«Так вот зачем нужен «Локомотив-2». Как прошел последний день дозаявок в РФПЛ

Вчера в 24:00 по Москве закрылось летнее трансферное окно в России. Корреспондент «Советского спорта» видел это незабываемое зрелище своими глазами.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

А вы говорите, футбол в России не развивается, а то и вообще стагнирует. Да так, что зритель, по классику, походу на стадион предпочитает дома посидеть. Но прогресс есть – и до нас дошел. Пусть не целиком на все многообразие футбольного хозяйства, но на отдельные его, как сказать-то, выпуклости что ли - распространился.

Если в прошлые годы ритуал последнего дня трансферов в России выглядел так: пресса ждала в холле офиса лиги, а представитель этой самой лиги периодически спускался к СМИ с официальными бумажками, свидетельствующи ми о переходе и, соответственно, дозаявке игрока в тот или иной клуб.

Теперь все более инновационно - премьер-министр бы оценил. Журналистов встречает приветливое табло с открытой на нем веб-страницей сайта РФПЛ - «Последние изменения в заявочных списках команд». И чтобы быть в курсе всех официальных поползновений относительно заявки клубов на сезон, достаточно обновить страницу.

Но смысла в этом пока нет. Если интернет бурлит новостями, то в офисе РФПЛ к семи вечера затишье. Прошел слух, что с минуты на минуты должны подъехать представители клуба с дозаявкой аж в шесть человек.

- Не «Рубина» случайно? – пошутил один журналист. И тем самым выудил инсайд.

- Только первую букву угадали, - ответил представитель пресс-службы РФПЛ.

Нехитрая арифметика: дважды два ровно «Ростов». Вот что денежный бонус от попадания в группу Лиги чемпионов делает! Но к половине восьмого в холле офиса РФПЛ до сих пор можно было укладывать грудного ребенка спать и не бояться, что тот будет разбужен.

КАКОГО, ИЗВИНИТЕ, ХИХОНА?

А журналисту спать нельзя. Вдруг мимо с кипой бумаг да с загаром с Ибицы пробежит важный человек (а точнее его должность и не описать) в жизни «Ростова» Александр Шикунов? А за ним те самые шесть футболистов – один другого мастеровитей.

Потому бдим. От нечего делать листаем тот самый список последних изменений в заявочном листе. И натыкаемся на знакомую фамилию – Враньеш, заявленную ныне в РФПЛ за «Томь». Википедия помогла – это тот самый Огнен Враньеш, что играл за «Краснодар» до бронзовых времен, а после ухода из «Алании» в 2013 году бегал за турецкие клубы с труднопроизносим ыми названиями. И в 2016 провел несколько матчей за «Спортинг» Хихон. Не резюме, а резюмище!

Извините, но какого хихона футбололюбивому Томску 26-летний босниец с таким послужным списком? Говорите, молодых нет. А, может, не ищете? Вот, например, вам красноярская история. Тем более, что к восьми часам в офисе РФПЛ лишь следующий диалог нарушил торжественную тишину.

- Здрасте. Где припарковаться можно? – спрашивает с порога зашедший мужчина нефутбольного вида.

- А вы из какого клуба? – отвечает охранник.

- Я по поводу кондиционеров.

Занавес. И потому – история.

Был летом на товарищеском матче ЦСКА – «Енисей» (2:2). Написал тогда хвалебный репортаж о дружине Андрея Тихонова– играли футболисто. А особенно понравился 55-й номе, как позже выяснилось, 21-летний красноярский воспитанникАлексей Исаев. В прошлом сезоне он чаще появлялся на замену. А у Тихонова стал выходить в старте регулярно вплоть до последних, августовских, туров, где его почему-то даже не было в заявке. А причина оказалась проста: парня подписал «Зенит». Мораль: кто-то, как Тихонов, ищет возможности, а кто-то - Враньеша.

ОТ МИЛАНА ДО ТУЛЫ

А на часах, тем временем, полдевятого. Тульский «Арсенал» арендовал защитника «Милана» (того самого!) - некого Вергару. А Портнягин уже успел сфоткаться на фоне красно-зеленых цветов «Локо». Спустя полчаса в тех же цветах подоспеют и улыбчивые лица самого дорого игрока в истории ФНЛ Игоря Денисова и самого загадочного футболиста России Бориса Ротенберга.

И только в офисе РФПЛ такая «туса», что кто-то предложил: «А давайте на этом табло матч Турция – Россия посмотрим?». А что, заявочный лист можно смотреть по смартфонам, а из ростовского отряда никого не видать. Только мелькнул Максим Григорьев, которого как раз слухи сватали в «Ростов». Но мелькнул и пропал – подстать своей карьере.

В общем, не работа – курорт. Сидим, шутим. Объявление о переходе Денисова встретила прекрасная реплика коллеги: «Так вот зачем «Локомотив-2» хотят воссоздать!». Но к 22:00, наконец, пошло дело: Новосельцев пропал из заявки «Ростова» и всплыл в списке «Зенита». «Оренбург» заявил Благо Георгиева. Зашебуршало все в российском футболе, закипела жизнь, пока над европейской частью России воцарялась ночь.

Уже и троицы из «Локо» заявилась, а из «Ростова» только подоспел гонец в офис РФПЛ. Но после нуля сайт лиги наконец выкладывает семь новых фамилий в заявке донского клуба. Три из них свободные агента – защитники Гранат, который, кстати, Лигу Европы променял на Лигу чемпионов, Гуйе и полузащитник Григорьев. Нашелся-таки. И два трансфера - Мевля из бухарестского «Динамо» и Препелицэ из болгарского «Лудогорца». И плюс к этому, судя по 99-му году рождения, два воспитанника. В общем, скромно, хотя деньги у «Ростова», учитывая 6,5 млн евро за Баштуша, 10 млн евро за Новосельцева (оба - по данным трансфермаркт) и 12 млн евро за попадание в группу ЛЧ, есть. Но, похоже, держаться из-за всех сил все равно придется.