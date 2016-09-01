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«К сборной Ганы пренебрежительно не отнесемся»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«К сборной Ганы пренебрежительно не отнесемся»
Источник: Sovsport.ru

Сборная России провела восстановительную тренировку в Химках после матча с Турцией.

В занятии принимали участие 14 футболистов, те, кто не выходил на поле в стартовом составе. К общей группе присоединился и полузащитник Алан Дзагоев, который восстановился после повреждения. После часовой тренировки о матче с Турцией и предстоящей игре с Ганой рассказали ассистент главного тренера Мирослав Ромащенко и полузащитник Юрий Газинский.

РОМАЩЕНКО: СХЕМА В ТРИ ЗАЩИТНИКА? СЫГРАЛИ УВЕРЕННО

Мирослав Ромащенко поделился мнением о матче с Турцией (0:0) и рассказал о схеме игры в три защитника.

– Для вас, как ассистента главного тренера, как матч смотрелся со скамейки?
– Я больше отсматривал оборонительные действия, перестроения. Оцениваю эти действия на удовлетворительно, учитывая, что не так много времени было на подготовку.

– То есть подопечными довольны?
– В целом да, ребята справились. То задание, что мы предложили в плане тактики, взаимодействия в линиях, и при переходе из обороны в атаку, ребята очень хорошо выполнили для первого раза. На некоторые нюансы мы им еще укажем. Но в целом довольны.

 Гана  это экзотика или матч с хорошим соперником?
– Как можно пренебрежительно относиться к сопернику? Гану нужно уважать. Через этого соперника рассчитываем улучшить командные взаимодействия, отдельные элементы в игре.

 Матч с Турцией позиционировался как матч дружбы. Как вам гостеприимство?
– Все было организовано на высоком уровне. Никаких вопросов не возникло. Что касается игры, то ни о какой дружбе не может быть и речи. Да и так все видели, было много стыков, обычная игра.

 Как атмосфера на стадионе?
– Великолепная, много болельщиков пришло.

 Многие специалисты говорили, что на Евро у футболистов не было желания играть. Как в Турции?
– Вы сами обратили внимание на действия футболистов. Мы вполне довольны их отношением к делу. Претензий ни к кому нет.

 Сборная давно не играла в три центральных защитника. Насколько эксперимент можно признать удачным? Будет ли он продолжен?
– В последний раз сборная так играла при Хиддинке в 2008 году. Мы были в какой-то степени заложниками времени при подготовке к матчу. Так что исходили из определенных нюансов. Каждая схема имеет свои особенности. На первый раз довольно уверенно действовали в обороне. Что касается атаки, есть проблемы, они очевидны, но вполне объяснимы. Как дальше будет строиться игра, и по какой схеме, увидите в матче с Ганой.

– На какой позиции будете использовать Нойштедтера?
Он заявлен как центральный защитник и будет использоваться на этой позиции.

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ГАЗИНСКИЙ: ДЕБЮТ ЗА СБОРНУЮ – ВАЖНЫЙ МОМЕНТ В КАРЬЕРЕ

Дебютант национальной команды полузащитник Юрий Газинский рассказал о своих эмоциях и сравнил первый выход на поле в футболке сборной с первым походом в школу.

– Впечатления? Во-первых, хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Очень приятно представлять страну, об этом мечтает любой футболист. Буду стараться прогрессировать и дальше работать, чтобы зарекомендовать себя.

 Про Гану что-то знаете?
Не приходилось играть против этой сборной. Так что ничего конкретного про нее не знаю.

 Тренировки тяжелые у Черчесова?
– Они интенсивные. Полноценных тренировок еще не было, только перед матчем и восстановление. Потом будет понятно.

 Требования тренера понимаете?
– Схема новая для нас. Но, наверное, еще будут изменения перед матчем с Ганой.

 Черчесов после игры заявил что не хватило инстинкта убийцы. Согласны?
– Да. Нужно было играть агрессивнее, но все это налаживается на тренировках.

 Как вам атмосфера в Турции?
– Болеют очень хорошо. Правда погодные условия непростые, высокая влажность.

 Сегодня первое сентября. Свой первый поход в школу помните?
– Сложно вспомнить. А пока детей нет, для меня это обычный день, как и все остальные.

– Дебют за сборную и первый поход в школу можно сравнить?
Нет. Дебют – это особые чувства. Они надолго останутся в памяти. Это очень важный момент в карьере. Да и волновался перед выходом на поле, но без этого никак.

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