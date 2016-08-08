«Сегодня я просто мама первоклассника»

Светлана Журова с сыном Источник: Sovsport.ru

Корреспондент Sovsport.ru в День знаний побывал на торжественной линейке в центре «Самбо-70». И увидел школу, куда сына за ручку привела олимпийская чемпионка Светлана Журова, три призера Игр в Рио по гимнастике пришли в ранге выпускниц, а чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева начнет учебу в 10-м классе.

«СЫНУ ВСЕ НРАВИТСЯ. ПОКА…»

Веселая музыка, из колонок – детские песни, сотни ребят в аккуратной форме, стайка первоклашек с букетами в обнимку, за которыми самих первоклашек почти не видно… Счастливые родители с фотоаппаратами и телефонами в руках – надо ведь запечатлеть на видео весь этот волнительный процесс! И – яркое солнце, которое заставляет жмуриться и улыбаться. Заключительный, но такой важный штрих к атмосфере праздника.

Память меня подводит, или 1 сентября всегда такая классная погода?

Центральная площадь между корпусами школы «Самбо-70» уже полна мальчишек и девчонок, а также их родителей. Правда, родители стоят отдельно, наблюдая за чадами со стороны. А сами чада выстроились группами перед расчерченными на асфальте номерами классов. Аромат щей из школьной столовой погружает в детство – наверное, во всех школах обед готовят по одинаковым рецептам! Учителя следят за подопечными. За теми, что постарше – даже пристальней, чем за малышней. Все, как всегда на первосентябрьских линейках. Необычно лишь наличие звездных гостей. Из которых не все звезды – собственно, гости.

– У меня сегодня особый праздник, – улыбается Светлана Журова. – Я сегодня не олимпийская чемпионка и не депутат Госдумы. Я – мама, которая привела в школу сына-первоклассника.

Маленький Ваня уже где-то там, в толпе – готовится с другими новыми учениками школы выйти в центр площади и прослушать свой первый звонок.

– Правда, так-то мы давно здесь занимаемся – еще с мая прошлого года, – продолжает Журова. – Но раньше это были просто тренировки. А теперь начнется и учеба!

– Отвыкли, наверное, от таких линеек?

– Ну почему же? У меня ведь есть и старший сын. Так что на линейки я ходила регулярно, – смеется чемпионка Турина. – Люблю эту атмосферу. Вот чувствуешь – настоящий праздник! И Ваня тоже рад. Он у нас очень общительный, а тут ведь столько новых друзей появится. Правда, это только первый класс. Может, со временем, как и многие школьники, 1 сентября он начнет воспринимать иначе. Не с такой радостью, как сегодня.

Евгения Медведева и Светлана Журова Источник: Sovsport.ru

«В ШКОЛЕ ЛЮБИЛА БИОЛОГИЮ»

– В какую секцию отдали младшего?

– В самбо. Понятно, что они маленькие совсем, о серьезных занятиях речи не идет. Но какие-то приемы учат. Даже соревнования уже проводились – было забавно на эту малышню смотреть, – улыбается Журова. – Хотя для общего развития все равно полезно.

– А как же коньки?

– Так о коньках пока рано думать! Это лет с девяти надо. Старший у меня вообще только в 11 начал – правда, почти сразу норму разрядника выполнил. А младший пусть еще подрастет, окрепнет.

– Не боитесь, что теперь заново придется уроки делать, домашнюю работу?

– А мне это нравится! Куда больше, чем когда самой приходилось. Поначалу удивляешься, когда понимаешь, что многое забыла. Но память возвращается быстро. Правда, программа за эти годы сильно изменилась – многому наших детей учат иначе, чем нас. Зато все можно найти в интернете. Лет 10-20 назад было бы сложно, а сейчас – забыл принцип деления дробей или как вычитать столбиком – полез в компьютер, открыл нужную страницу, и все вспомнил. Красота!

– Сами какое правило лучше всего помните из школьной программы?

– Что «Пифагоровы штаны на все стороны равны», – смеется Журова. – Оно очень нас веселило в свое время! А вообще я отлично биологию знаю. Мой любимый предмет был. Да и понимала, что все эти знания – особенно, по анатомии человека – мне, как спортсменке, пригодятся. Кстати, как и химия. Ее тоже изучала с удовольствием.

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Дарья Спиридонова, Евгения Медведева и Седа Тухталян Источник: Sovsport.ru

«ДАВНО НЕ БЫЛА НА ЛИНЕЙКАХ»

Журова, впрочем, не единственная титулованная спортсменка здесь, на центральной площади в «Самбо-70». Вот стоит, улыбается, прижимая к груди букет цветов, миниатюрная Евгения Медведева. Узнайте, если не знали ранее, и удивитесь этому факту – лучшая фигуристка, в прошлом сезоне ставшая чемпионкой России, мира и Европы, только-только идет в 10-й класс! Цветы – это не Евгении подарили. Это она сама принесла учителю.

– Правда, я не здесь занимаюсь, – признается Медведева. – Но тоже – в «Самбо-70». В отделении «Хрустальный», что на «Беляево». Хотя в школу ходить не приходится. Я и на линейках не была давно – постоянно в это время нахожусь где-то на сборах или на соревнованиях. Но теперь получилось прийти, так что со всеми радуюсь празднику!

– Правильно понимаю, что обучение у вас в основном дистанционное?

– Да, иначе никак. Экзамены сдаю экстерном, занимаюсь удаленно. В школе почти не бываю – не хватает времени. Но учиться мне нравится.

– Любимый предмет?

– Английский! Знаю, что точно в жизни пригодится. Уже пригождается. Да и дается легко. К тому же, постоянные поездки заграницу помогают освоить его лучше. Практика в изучении языка – лучшее дело! – смеется Евгения. – Поэтому у меня по «английскому» пятерки.

– А с математикой как? Что такое число Пи?

– 3,14.

– Это значение. А что оно означает?



Медведева серьезно задумывается, но в итоге пожимает плечами. Услышав ответ, расплывается в улыбке:

– Точно, отношение длины окружности к диаметру. Подловили вы меня!

Долго общаться с фигуристкой не получается. Торжественная часть осталась позади, выступили приглашенные гости, пронесли по площади знамя «Самбо-70», капитан класса года поднял под гимн российский флаг, а будущие выпускники за ручки проводили первоклашек на их первый урок. Но дети расходятся не все. Так что Медведева активно раздает автографы, улыбается для совместных селфи…

Впрочем, как и три другие воспитанницы «Самбо-70». С серебряными медалями Олимпиады Рио на груди – гимнастки Седа Тутхалян, Дарья Спиридонова и Мария Пасека.

Мария Пасека, Дарья Спиридонова и Седа Тухталян Источник: Sovsport.ru

«В ШКОЛЕ НЕ ХОДИЛА С 8 КЛАССА»

– Я школу год назад закончила, – рассказывает Спиридонова, которая вместе с другими нашими девушками стала вице-чемпионкой Рио в командном многоборье. – Так что это первая линейка, на которой присутствую не в роли ученицы.

– Учебу с тренировками удавалось совмещать?

– Скажем так – в школу я не ходила класса с 7-го или с 8-го. Начались постоянные соревнования, турниры, все время занимала подготовка на базе «Озеро Круглое». Туда приезжали учителя и занимались с нами по индивидуальной программе. Экзамены сдавали экстерном. Но вроде отмучились уже, - смеется Дарья.

– Тяжело было?

– Я воспринимала это как данность. Надо же получить аттестат – вот и училась! Душой кривить не буду – особого удовольствия от процесса не получала. И любимых предметов у меня не было.

– А я биологию любила, – почему-то шепотом добавляет Пасека. На ее счету – сразу два серебра Рио. Помимо командного многоборья Мария стала второй в опорном прыжке. Но на линейку в школу пришла с одной медалью – как и ее подруги по сборной.

Седа Тутхалян в это время активно подписывает… дневники, которые ей дают для автографов. Но, конечно, не внизу страницы и не в колонке для оценок, а на титульных листах. Рядом стоит отец спортсменки – тоже, кстати, приглашенный гость. Еще бы, ведь Гурген Тутхалян – трехкратный чемпион мира по самбо! Торопится, показывает пальцем на часы – праздник закончен, пора ехать дальше по делам.

– Получается, нормальной школьной жизни у вас не было? И друзей близких среди одноклассников не осталось?

– Почему? Друзья есть! Многие пишут, звонят, поздравляют с победами и медалями, – рассказывает Пасека. – Но так вы правы – простыми школьниками мы не были. Заключительные годы учились на Круглом. До этого я заканчивала делать уроки в 11 вечера, в 6 утра надо было вставать на тренировку… Уставала – жуть! Как и остальные девчонки. Заниматься с учителями отдельно стало намного легче. Да, я не ходила на линейки в старших классах. Зато пришла сейчас. И для меня это – тоже настоящий праздник! – улыбается на прощание Мария.