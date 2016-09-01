Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс6:3, 6:3Макарова
ТеннисРодина7:6, 2:6, 2:6Цибулкова
ХоккейДинамо Москва5 : 0Металлург Нк
ФутболЧехия3 : 0Армения
ФутболТурция0 : 0Россия
ХоккейАвтомобилист1 : 2 ОТТрактор
ХоккейЛокомотив3 : 2 ОТАвангард
ТеннисВозняцки6:4, 6:4Кузнецова
ФутболНорвегия0 : 1Белоруссия
ФутболГермания2 : 0Финляндия
ХоккейЮгра2 : 1Металлург
ФутболФареры (U-21)0 : 3Россия (U-21)
ФутболГолландия0 : 0Греция
ТеннисБек- : -Веснина
ХоккейЦСКА4 : 2Ак Барс
ФутболБельгия0 : 0Испания
ФутболИталия- : -Франция
ФутболКолумбия- : -Венесуэла
ХоккейАвтомобилист- : -Салават Юлаев
ХоккейСКА- : -Лада
ХоккейДинамо Москва- : -Сибирь
ХоккейМедвешчак- : -Спартак

Во что играли наши? Разбор игры сборной России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Во что играли наши? Разбор игры сборной России
Источник: РФС

Обозреватель Sovsport.ru Михаил Борзыкин делится наблюдениями по составу и тактике, а также объясняет, почему первая игра Станислава Черчесова получилась такой блеклой.

Новая тактика

Черчесов выбрал модель с тремя защитниками – Новосельцевым, Березуцким и Кудряшовым. Очень часто тактику с тремя и пятью защитниками путают, и в этом нет ничего зазорного: вся разница в маневрах на флангах – где-то ниже, где-то выше. Сборная России играла именно что с тремя защитниками, поскольку фланговых не было в принципе. На края Черчесов снарядил Самедова и Жиркова. Конечно, можно предположить, что номинальные хавбеки оттягивались назад, образуя линию из пяти игроков. Так и было, но только эпизодически, что доказывает графика диапазона действий.

ЖИРКОВ

САМЕДОВ

Это говорит о том, что задумка Черчесова состояла в насыщении средней линии, а не обороны – сборная планировала играть первым номером и давить с флангов. Жирков и Самедов должны были расширять фронт, тогда как инсайд Шатов – смещаться в центр. И в принципе в первые 30 минут эта задумка отчасти работала. Фрагментами даже проходил очень неплохой прессинг, что несколько странно, учитывая кадровую революцию. Другое дело, что потом турки перехватили инициативу и в итоге завершили матч с 57% владения мячом.

Была ли ошибка в модели? Оборона со своей задачей справлялась неплохо. Хватило троих, и слава богу. А вот по атаке остались вопросы. Например, выглядит странным наличие Шатова и Жиркова на одном фланге. Они помогали друг другу или больше мешали? Больше того, в клубе Жирков нынче играет правее. Не слишком ли заигрывают тренеры с его универсализмом? Или ставка была сделана на сыгранность Юрия и Олега? Вообще это официальное объяснение самого Черчесова – применение блочной системы («Ростов», «Локомотив» и «Зенит»).

Как бы то ни было, левый фланг обеспечил нашей команде только начальную фазу атаки, тогда как продолжения, кроме часто пустых кроссов (13 против 5 у Турции), практически не было. Жирков стал лидером по острым передачам – 7. Но до адресата дошли только 2. Статистика Шатова – 3 (2). Есть ощущение, что Олегу не хватало свободы действий, он словно находился в тени Жиркова. Ибо в «Зените» аналогичные показатели прямо противоположные.

Нет проблем. Юрий Цыбанев – о повороте в биографии сборной России

Источник: Reuters

Странный центр

Не обошлось без сюрпризов и в опорной зоне. Связка Тарасов – Оздоев… Хм, сказали бы такое месяц назад. С Оздоевым все более-менее понятно – это один из сильнейших игроков в стиле box-to-box. Мяч получал мало – плохо. Игру не вел. За 80 минут 66 технико-тактических действий. И это парень, которой весной выдавал по 130-140. Ну ладно. Новая команда, проблема сыгранности, возможно, доверия. В конце концов, самый опасный момент был именно у Оздоева – головой бил чуть ли не в упор, но…

Фигура Тарасова гораздо более загадочная. Вот пытаешься разглядеть, что в нем такого увидел Черчесов. И не получается. 69% выигранных единоборств – приличные цифры. Но давайте спросим себя, сколько желтых карточек получил бы Дмитрий, не будь этот матч товарищеским? У него хорошие габариты, он настоящий боец, но сам по себе опорник старой школы. Сегодня от этого амплуа требуется разгон атаки. Первый пас. За 60 минут ни одного обострения. Стоит ли удивляться, что центр провисал и фланги не получали поддержки из глубины.

Странно еще и то, что Зобнин вышел только на 79-й минуте. Почему? Неужели потому, что в «Спартаке» он нынче действует ближе к атаке? Но так и Новосельцев в своем бывшем клубе играл левого центрального, а в сборной вышел в зону правого центрального. А Кудряшов так и вовсе фланговый защитник. Стал жертвой блочного принципа формирования состава? Возможно, мы излишне придирчивы, но хотелось посмотреть на более живую связку в середине поля. А так осталась недосказанность.

Лето пролетело. Все осталось позади? Как в Турции сборная начинала новую жизнь

Преждевременные выводы

Разумеется, новая тактика, взаимодействия отдельных игроков – это всего лишь детали. Суть в другом. Собрали два десятка мужиков, повезли на берег турецкий, а они, возможно, даже не знают, кто из них правша, а кто левша. Новая команда. Можно даже сказать, что против Турции эта команда родилась. Чудес не бывает – нельзя за несколько дней сбора наладить игровые сочетания, чтобы все работало как в клубе. Но это банальные вещи, которые очевидны всем.

Как долго будем на это ссылаться? Черчесов наверняка распределит нагрузку, и в следующем матче мы увидим другой стартовый состав. Опять будем пенять на отсутствие сыгранности. Здесь очень важно понять чего мы хотим. Пожалуй, надо воздержаться от каких-либо выводов. Доверили Черчесову команду – пусть работает. В следующем матче кардинально лучше не будет. Или даже в следующих трех матчах. А может, и никогда не будет.

Но первую пищу получили. Подход интересный, творческий. Смотрим, думаем, анализируем, а к концу года, может, и выводы созреют.

Как сказал Черчесов, сборной не хватило инстинкта убийцы. Сборной пока не хватает многих инстинктов.

Евгений Ловчев: Поздравляю, но так играть нельзя

Матч

Турция - Россия - 0:0

Состав

Турция: Бабакан, Кейбаши (Калдырым, 46), Союнчу, Озбайракли, Азиз (Чалик, 68), Топал, Чалханоглу (Малли, 59), Туфан, Шен (Айхан, 46), Тосун (Унал, 62), Мор (Йокушлу, 84)

Россия: Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Новосельцев, Самедов, Миранчук (Ерохин, 55), Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 60), Шатов, Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

нет - Жирков, 45

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

31 августа 21:30, Анталья Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Требовать качественного футбола от сборной России пока раноБывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов проанализировал тактический план главного тренера сборной России Станислава Черчесова в товарищеском матче с командой Турции (0:0), а также выразил мнение, что на данном этапе критика в адрес национальной команды не имеет смысла.Юрий Газинский: Вызов в сборную – важный момент для каждого футболистаПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями от своего дебюта в составе сборной России в матче с Турцией (0:0).«Гану нужно уважать»«Гану нужно уважать»Сборная России провела восстановительную тренировку в Химках после матча с Турцией.Аршавин женился на Алисе КазьминойБывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин женился на своей возлюбленной Алисе Казьминой. