. «Локомотив» победил «Авангард», «Динамо» (Москва) обыграло «Кузню» и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард»«Локомотив» дома взял верх над «Авангардом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.СКА - «Ак Барс». Кетов дисквалифицирован на 4 матчаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча СКА - «Ак Барс» с участием нападающего армейцев Евгения Кетова.«Трактор» в овертайме обыграл «Автомобилист»«Автомобилист» дома уступил «Трактору» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.Алексей Терещенко: Наша основная цель – Кубок ГагаринаКапитан московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, какая цель стоит перед командой в этом сезоне.«Амур» одержал первую победу в сезоне, одолев «Адмирал»«Амур» дома обыграл «Адмирал» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Анвар Гатиятулин: Дисциплина в нашей работе – на первом местеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, какой хоккей он хотел бы видеть в исполнении своей команды.Алексей Жамнов: «Спартак» должен побороться за что-то более престижноеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов отметил важность успешного старта команды в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Ткачев: Если бы проиграли СКА - было бы намного тяжелее ехать в МосквуНападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (6:5 Б).Василий Токранов - о матче против СКА: Это было три в одном: и битва, и война, и сражениеЗащитник «Ак Барса» Василий Токранов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (6:5 Б).Дмитрий Юдин: Камбэк в матче с «Ак Барсом»? Когда веришь в своих партнеров, в свою команду - можно и горы сдвинутьЗащитник СКА Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:6 Б).«Трактор» опубликовал состав на гостевой матч с «Автомобилистом»Как сообщает официальный сайт «Трактора», тренерский штаб определился со списком игроков, которые примут участие в матче с «Автомобилистом».Джастин Азеведо: Не скажу, что удаление Кетова было подарком для «Ак Барса»Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:5 Б).

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения