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Что ждет Россию на Кубке мира по хоккею? Пять вопросов от Павла Лысенкова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
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Александр Овечкин и Евгений Малкин
Александр Овечкин и Евгений Малкин

«Советский спорт» начинает представлять вам команды, которые сыграют на Кубке мира. И мы начинаем, конечно, с наших. Итак, пять злободневных вопросов о сборной России.

1. Как оценить состав сборной России по силе? Что нам светит в Торонто?

Начнем с хорошего – у нас замечательная атака. Давайте вспомним, сколько голов в прошлом сезоне забили все наши 13 форвардов, с учетом плей-офф и матчей за сборную. Не откажем себе в удовольствии расставить их по порядку:

Овечкин (56), Тарасенко (49), Кучеров (41), Панарин (38), Малкин (33), Дадонов (32), Шипачев (32), Анисимов (23), Кузнецов (22), Дацюк (17), Наместников (15), Телегин (13), Кулемин (10).

В сумме – 381. С нападением у нас все шикарно.

Понятно, что первым вратарем станет Сергей Бобровский. Перед чемпионатом мира можно было говорить, что Боб измучен травмами и непростым сезоном в «Колумбусе». Но в сентябре Сергей будет отдохнувшим и хорошо подготовленным. Если что, его сможет подменить Андрей Василевский – я его вижу вторым голкипером.

Оборона – тут вопросы. О чем говорить, если наш лучший энхаэловский защитник – это Андрей Марков, которому 37 лет? Хотя вот сайт NHL.com составил рейтинг, по которому хуже нас оборона у сборных Финляндии и Европы. Не все так плохо! Но до шведских и канадских защитников нам – как до Луны.

Но все это – теория. А на практике – если наши форварды будут хорошо помогать обороне, при этом мы будем забрасывать по 3-4 шайбы за матч, то проблему с тылом можем и не заметить. Вообще России по силам выйти в полуфинал, а там уже как фишка ляжет. Да, мы – не фавориты. Но если поймаем кураж, то можем выиграть Кубок мира.

2. Кого с кем поставить в тройку в атаке?

А если мы хотим забивать по 3-4 гола за матч, то важно найти правильные сочетания звеньев. Вот Овечкина и Малкина поставили в одну тройку на Олимпиаде в Сочи – и это потом назвали одной из главных причин провала.

Но тут задача не очень сложная. Смотрите:

- Панарин, Шипачев, Дадонов. Парни так феерили на чемпионате мира, что вряд ли стоит разбивать их тройку. При этом есть вариант – подставлять Панарина к Анисимову, они вместе замечательно играют в «Чикаго»;

- Овечкин и Кузнецов – готовая связка из «Вашингтона». Попробовать с ними на правом флаге можно Кучерова;

- в этой тройке интересно свести Малкина на правом фланге, Дацюка, а также Тарасенко. Это будет очень страшная линия!

- четвертое звено – Кулемин, Телегин, а центром к ним напрашивается работяга-универсал Анисимов. Тринадцатый форвард – Наместников.

Посмотрим, какой вариант покажет нам Олег Знарок в товарищеском матче с чехами.

3. Илья Ковальчук на днях набрал 6 очков, да и Александр Радулов очень хорош. Может, их как-то пригласить на Кубок мира?

Это реально в одном случае – если кто-то из хоккеистов основного состава получит серьезную травму, и потребуется замена. Причем фикция не пройдет – НХЛ досконально проверит, правда ли сломался игрок. А если он будет из КХЛ, то как потом ему продолжать чемпионат, в котором не сделают паузу?

Но вообще посмотрите – кого менять? У нас же убойная атака, и каждый на своем месте. Брать Ковальчука или Радулова тринадцатым форвардом вместо Наместникова? Но это не их роль. Ставить в четвертое звено к рабочим лошадкам? Тоже не их позиции.

Скорее всего, Кови и Радулова мы в сентябре в Торонто не увидим. Забудьте!

4. Правда ли, что штаб Олега Знарка – только седьмой по силе на Кубке мира?

Это рейтинг сайта NHL.com, который составили семь каких-то обозревателей. И я думаю, журналисты из Северной Америки не очень в курсе, кто такие Знарок, Витолиньш или Рашит Давыдов. Они заокеанской прессе просто не знакомы.

Худший по тому рейтингу – Йозеф Яндач из Чехии и его штаб. Но почему выше стоит Ральф Клюгер из сборной Европы? 39-летний Лаури Марьямяки из сборной Финляндии – это кто такой? «Карпят» тренировал?

Почему выше Рикард Гренборг, которому Знарок еще в 2014 году показывал «жесты смерти»? Ну а смешной Джон Торторелла, который возглавляет сборную США?

Ну ладно, Тортс – крутой, только его иногда захлестывают эмоции. А лучший – Майк Бэбкок, который со сборной Канады завоевал два золота Олимпиады. Но слаженный штаб Знарка, работающий вместе давным-давно, по моей оценке точно входит в тройку сильнейших. Одно смущает – наш штаб мало работал в матчах против Канады (только 1:6 в Праге) и США («студенты» на чемпионатах мира – не показатель).

Но это не значит, что Знарок не знает, как играть против сборных из Северной Америки.

5. Сколько Россия заработает на Кубке мира?

Ох вопрос, вы же по больному ударили! Ну ладно, расклад такой. Организаторы Кубка мира планируют довести выручку до 130 миллионов долларов США, а чистую прибыль – до 65 миллионов. Эти деньги попилят, положив в свои бюджеты, НХЛ и профсоюз игроков НХЛПА.

А сколько дадут каждой федерации, которая привезет свою команду на Кубок мира? По 0,5 млн долларов за участие плюс все кассовые сборы с одного контрольного матча. Как я понимаю, это будет игра со сборной Чехии в Питере на льду «Юбилейного».

Маловато? А вы что хотели? Если не нравится, то нужно организовывать свой кубок, приглашать на него сильнейших хоккеистов мира и доводить выручку до 60-70 млн «зеленых». Всё в наших руках.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари (3) Рост Вес Клуб

Сергей Бобровский 188 86 Колумбус

Семен Варламов 188 95 Колорадо

Андрей Василевский 193 91 Тампа-Бей

Защитники (7)

Алексей Емелин 186 101 Монреаль

Никита Зайцев 189 89 Торонто

Дмитрий Куликов 184 93 Буффало

Андрей Марков 183 89 Монреаль

Алексей Марченко 188 96 Детройт

Никита Нестеров 181 90 Тампа-Бей

Дмитрий Орлов 181 95 Вашингтон

Форварды (13)

Артём Анисимов 192 90 Чикаго

Евгений Дадонов 179 84 СКА

Павел Дацюк 180 90 СКА

Евгений Кузнецов 186 87 Вашингтон

Николай Кулемин 185 98 Айлендерс

Никита Кучеров 181 83 Тампа-Бей

Евгений Малкин 192 88 Питтсбург

Владислав Наместников 182 83 Тампа-Бей

Александр Овечкин 190 100 Вашингтон

Артемий Панарин 180 77 Чикаго

Владимир Тарасенко 184 99 Сент-Луис

Иван Телегин 193 92 ЦСКА

Вадим Шипачев 183 85 СКА

КУБОК МИРА-2016

(17/09 – 01/10, Торонто)

Группа «А»

Европа

Канада

США

Чехия

Группа «В»

Россия

Северная Америка

Финляндия

Швеция

17 сентября

22.30 мск Европа – США

18 сентября

03.00 Канада – Чехия

22.00 Россия – Швеция

19 сентября

03.00 Финляндия – Северная Америка

22.00 Чехия – Европа

20 сентября

03.00 Северная Америка – Россия

22.00 Финляндия – Швеция

21 сентября

03.00 Канада – США

22.00 Северная Америка – Швеция

22 сентября

03.00 Канада – Европа

22.00 Финляндия – Россия

23 сентября

03.00 Чехия – США

25 сентября

Полуфинал №1

26 сентября

Полуфинал №2

28 сентября

Финал, матч №1

30 сентября

Финал, матч №2

2 октября

Финал, матч №3

(если потребуется, серия до двух побед)

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