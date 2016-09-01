Владимир Кречин: На матче «Куньлуня» в Пекине ждем аншлага
В эксклюзивном интервью Sovsport.ru спортивный директор «Кульлуня» Владимир Кречин прокомментировал первую победу китайского клуба в КХЛ.
Свиреп китайский дракон! «Куньлунь» одержал первую победу в КХЛ
- Я сейчас нахожусь в Китае,
поэтому следил за игрой по онлайну, и видел только его самые яркие отрывки, -
признался Кречин. - Позже обязательно в записи посмотрю. Заверяю, что все
китайское руководство очень радо этому успеху.
- Такая инфарктная концовка…
- Ну я то инфаркта точно избежал. Потому что увидел изменение в счете уже в итоговом протоколе матча. Не успел как следует попереживать. Ребята молодцы, конечно. Сыграли очень дисциплинированно, мало удалялись. В обороне хорошо действовали…
- В заявке «Куньлуня» на поединок в Хабаровске оказалось
сразу четыре китайских игрока. Сколько их всего летало в Хабаровск?
- Пятеро. Так что почти все и приняли участие в матче.
- Раз вы сейчас в Пекине, расскажите, насколько арена
«Куньлуня» готова к первому домашнему поединку?
- Практически все работы закончены. Реклама на льду лежит, борта стоят. Остались последние штришки. 3 сентября во дворце пройдет генеральная репетиция – там сыграют товарищеский матч местные команды. Так что к 5 сентября будем готовы на сто процентов.
- Трансляция из Пекина будет?
- Ну а как же? По регламенту КХЛ мы обязаны ее предоставить. Все будет.
- Понятно, что это будет первый матч КХЛ в Пекине. И
вообще хоккей – дело в Китае новое. И все же, есть надежда на аншлаг?
- Судя по тому, сколько человек сейчас занято тем, чтобы дворец заполнился… Аншлаг просто обязан быть! По крайней мере, я очень на это надеюсь. Китайские руководители Пекина и других городов присутствовали на презентации команды. Ажиотаж растет. Знаете, ощущение такое, как из маленького снежка возникает чуть ли не лавина!
- Тогда ждем от вас нового рекорда КХЛ по
посещаемости. Ваш 18-тысячник обновить его позволяет.
- Будем работать над этим.
Амур - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Коллинс (Бакош, Марцинко), 14:00 (0:1 - бол.). Куусела (Рамстедт), 58:00 (1:1 - бол.). Мянтюля (Беллемор), 59:04 (1:2). 01 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Амур - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Коллинс (Бакош, Марцинко), 14:00 (0:1 - бол.). Куусела (Рамстедт), 58:00 (1:1 - бол.). Мянтюля (Беллемор), 59:04 (1:2).
01 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция