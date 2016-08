СММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММА

Все бои турнира UFC 203

Стипе Миочич (15-2) vs Алистар Оверим (41-14)

Фабрисио Вердум (20-6-1) vs Бен Ротуэлл (36-10)

Фил «Си-Эм Панк» Брукс (0-0) vs Микки Галл (2-0)

Ник Ленц (26-7-2) vs Маирбек Тайсумов (25-5)

Бете Коррейя (9-2) vs Джессика Ай (11-5)

Юрайя Фэйбер (33-9) vs Джимми Ривера (19-1)

Джессика Андраде (14-5) vs Джоэнн Колдервуд (11-1)

Кайо Магальяэш (9-2) vs Брэд Таварес (13-4)

Эрик Кох (15-4) vs Дрю Добер (16-7)