Владимир Кречин: На матче «Куньлуня» в Пекине ждем аншлага

В эксклюзивном интервью Sovsport.ru спортивный директор «Кульлуня» Владимир Кречин прокомментировал первую победу китайского клуба в КХЛ.

Свиреп китайский дракон! «Куньлунь» одержал первую победу в КХЛ



- Я сейчас нахожусь в Китае, поэтому следил за игрой по онлайну, и видел только его самые яркие отрывки, - признался Кречин. - Позже обязательно в записи посмотрю. Заверяю, что все китайское руководство очень радо этому успеху.



- Такая инфарктная концовка…

- Ну я то инфаркта точно избежал. Потому что увидел изменение в счете уже в итоговом протоколе матча. Не успел как следует попереживать. Ребята молодцы, конечно. Сыграли очень дисциплинированно, мало удалялись. В обороне хорошо действовали…



- В заявке «Куньлуня» на поединок в Хабаровске оказалось сразу четыре китайских игрока. Сколько их всего летало в Хабаровск?

- Пятеро. Так что почти все и приняли участие в матче.



- Раз вы сейчас в Пекине, расскажите, насколько арена «Куньлуня» готова к первому домашнему поединку?

- Практически все работы закончены. Реклама на льду лежит, борта стоят. Остались последние штришки. 3 сентября во дворце пройдет генеральная репетиция – там сыграют товарищеский матч местные команды. Так что к 5 сентября будем готовы на сто процентов.



- Трансляция из Пекина будет?

- Ну а как же? По регламенту КХЛ мы обязаны ее предоставить. Все будет.



- Понятно, что это будет первый матч КХЛ в Пекине. И вообще хоккей – дело в Китае новое. И все же, есть надежда на аншлаг?

- Судя по тому, сколько человек сейчас занято тем, чтобы дворец заполнился… Аншлаг просто обязан быть! По крайней мере, я очень на это надеюсь. Китайские руководители Пекина и других городов присутствовали на презентации команды. Ажиотаж растет. Знаете, ощущение такое, как из маленького снежка возникает чуть ли не лавина!



- Тогда ждем от вас нового рекорда КХЛ по посещаемости. Ваш 18-тысячник обновить его позволяет.

- Будем работать над этим.