Во что играли наши? Разбор игры сборной России

Обозреватель Sovsport.ru Михаил Борзыкин делится наблюдениями по составу и тактике, а также объясняет, почему первая игра Станислава Черчесова получилась такой блеклой.

Новая тактика

Черчесов выбрал модель с тремя защитниками – Новосельцевым, Березуцким и Кудряшовым. Очень часто тактику с тремя и пятью защитниками путают, и в этом нет ничего зазорного: вся разница в маневрах на флангах – где-то ниже, где-то выше. Сборная России играла именно что с тремя защитниками, поскольку фланговых не было в принципе. На края Черчесов снарядил Самедова и Жиркова. Конечно, можно предположить, что номинальные хавбеки оттягивались назад, образуя линию из пяти игроков. Так и было, но только эпизодически, что доказывает графика диапазона действий.

ЖИРКОВ

САМЕДОВ

Это говорит о том, что задумка Черчесова состояла в насыщении средней линии, а не обороны – сборная планировала играть первым номером и давить с флангов. Жирков и Самедов должны были расширять фронт, тогда как инсайд Шатов – смещаться в центр. И в принципе в первые 30 минут эта задумка отчасти работала. Фрагментами даже проходил очень неплохой прессинг, что несколько странно, учитывая кадровую революцию. Другое дело, что потом турки перехватили инициативу и в итоге завершили матч с 57% владения мячом.

Была ли ошибка в модели? Оборона со своей задачей справлялась неплохо. Хватило троих, и слава богу. А вот по атаке остались вопросы. Например, выглядит странным наличие Шатова и Жиркова на одном фланге. Они помогали друг другу или больше мешали? Больше того, в клубе Жирков нынче играет правее. Не слишком ли заигрывают тренеры с его универсализмом? Или ставка была сделана на сыгранность Юрия и Олега? Вообще это официальное объяснение самого Черчесова – применение блочной системы («Ростов», «Локомотив» и «Зенит»).

Как бы то ни было, левый фланг обеспечил нашей команде только начальную фазу атаки, тогда как продолжения, кроме часто пустых кроссов (13 против 5 у Турции), практически не было. Жирков стал лидером по острым передачам – 7. Но до адресата дошли только 2. Статистика Шатова – 3 (2). Есть ощущение, что Олегу не хватало свободы действий, он словно находился в тени Жиркова. Ибо в «Зените» аналогичные показатели прямо противоположные.

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Странный центр

Не обошлось без сюрпризов и в опорной зоне. Связка Тарасов – Оздоев… Хм, сказали бы такое месяц назад. С Оздоевым все более-менее понятно – это один из сильнейших игроков в стиле box-to-box. Мяч получал мало – плохо. Игру не вел. За 80 минут 66 технико-тактических действий. И это парень, которой весной выдавал по 130-140. Ну ладно. Новая команда, проблема сыгранности, возможно, доверия. В конце концов, самый опасный момент был именно у Оздоева – головой бил чуть ли не в упор, но…

Фигура Тарасова гораздо более загадочная. Вот пытаешься разглядеть, что в нем такого увидел Черчесов. И не получается. 69% выигранных единоборств – приличные цифры. Но давайте спросим себя, сколько желтых карточек получил бы Дмитрий, не будь этот матч товарищеским? У него хорошие габариты, он настоящий боец, но сам по себе опорник старой школы. Сегодня от этого амплуа требуется разгон атаки. Первый пас. За 60 минут ни одного обострения. Стоит ли удивляться, что центр провисал и фланги не получали поддержки из глубины.

Странно еще и то, что Зобнин вышел только на 79-й минуте. Почему? Неужели потому, что в «Спартаке» он нынче действует ближе к атаке? Но так и Новосельцев в своем бывшем клубе играл левого центрального, а в сборной вышел в зону правого центрального. А Кудряшов так и вовсе фланговый защитник. Стал жертвой блочного принципа формирования состава? Возможно, мы излишне придирчивы, но хотелось посмотреть на более живую связку в середине поля. А так осталась недосказанность.

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Преждевременные выводы

Разумеется, новая тактика, взаимодействия отдельных игроков – это всего лишь детали. Суть в другом. Собрали два десятка мужиков, повезли на берег турецкий, а они, возможно, даже не знают, кто из них правша, а кто левша. Новая команда. Можно даже сказать, что против Турции эта команда родилась. Чудес не бывает – нельзя за несколько дней сбора наладить игровые сочетания, чтобы все работало как в клубе. Но это банальные вещи, которые очевидны всем.

Как долго будем на это ссылаться? Черчесов наверняка распределит нагрузку, и в следующем матче мы увидим другой стартовый состав. Опять будем пенять на отсутствие сыгранности. Здесь очень важно понять чего мы хотим. Пожалуй, надо воздержаться от каких-либо выводов. Доверили Черчесову команду – пусть работает. В следующем матче кардинально лучше не будет. Или даже в следующих трех матчах. А может, и никогда не будет.

Но первую пищу получили. Подход интересный, творческий. Смотрим, думаем, анализируем, а к концу года, может, и выводы созреют.

Как сказал Черчесов, сборной не хватило инстинкта убийцы. Сборной пока не хватает многих инстинктов.

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