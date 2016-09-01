Первое поражение «Авангарда» и шайба «Динамо», которую отменили. Видеообзор

В среду прошли очередные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» после трех поражений на старте сезона взял верх над «Адмиралом» (3:1), «Торпедо» в Хорватии уничтожило «Медвешчак (6:1). Омский «Авангард» потерпел свое первое поражение в сезоне, уступив «Локомотиву» в овертайме (2:3). Братиславский «Слован» переиграл ХК «Сочи» (3:1), «Трактор» оказался сильнее «Автомобилиста» (2:1). А московское «Динамо» довело серию побед до 4-х встреч, возглавив Западную конференцию.

Шайба

Оригинальную реализацию большинства показали хоккеисты «Авангарда». Андрей Кутейкин мощным броском отправил шайбу в лицевой борт. Отскочив от заграждения, та взмыла вверх и, к удивлению голкипера «Локомотива» Александра Судницина, по дуге приземлилась перед Александром Кучерявенко, стоявшим на пятаке. Едва она опустилась на лед форвард «ястребов» в касание отправил ее в ворота.





Подопечные Федора Канарейкина потерпели первое поражение в этом сезоне, и теперь делят первое и второе места с «Автомобилистом» в Восточной конференции. Решающий же гол во встрече «Локомотив» - «Авангард» забросил 20-летний нападающий ярославцев Егор Коршков в овертайме. Обокрав защитника «ястребов» Юнаса Анелева, он умчался в контратаку, вышел «один в ноль» с Домиником Фурхом и красиво его обыграл.





Гол, который отменили

Московское «Динамо» одержало победу в своем первом матче на домашней площадке, обыграв «Кузню» со счетом 5:0. В середине третьего отрезка времени москвичи провели красивую атаку, всего в три передачи в касание доставив шайбу из своей зоны в ворота голкипера «Металлурга» Михаила Бирюкова. К разочарованию динамовских болельщиков, судьи взятие ворот не засчитали. По их мнению, Алексей Терещенко бросал уже после свистка арбитра.





Стоит отметить, вратарь «бело-голубых» Александр Лазушин записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне, отразив все 14 бросков хоккеистов «Кузни», в том числе буллит в исполнении 19-летнего форварда гостей Ивана Емеца.

Ошибка

Роковую для команды ошибку совершил один из ведущих защитников «Автомобилиста» Томми Кивисте. Откровенно перемудрив с выводом шайбы из зоны, финн позволил себя обокрасть Кириллу Кольцову. Защитник «Трактора», внезапно оставшийся один на один с вратарем «Авто» Игорем Устинским, без труда решил исход поединка.





Грубость

Дмитрий Лугин на 55-й минуте матча умышленно атакует локтем в голову чешского легионера «Амура» Томаш Зогорна. И, судя по задумчивому лицу тренера «Адмирала» Александра Андриевского, тот тоже не понял, что побудило нападающего оставить команду в меньшинстве в конце встречи.



