Транжиры из Манчестера и еще 8 клубов Европы, которые потратили больше всех

Spb.Sovsport.ru называет тех, кому слово «экономия» – судя по летнему трансферному окну – ни о чем не говорит.

10. «Тоттенхэм»

Сумма: 82,5 млн евро (по данным Transfermarkt.de)

Трансферы: Мусса Сиссоко («Ньюкасл», 35), Винсент Янссен («АЗ», 22,1), Виктор Ваньяма («Саутгемптон», 14,4), Джордж-Кевин Н’Куду («Марсель», 11), Пау Лопез («Эспаньол», аренда).

Лондонский клуб провернул один из самых драматичных трансферов. До конца закрытия рынка оставалось менее часа, полузащитник «Ньюкасла» Мусса Сиссоко уже открыл колпачок ручки, чтобы подписать контракт с «Эвертоном», но тут как тут появился «Тоттенхэм» с более выгодным личным соглашением и француз махнул на «Уайт Харт Лейн».

9. «Рома»

Сумма: 98,1 млн

Трансферы: Жерсон («Флуминенсе, 16,6), Мохамед Салах («Челси», 15), Стефан Эль Шаарави («Милан», 13), Эдин Джеко («Манчестер Сити», 11), Антонио Рюдигер («Штуттгарт», 9), Диего Перотти («Дженоа», 9), Алиссон («Интернасьональ», 8), Марио Руи («Эмполи», 3 - аренда), Эрвин Зуканович («Сампдория», 2,8), Абдуллахи Нура («Специя», 2,5), Садик Умар («Специя», 2,5), Жуан Жесус («Интер», 2 - аренда), Норберт Гьомбер («Катания», 1,5), Федерико Фасио («Тоттенхэм», 1,2 - аренда), Бруно Перес («Торино», 1 - аренда), Томас Вермален («Барселона», аренда), Мустафа Бек («Лацио», бесплатно).

Римляне активно закупались под Лигу чемпионов, однако команда выбыла из турнира, потеряв возможность отбить значительную часть потраченных денег. Теперь от Лучано Спаллетти ждут как минимум победы в Лиге Европы и Кубке Италии – руководство «Ромы» будет недовольно очередным бестрофейным сезоном.

8. «Боруссия» Дортмунд

Сумма: 109,75 млн

Трансферы: Андре Шюрлле («Вольфсбург», 30), Марио Гетце («Бавария», 22), Усман Дембеле («Ренн», 15), Себастьян Роде («Бавария», 12), Рафаэль Герреро («Лорьян», 12), Марк Бартра («Барселона», 8), Эмре Мор («Нордшелланд», 7), Микель Мерино («Осасуна», 3,75).

Последние годы в Германии, как и во Франции, нет интриги, а с победителем все становится ясно уже после первой трети чемпионата. «Боруссия» снова усилила «Баварию», отдав Матса Хуммельса, но зато возродила дуэт Ройс-Гетце, во многом благодаря которому дортмундский клуб не так давно дважды выиграл Бундеслигу и играл в финале Лиге чемпионов.

7. «Арсенал»

Сумма: 113 млн

Трансферы: Гранит Джака («Боруссия» Менхенгладбах, 45), Шкодран Мустафи («Валенсия», 41), Лукас Перес («Депортиво», 20), Такума Асано («Хирошима», 4), Роб Холдинг («Болтон», 3).

Несмотря на покупку Гранита Джаки в начале окна, Арсена Венгера в течение двух месяцев ругали за бездействие на рынке и вечный интерес к футболистам. Однако в последнюю неделю француз активизировался, подписав чемпиона мира-2014 Шкодрана Мустафи, и одного из лучших бомбардиров Примеры-2015/16 Лукаса Переса.

6. «Интер»

Сумма: 113,3 млн

Трансферы: Жоао Марио («Спортинг», 40), Габриэль («Сантос», 27,5), Антонио Кандрева («Лацио», 22), Додо («Рома», 7,8), Кристиан Ансальди («Дженоа», 6), Марсело Брозович («Динамо» Загреб, 5), Джанлука Капрари («Пескара», 4,5), Рей Манай («Кремонезе», 500 тысяч), Эвер Банега («Севилья»), Джанер Эркин («Фенербахче») – оба бесплатно.

