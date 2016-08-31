Вспомнить Рио – и вздрогнуть

На заре осени спецкоры Sovsport.ru провожают в закат главное событие лета – Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

БРАЗИЛЬЦЫ РУБИЛИ ДЕНЬГИ НА ВСЁМ

Павел ЛЫСЕНКОВ

Если честно, вспоминать эту Олимпиаду не особо хочется. В рейтинге всех шести Олимпиад, на которых я побывал, Рио уверенно занимает пятое место. Превосходно было в Сочи и Пекине, хорошо – в Лондоне и Ванкувере. Самое дно для меня – Турин. И не только в спортивном смысле: сборная России по хоккею должна была взять золото, но феерически села в лужу (0:4 с финнами, 0:3 с чехами), оставшись без медалей вообще. И организация там была ужасная (эпический четвертьфинал Россия – Канада прошел в павильончике на 4000 зрителей с трибунами-времянками), и еда однообразная (столько пасты я в жизни не ел), и чемодан мой потеряли итальянцы в аэропорту, и в полицию наши корреспонденты чуть не загремели, а один даже ночевал несколько суток в римском терминале как Том Хэнкс.

Но это – другая история. А вот тему Рио я закрываю, и считайте это отчетом в бухгалтерию.

О том, как его обстреляли местные гангстеры, расскажет мой коллега Олег Чикирис. О спорте написали всё, что можно – и до сих пор в нашу редакцию приходят Яна Егорян, Давит Чакветадзе, Александр Лесун, Евгений Трефилов… Все они – герои, и Рио для них теперь – лучший город в мире.

Мне же Бразилия запомнилась как очень небогатая страна. Есть Копакабана и Ипанема – элитные районы Рио с отелями и барами, как Манхэттен в Нью-Йорке. А есть местный Гарлем – закоулки, где люди на улице спят в коробках и легко можно нарваться на гоп-стоп. Что говорить, если из аэропорта в центр города ты едешь через фавелы?

Бразильцы не очень хотели эту Олимпиаду. Но когда ее получили, то постарались урвать по максимуму. Неказистый номер в нашем отеле стоил в эквиваленте 12 тысяч рублей в сутки. И моментально упал до двух тысяч наутро после того, как на «Маракане» потушили факел.

Еда в олимпийских зонах продавалась интересно. Можешь брать на поднос все, что хочешь. Но общий ценник – 100 реалов за 1 кг. При том, что средняя зарплата бразильца составляет 800-900 реалов в месяц. Обычный журналист проедал ее за неделю. Олимпийские сувениры шли по 130 реалов – 2600 рублей – и такой прайс надо еще поискать. В том же Сочи все стоило раза в два-три дешевле.

Неправильно говорить, что в Бразилии освистывали российских спортсменов. Фанаты свистели вообще на всех – кроме своих. Американцы, китайцы, британцы – все попадали под обструкцию разной степени тяжести.

Еще бразильцы не очень разбираются во многих видах спорта. Например, я приехал на соревнования на открытой воде. Хотел взять интервью у Юлии Ефимовой, которая решила поболеть за свою подругу Анастасию Крапивину. Так Ефимову, уже завоевавшую две серебряные медали и попавшую в заметки почти всех мировых агентств и газет, просто не узнали охранники – и не хотели пускать на соревнование, несмотря на аккредитацию. Зато потом многие иностранные болельщики подходили к Юле и просили с ней сфотографироваться.

Но Олимпиада для бразильцев все равно получилась великолепной. Они отстроили новый район Барра в Рио, где нет фавел. Сумели заработать на Играх. Обошлись без крупных происшествий – ничто не взорвалось, не обрушилось. А главное – взяли золото в футболе и волейболе. И еще какой-то парень выше всех сиганул с шестом. Как объяснила мне Елена Исинбаева, этот Тиаго Браз да Силва может стать новым Бубкой.

Да и нам переживать не стоит. Человек так устроен, что в памяти останется только хорошее. Плыло Рио и уплыло, было и прошло.

P.S. Вообще нужно было серьезно подумать, прежде чем впервые отдать Игры в Южную Америку. Хорошо, что следующие три Олимпиады пройдут в Азии. Вот там всё будет великолепно.

ЕСЛИ ВАС НЕ ОГРАБЯТ И НЕ УБЬЮТ…

Забитый штамп, но он лучше всего описывает Рио. Город контрастов, который в любой момент готов обдать тебя контрастным душем. Яркий город. Город-праздник. Город-страх.

Олег ЧИКИРИС

Готовясь к командировке, я прочитал где-то (кажется, в «Русском репортере») очень точные слова про Рио: «Если вас не ограбят и не убьют, вам здесь очень понравится. Если ограбят или убьют, не понравится вовсе».

Скажу сразу: мне в Рио понравилось.

От убийства, конечно, было далеко, но пули рядом свистели. На второй день Олимпиады, ожидая шаттл до Олимпийского парка, я услышал громкие хлопки наподобие пистонов. Оторвав взгляд от экрана смартфона, и оглядевшись, детей я рядом не заметил. Взрослых, впрочем, тоже. Коллеги, еще пару секунд назад стоявшие неподалеку, уже сидели на асфальте, спрятавшись за машиной. Как потом объяснил владелец «укрытия», на поезд (в паре десятков метров от нас за забором проходили железнодорожные пути) напали бандиты, которые устроили перестрелку с полицией. Все это происходило отнюдь не в дальнем предместье, а неподалеку от центра города. Если сравнивать с Москвой, то где-то в районе «Беговой».

От ограбления бог меня тоже уберег. Правда, вернувшись домой, я еще несколько дней по бразильской привычке в метро перевешивал рюкзак со спины на живот. Так меня научили в Рио.

Разговаривая о бразильских впечатлениях с Евгением Трефиловым мы сошлись во мнении, что местные женщины в целом далеки от карнавальных стандартов. Там слишком высокие цены, повсеместно слишком сильные кондиционеры, огромные и опасные волны в океане. А еще там никто не ходит в белых штанах.

Можно продолжать и дальше. Но надо ли? Плюсов в Рио куда больше, чем минусов, которые к тому же смахивают на придирки. И не только потому, что их зима как наше лето. Иначе не ехали бы туда люди со всего мира – России и Ирана, США и Германии. Просто пожить. «Тут каждый день – разный, а дома они все были схожи», – объяснила мне причину своего переезда в Рио обаятельная блондинка Оля, работавшая во время Олимпиады в Доме болельщиков сборной России.

Еще раз скажу: мне в Рио понравилось. И мне очень жаль, что Игры так быстро пролетели. Сейчас уже с грустью кажется: а может нет никакого Рио-де-Жанейро? И вообще последний город на земле – это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана....