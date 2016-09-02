Негрустный праздник. Сергей Микулик поздравляет Станислава Черчесова

Обозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик – о неискоренимой футбольности Станислава Черчесова, которому сегодня исполняется 53 года.

В день первого матча сборной тренера Черчесова нам показали по телевидению духоподъемный матч Россия – Камерун 1994-го года. Когда-то я смотрел эту игру живьем – и сколько раз потом ни пересматривал, все время хотелось, чтобы хоть в повторе Олег Саленко не махнул головой мимо пустого ближнего угла – тогда бы и шестой его гол состоялся, потому что все остальное у него залетело.

После феерических тех 6:1 Павел Садырин устроил на базе «ночь открытых дверей» – у его сборной появился шанс выйти из группы с третьего места. (Хотя Павел Федорыч и после стартовых неудач в Америке был максимально доступен). Гол номер пять мы закончили обсуждать с Саленко как раз в районе пяти утра, мне предстояло много чего написать, и я решил нырнуть в бассейн у коттеджа сборной, чтобы не уснуть здесь и сейчас. А когда вынырнул, увидел Черчесова, который готовился к какому-то основательному заплыву.

– Тебе-то что не спится?

– Некогда – наступил день, с которого начинаю готовиться к следующему чемпионату мира.

– А этот, считаешь, уже для нас завершился?

– Конечно! Сейчас пойдут игры по факсу – и нас технично отыграют. Или думаешь, что мы здесь кому-то нужны?!

В следующий раз мы увидимся с Черчесовым в Менхенгладбахе, в день его рождения – и это, обратите внимание на календарь, будет 2 сентября. Сидя на трибуне в ожидании вкусного ужина, я увижу один из самых нелепых в футболе голов: защитник дрезденского «Динамо» со всей дури решит отдать пас своему вратарю от центра поля куда-то в угловой флажок. Стас бросится спасать ситуацию, мяч от кочки киксанет ему в голень – и покатится к воротам. А там его, откуда ни возьмись, будет сторожить одинокий Штефан Эффенберг. Закатит в опустевшую рамку – и пойдет не праздновать, а хлопнуть по плечу Черчесова: это бундеслига, приятель!

Вечером на всех экранах отельного ресторана будут крутить именно этот гол.

– Интересно, я записался в телезвезды до следующего тура или следующего дня рождения? – ухмылялся Стас в усы. – Здесь если поймают, то надолго. Знаешь, что утешает? Ты же обязательно пропустишь еще как минимум один. В следующей игре, в третьей или пятнадцатой какой-нибудь неберущийся или такой, как этот, но забьют. Так что пусть крутят. Я им еще пригожусь.

Где-то через месяц его вытеснит с верхней строчки хит-парада вратарских ляпов Оливер Кан, запихнувший мяч в свои ворота вместе с головой форварда. Я вот только до сих пор не знаю, пришлась ли та игра на Оливеров день рождения.

Сегодня с высоты своих пятидесяти трех лет и положения Станислав Саламович Черчесов авторитетно объясняет, чем контрольные матчи отличаются от товарищеских. И попробуйте не поверить человеку, для которого товарищей на поле никогда не существовало. Даже в самых неконфликтных ситуациях.

Рискую ошибиться, но может статься, что Черчесов – единственный в мире игрок, получивший предупреждение в выставочном матче.

Дело было так: провожали в Киеве Олега Блохина матчем сборной мира и как бы одной из вариаций сборной СССР. Вместо разминки – пароход по Днепру, а сама игра – как повод для банкета. В «звездных» воротах Жан-Мари Пфафф вышел играть с тремя парами перчаток – в одних мяч отбивал, в других ловил, в третьих – вводил в игру. Но Черчесов, заменивший в перерыве Виктора Чанова, настроился отнюдь не на шоу. И когда защитники решили не мешать Деяну Савичевичу пробить через себя, въехал кулаком в хребет расслабленному сербу так, что того унесли. Сидевший рядом со мной инспектор встречи Валентин Липатов схватился за сердце – такого в его практике еще не было. Судивший матч Алексей Спирин Черчесова и удалить был готов, но Чанов к тому времени уже переоделся.

Савичевич оклемался ближе к банкету. Искал на нем глазами Черчесова, но тот, наверное, был в бассейне. Или в тренажерном зале – нагрузки в таком матче ему явно не хватило.

С днем рождения, Станислав Саламович! И почаще вам встречать этот день на работе.