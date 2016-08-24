СММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММА

Кристиана Жустино, Стипе Миочич, Фабрисио Вердум и Алистар Оверим. Нас ждет жаркая битва!

Сможет ли Андрей Орловский вернуться в чемпионскую гонку UFC? Отберет ли Алистар Оверим пояс чемпиона у Стипе Миочича? Чего ждать от выступления российских бойцов в сентябре? Sovsport.ru рассказывает о 14-ти поединках месяца, которых ждут поклонники ММА во всем мире.

UFC Fight Night 93

Дата турнира: 3 сентября

Место проведения: «Barclaycard Arena» (Гамбург, Германия)

Кто: Андрей Орловский (Белоруссия) - Джош Барнетт (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Орловский (7-е, рекорд 25-12); Барнетт (15-е, рекорд 34-8)

В чем интрига?

Белорус год назад возглавлял список бойцов UFC, которые имели шансы сразиться за титул чемпиона организации. Однако, поражения техническими нокаутами Стипе Миочичу и Алистару Овериму отодвинули Орловского далеко в рейтинге. Для того, чтобы вернуться в чемпионскую гонку Андрею необходимо побеждать американского ветерана Джоша Барнетта, который уже давно даже и не мечтает о титульной схватке. Последний проигранный бой не самому сильному бойцу организации Бену Ротвеллу показал, что Барнетт далек от своей лучшей физической формы. Поражение от Орловского может окончательно убедить американца повесить перчатки на гвоздь.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.

Кто: Александр Густафссон (Швеция) - Ян Блахович (Польша)

Весовая категория: полутяжелая

Места в мировом рейтинге. Густафссон (6-е, рекорд 16-4); Блахович (31-е, рекорд 19-5)

В чем интрига?

Некогда одного из лучших полутяжей мира Густафссона постигла черная полоса. В четырех последних поединках он потерпел три поражения от прямых конкурентов за чемпионский пояс. Поражения от Джона Джонса, Энтони Джонсона и Даниэля Кормье выбили самого популярного шведа в ММА из колеи. Если бы пару лет назад Александру в соперники достался поляк Блахович, можно было бы с уверенностью сделать ставку на победу шведа. Сейчас шансы на победу примерно равны. Победа над Густафссоном значительно поднимет Яна в рейтинге лучших полутяжей мира. Но что-то подсказывает, что Густафссон не собирается сдаваться раньше времени.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Кто: Рустам Хабилов (Россия) - Леандро Силва (Бразилия 19-4-1)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Хабилов (20-е, рекорд 19-3); Силва (49-е, рекорд 19-4-1)

В чем интрига?

Россиянин очень здорово начал выступления в самой престижной организации мира в 2012 году, сходу выиграв три поединка. Однако затем последовал спад, который отразился на выступлении Хабилова - два поражения, в том числе и от топового легковеса Бенсона Хендерсона. В 2016 году Рустам провел в UFC два поединка, которые закончились его победами. Были повержены Норман Парк и Крис Уэйд. Третья победа кряду позволит россиянину ворваться в топ-15 лучших бойцов легкого веса. Шансы на его победу довольно высокие, но бразилец Леандро Силва - не мешок для битья. Свой последний бой он спорным решением проиграл Джейсону Сагго, но выглядел довольно неплохо.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Все бои турнира UFC FIGHT NIGHT 93

Андрей Орловский (25-12) vs Джош Барнетт (34-8) Александр Густафссон (16-4) vs Ян Блахович (19-5) Райан Бэйдер (20-5) vs Илир Латифи (12-4) Таэ Хюн Банг (18-9) vs Ник Хейн (13-2) Рустам Хабилов (19-3) vs Леандро Силва (19-4-1) Скотт Эсхэм (14-2) vs Джек Эрманссон (13-2) Вероника Маседо (5-0) vs Эшли Эванс-Смит (4-1) Леандро Исса (13-5) vs Тейлор Лапилус (10-2) Джессин Айяри (15-3) vs Джим Уоллхед (29-9) Николас Дэлби (14-1-1) vs Петер Соботта (15-5-1) Брэд Пикетт (25-11) vs Энрике Брионес (16-5-1) Кристиан Коломбо (8-1) vs Джарджис Данхо (6-1)

UFC 203

Дата турнира: 10 сентября

Место проведения: «Quicken Loans Arena» (Кливленд, штат Огайо, США)

Кто: Стипе Миочич (США) - Алистар Оверим (Голландия)

Бой за титул чемпиона UFC

Весовая категория: тяжелая

Место в мировом рейтинге. Миочич (1-е, рекорд 15-2); Оверим (4-е, рекорд 41-14)

В чем интрига?

Американец хорватского происхождения Стипе Миочич впервые проведет защиту титула чемпиона UFC, который он в прошлом бою отобрал у бразильца Фабрисио Вердума. Бой пройдет в Кливленде на родине у чемпиона, что делает предстоящую схватку еще интереснее. После поражения в 2014 году от Бена Ротвелла Алистар Оверим значительно прибавил во всех компонентах, от работы в стойке до борьбы в партере. Сейчас у него на счету четыре победы кряду над топовыми бойцами: Стефаном Штруве, Роем Нельсоном, Джуниором дос Сантосом и Андреем Орловским. Поединок Миочич - Оверим является самым ожидаемым боем сентября. Если голландец победит, то станет лучшим тяжеловесом в мире. И это весьма удивительно при 14 поражениях за карьеру.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10.

Кто: Фабрисио Вердум (Бразилия) - Трэвис Браун (США)

Весовая категория: тяжелая

Место в мировом рейтинге. Вердум (2-е, рекорд 20-6-1); Браун (9-е, рекорд 18-4-1)

В чем интрига?

В прошлом своем поединке Вердум сенсационно был нокаутирован Стипе Миочичем и потерял свой пояс чемпиона. Для него сейчас стоит задача - вернуть титул. Однако, победа над Трэвисом Брауном не гарантирует ему шанс поквитаться с чемпионом в следующей схватке. Скорее всего, Фабрисио будет биться за этот шанс либо с соотечественником Джуниором дос Сантосом, либо с американцем Кейном Веласкесом. К слову, оба были чемпионами организации и каждое из противостояний вызывает повышенный интерес. Шансов у Брауна на победу мало. К тому же очередное поражение может выкинуть его из топ-10 лучших тяжей мира. Учитывая его последние успехи (две победы в пяти боях), в будущем он сможет драться только против молодых проспектов для «обкатки».

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.

Кто: Ник Ленц (США) - Маирбек Тайсумов (Россия)

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге. Ленц (33-е, рекорд 26-7-2); Тайсумов (31-е, рекорд 25-5).

В чем интрига?

Главная интрига этого противостояния заключается в том, сможет ли россиянин одержать пятую победу в UFC кряду. Прошлые четыре схватки Тайсумов закончил досрочно. Ленц в организации выступает посредственно: поражения чередуются с победами.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.

Все бои турнира UFC 203 Стипе Миочич (15-2) vs Алистар Оверим (41-14)

Фабрисио Вердум (20-6-1) vs Бен Ротуэлл (36-10)

Фил «Си-Эм Панк» Брукс (0-0) vs Микки Галл (2-0)

Ник Ленц (26-7-2) vs Маирбек Тайсумов (25-5)

Бете Коррейя (9-2) vs Джессика Ай (11-5)

Юрайя Фэйбер (33-9) vs Джимми Ривера (19-1)

Джессика Андраде (14-5) vs Джоэнн Колдервуд (11-1)

Кайо Магальяэш (9-2) vs Брэд Таварес (13-4)

Эрик Кох (15-4) vs Дрю Добер (16-7)

М-1 Challendge 70

Дата турнира: 10 сентября

Место проведения: Сыктывкар, Россия.

Кто: Максим Грабович (Россия) - Алексей Кунченко (Россия)

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge

Весовая категория: полусредняя

Место в мировом рейтинге. Грабович (307-е, рекорд 5-1); Кунченко (66-е, рекорд 13-0).

В чем интрига?

Алексей Кунченко - один из учеников знаменитого Александра Шлеменко. В прошлом поединке он в четвертом раунде нокаутировал Мурада Абдулаева и завоевал пояс чемпиона российской организации. 10 сентября против него в рейдж выйдет перспективный Максим Грабович, но шансов на победу у него очень мало. Главная интрига боя - в каком раунде чемпион одержит победу.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10.

Основные бои турнира М-1 Challenge 70

Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (Боец и Новый Поток), 13-0

Рене Хоппе (Германия), 5-0 - Андрей Селедцов (MMA Север и Сечь Pro), 5-2 Максим Дивнич (Москва), 12-1 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 20-10

Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 9-2 - Тимур Нагибин (Боец и Новый Поток), 7-1

Моктар Бенкаси (Франция), 11-6 - Вадим «Bad Santa» Малыгин (Сечь PRO и MMA-Север), 6-1-1

Рафаэль «Кратос» Шавьер (Бразилия), 5-1 - Артем Фролов (Легион), 6-0



АСВ 45

Дата турнира: 17 сентября

Место проведения: Санкт-Петербург, Россия.

Кто: Альберт «Мачете» Дураев (Россия) - Патрик Кинцл (Чехия)

Бой за титул чемпиона лиги АСВ

Весовая категория: полусредняя

Место в мировом рейтинге. Дураев (63-е, рекорд 9-3); Кинцл (139-е, рекорд 16-8)

В чем интрига?

Альберт Дураев во второй раз будет защищать свой пояс от нападок претендентов. На этот раз ему предстоит встретиться со своим старым знакомым из Чехии, Патриком Кинцлом, с которым они уже бились прошлой осенью.

В тот раз титул еще не стоял на кону, и Дураев достаточно уверенно одержал победу удушающим приемом. С тех пор Патрик выиграл три боя подряд, и после победы над Сергеем Хандожко стал активно просить руководство лиги организовать титульный реванш. В итоге, его просьбы не остались без ответа. Специально для этого боя спортсмен из Чехии проводит подготовку в одном из лучших лагерей мира — «Jackson Wink MMA».

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.

Кто: Турал Рагимов (Россия) vs Олег Борисов (Россия)

Весовая категория: полулегкая

Место в мировом рейтинге. Рагимов (108-е, рекорд 11-2); Борисов (94-е, рекорд 17-1)

В чем интрига?

Данный бой должен был состояться еще в марте этого года, однако, этому не суждено было лучиться из-за травмы одного из спортсменов. В итоге, бойцы позже провели в лиге по одному бою, и теперь им все-таки предстоит выяснить отношения в «клетке».

Оба – опытные и зрелые спортсмены, которые понимают, что в данном противостоянии на карту поставлено очень многое. Несмотря на то, что после того, как Петр Ян снялся с титульного боя, ситуация в дивизионе максимально запуталась, существует некая доля вероятности, что победитель этого поединка получит шанс побороться за титул. Это противостояние — один из типичных боев лиги АСВ, где шансы на успех абсолютно равны у обоих соперников.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10.

Кто: Устармагомед Гаджидаудов (Россия) vs Александр Сарнавский (Россия)

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге. Гаджидаудов (479-е, рекорд 7-3); Сарнавский (44-е, рекорд 34-4)

В чем интрига?

Хотя многие уже и считают Александра Сарнавского ветераном спорта, он еще совсем молод и, без сомнения, его главные достижения еще впереди. В свои 27 лет он успел уже 38 раз выступить на профессиональной арене смешанных единоборств, причем лишь четыре из этих поединков закончились не в его пользу.

По словам самого спортсмена, подписание в ACB было наиболее логичным шагом в контексте титульных амбиций. Александр воспринимается многими как один из главных претендентов на титул в легком дивизионе ACB. Однако, для вступления в гонку за пояс ему нужно преодолеть непростое препятствие в лице крепкого Устармагомеда Гаджидаудова. Хотя крайние два боя прошли для него неудачно, не стоит списывать Гаджидаудова со счетов. Ранее Устар выступал в полусреднем дивизионе, где в предпоследнем своем поединке бился за вакантный пояс чемпиона лиги в этом весе. В итоге, он совершил ошибку и уступил удушающим приемом в пятом раунде действующему чемпиону лиги Альберту Дураеву. Стоит отметить, что эта победа далась Альберту крайне непросто. В прошлом же своем бою Гаджидаудов впервые пробовал свои силы в легком весе, однако сгонка прошла не совсем гладко, и в итоге он уступил единогласным решением поляку Адриану Желински. Сейчас Устару уже некуда отступать – три поражения подряд могут могут отбросить его карьеру далеко назад. Однако, сам спортсмен уверен в своих силах. Он считает, что победа над таким бойцом как Сарнавский, поможет ему доказать, что предыдущие две неудачи были лишь ошибкой.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10.

Основные бои турнира АСВ 45 Альберт «Мачете» Дураев (9-3, Россия) vs Патрик Кинцл (16-8, Чехия)

Забит Магомедшарипов (11-1, Россия) vs Валдинес Сильва (14-5, Бразилия)

Турал «Железный человек» Рагимов (11-2, Россия) vs Олег Борисов (17-1, Россия)

Устармагомед Гаджидаудов (7-3, Россия) vs Александр Сарнавский (34-4, Россия)

Рамазан Эсенбаев (10-1, Россия) vs Андрей Кошкин (15-5, Россия)

Муслим Махмудов (8-3, Россия) vs Ганс Стрингер (22-7, Нидерланды)



UFC FIGHT NIGHT 94

Дата турнира: 17 сентября

Место проведения: «State Farm Arena» (Идальго, штат Техас, США)

Кто: Ислам Махачев (Россия) - Крис Уэйд (США)

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге. Махачев (125-е, рекорд 12-1); Уэйд (82-е, рекорд 11-2).

В чем интрига?

Российский легковес проведет в UFC свой третий поединок. Если дебют в организации для Ислама сложился удачно (победа над Лео Кунцом), то второй поединок Махачев проиграл Адриано Мартинсу, причем техническим нокаутом в первом раунде. Победить более опытного Уэйда будет непросто. Российских фанатов ММА может обнадежить тот факт, что американец в мае этого года уступил нашему соотечественнику Рустаму Хабилову единогласным решением судей. Да и первое поражение в карьере Уэйд потерпел тоже от российского парня Оззи Дулугубова, который, правда, на мировом уровне представляет США. А это значит, что наши парни - неудобные соперники для Криса.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10.

Все бои турнира UFC FIGHT NIGHT 94

Майкл Джонсон (16-10) vs Дастин Порье (20-4)

Дерек Брансон (15-3) vs Юрайя Холл (12-6)

Эван Дэнем (17-6) vs Абель Трухильо (15-6) Мэнни Гамбурян (15-9) vs Алехандро Перес (17-6) Сэм Сицилиа (15-6) vs Габриэль Бенитес (18-5) Ислам Махачев (12-1) vs Крис Уэйд (11-2) Роан Карнейро (20-10) vs Кенни Робертсон (15-4) Чез Скелли (15-2) vs Максимо Бланко (12-7-1) Августо Монтано (15-2) vs Белал Мухаммад (9-1) Рэнди Браун (7-1) vs Эрик Монтано (7-3)

UFC FIGHT NIGHT 95

Дата турнира: 24 сентября

Место проведения: «Nilson Nelson Gymnasium» (Бразилиа, Бразилия)

Кто: Кристиана Жустино (Бразилия) - Лина Лансберг (Швеция)

Весовая категория: женская полулегкая

Место в мировом рейтинге. Жустино (1-е, рекорд 16-1); Лансберг (7-е, рекорд 6-1)

В чем интрига?

Главным поединком бразильского турнира станет бой самой мощной, по мнению многих экспертов, девушки в ММА - Кристианы Жустино по прозвищу «Киборг» и шведки Лины Лансберг. Чемпионка организации Invicta проведет свой второй поединок в рамках UFC, где достойных соперников ей очень сложно отыскать. Любопытно, что в 14 из 16 победных боях Жустино финишировала своих соперниц досрочно. Единственное поражение она потерпела в своем дебютном бою в далеком 2005 году. Скорее всего, бразильянка не будет «тянуть кота за хвост» и с первых секунд поединка обрушит всю свою ударную мощь на Лансберг.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Кто: Ренан Барао (Бразилия) - Филлип Новер (США)

Весовая категория: полулегкая

Место в мировом рейтинге. Барао (33-е, рекорд 33-4); Новер (67-е, рекорд 11-6-1)

В чем интрига?

Пару лет назад российский боец Расул Мирзаев мечтал сразиться против Ренана Барао - некогда топовым бойцом UFC. Теперь мечты Расула изменились, его заветной целью является сам Конор Макгрегор. Ну, а Барао продолжает падать вниз с карьерной лестницы. Обладатель черного пояса по джиу-джитсу потерпел три поражения в пяти последних поединках и в мировом рейтинге своего весового дивизиона скатился на 33-е место. А ведь с 2005 по 2014 год Ренан имел внушительную серию из 32 боев без поражений. Его соперник Филлип Новер звезд с неба не хватает и это отличный шанс для бразильца достойно выступить перед своей публикой.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.

Кто: Рой Нельсон (США) - Антонио Силва (Бразилия)



Весовая категория: тяжелая

Место в мировом рейтинге. Нельсон (18-е, рекорд 21-13); Силва (22-е, рекорд 19-9-1)

В чем интрига?

Интрига в этой поединке одна - уволят ли одного из этих бойцов из UFC после этого поединка. Все мы помним, как «Бигфут» выигрывал у Федора Емельяненко, Трэвиса Брауна, Андрея Орловского и Алистара Оверима. Но это было давно. На данный момент бразилец, страдающий заболеванием акромегалия (расширение и утолщение костей), является, скорее, шоуменом, чем бойцом ММА. Из семи последних боев в UFC он смог победить лишь один раз, да и то явного андердога Соа Палелея. Об увольнении Силвы слухи ходят уже давно, но поражение от не топового Роя Нельсона может превратить разговоры в реальность. UFC может расстаться и с Нельсоном. В пяти последних боях в его активе лишь одна победа. Нас ждет битва за выживание, а это иногда намного интереснее титульной схватки.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.