Миланский клуб пытается вернуть былые времена. Денег индонезийского олигарха Эрика Тохира, видимо, не хватило – в июне китайская компания приобрела 68 процентов акций «Интера». И немало вложилась в трансферы.

5. «Барселона»

Сумма: 122,75 млн

Трансферы: Андре Гомес («Валенсия», 35), Пако Алькасер («Валенсия», 30), Самуэль Умтити («Лион», 25), Люка Динь (ПСЖ, 16,5), Яспер Силлессен («Аякс», 13), Денис Суарес («Виллярреал», 3,25).

Каталонцы укрепили состав молодыми футболистами, не потеряв при этом своих сильнейших игроков. Опасения вызывает лишь вратарская линия. На смену Клаудио Браво купили Яспера Силлессена, который никогда не играл в топ-чемпионатах, а за день до перехода в «Барсу» пропустил четыре мяча от «Ростова». На его фоне 24-летний Марк-Андре Тер Штеген выглядит мегаопытным.

4. «Челси»

Сумма: 141,3 млн

Трансферы: Мичи Батшуаи («Марсель», 39), Давид Луиз (ПСЖ, 38,5), Н’Голо Канте («Лестер», 35,8), Маркос Алонсо («Фиорентина», 23), Эдуардо («Динамо» Загреб, 5).

В последний день Антонио Конте ринулся покупать защитников: хотели приобрести Эсекиэля Гарая, но он отказал «Челси» ради «Валенсии», оттуда же пытались переманить Аймена Абденнура. В итоге на «Стэмфорд Бридж» спустя два года вернулся Давид Луиз, а также из «Фиорентины» пожаловал Маркос Алонсо, который имеет опыт игры в АПЛ и Чемпионшипе – испанец выступал за «Болтон» и «Сандерленд».

3. «Ювентус»

Сумма: 162,5 млн

Трансферы: Гонсало Игуаин («Наполи», 90), Миралем Пьянич («Рома», 32), Марко Пьяца («Динамо» Загреб, 23), Марио Лемина («Марсель», 9,5), Хуан Куардадо («Челси», 5 - аренда)Мехди Бенатия («Бавария», 3 - аренда), Симоне Ганз («Комо»), Дани Алвес («Барселона») – оба бесплатно.

Туринцы ослабили главных конкурентов: забрали у «Наполи» Гонсало Игуаина, которому лишний вес забивать не мешает, и купил у «Ромы» Миралема Пьянича, лидера римского клуба последних лет – он должен заменить самого дорогого футболиста в мире.

2. «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 185 млн

Трансферы: Поль Погба («Ювентус», 105), Генрих Мхитарян («Боруссия», 42), Эрик Баилли («Вилльярреал», 38), Златан Ибрагимович (ПСЖ, бесплатно).

Спустя несколько лет противостояние Пепа и Жозе перенеслось из Испании в Англию и началось оно на трансферном рынке. В первой битве Особенный проиграл: несмотря на рекордную сумму за переход Поля Погба, «Юнайтед» остался позади заклятого врага.

1. «Манчестер Сити»

Сумма: 213 млн

Трансферы: Джон Стоунз («Эвертон», 55,6 млн), Лерой Сане («Шальке», 50), Габриэль Жесус («Палмейрас», 32), Илкай Гюндоган («Боруссия», 27), Клаудио Браво («Барселона», 18), Нолито («Сельта», 18), Марлос Морено («Атлетико Насьональ», 5,5), Джеронимо Рулли («Мальдонадо», 4,7), Александр Зинченко («Уфа», 2), Пабло Мари («Химнастик», 200 тысяч), Аарон Муй («Мельбурн», бесплатно).

Как и прошлым летом, клуб шейха Мансура стал транжирой №1. Пеп Гвардиола приехал в Англию, чтобы победить, поэтому получил все, что хотел. Даже своего главного соперника Жозе Моуринью по тратам обогнал.