Свиреп китайский дракон! «Куньлунь» одержал первую победу в КХЛ

Свое выступление в КХЛ китайский «Куньлунь Ред Стар» начал с героической победы – 2:1 – в гостях над «Амуром».

Исторический матч состоялся сегодня в Хабаровске. Впервые перед поединком чемпионата КХЛ прозвучал гимн Китая. И наша лига открыла новую страницу в своей истории, вписанную туда не кириллицей или латиницей, а иероглифами.

Скажем прямо, новичок здорово удивил. Создавался «Куньлунь» в кратчайшие сроки, игроки появлялись в команде прямо по ходу июльских летних сборов, в своих первых предсезонных поединках китайская команда вообще не могла забить… Все это предполагало, что и старт в чемпионате у команды будет тяжелый.

Возможно именно поэтому, первый поединок «Куньлуня» и был отложен почти на неделю по сравнению с другими клубами. И начала команда выступать не дома, а в гостях на Дальнем Востоке.

Но поединок с «Амуром» показал – китайский клуб далеко не мальчик для битья, а довольно-таки крепкий орешек, для соперников из нашей лиги. Аплодисменты его тренеру – Владимиру Юрзинову-младшему.

И дело даже не только в том, что игроки «Куньлуня» открыли счет в этом поединке. Хотя, конечно, об историческом, опять же первом голе в истории клуба, стоит рассказать особо.

Он был забит при реализации уже второго большинства китайской команды. Усилиями легионеров. Понятно, что тон в команде в первых сезонах будут задавать именно варяги из Европы и Северной Америки. Памятная шайба – на счету американского защитника Шона Коллинза, который в свое время провел несколько из в НХЛ за «Вашингтон», но так и не сумел закрепиться в основном составе «столичных»

Интересно, что непосредственно перед голом американец вступил в единоборство с вратарем «Амура» Юхой Метсолой. И опрокинул голкипера на лед. А уже потом получил пас от словака Томаша Марцинко и отправил шайбу в незащищенные ворота. Судьи по требованию «Амура» даже отправились смотреть повтор. Но в итоге гол все же засчитали. Поскольку столкновение между игроками произошло за пределами вратарской площадке. И, следовательно, Коллинз правил не нарушал.

Бросилась в глаза и железная дисциплина в команде Юрзинова. Обратите внимание – игроки китайской команды ни разу не удалились в первых двух периодах! Хабаровчане за это же время набрали восемь минут штрафа, за что и пострадали. Для новичка лиги это опять же показатель удивительный.

Лишь на 46-й минуте встречи Марцинко схлопотал первое удаление в составе «Куньлуня». Видимо, лидер китайского клуба к концу поединка начал уставать.

«Амур» бился до конца и вовсе не собирался делать реверансы в сторону восточного соседа. Тем более, что на матче был аншлаг. Посмотреть на игру своей команды с невиданным доселе новичком пришло почти семь тысяч зрителей.

За восемь минут до конца «тигры» даже сравняли было счет... Но вот этот гол уже не был засчитан, поскольку шайба влетела в сдвинутые ворота. Кстати, защищал их 23-летний россиянин Андрей Макаров, нынешним летом вернувшийся из-за океана. За три минуты до конца хозяева еще раз оказались в большинстве и поменяли своего голкипера на шестого полевого игрока, полностью сосредоточившись на атаке…

После этого на площадки разыгрались такие страсти, что им бы позавидовал и финал грядущего Кубка мира.

За две минуты до конца третьего периода 33-летний финский защитник Кристиан Куусела сравнивает счет в большинстве! Казалось бы, вдохновленные удачей хозяева должны вновь пойти вперед. Но вместо этого на последний отчаянный штурм кидается уже «Куньлунь» и за 56 секунд до сирены дальний бросок уже другого финна – Туукки Мянтюля приносит победу китайскому клубу.

Первый матч «Куньлуня». И сразу же виктория! Китайский дракон нашим «тиграм» оказался не по зубам. А следующий свой матч он проведет уже дома – 5 сентября в Пекине.



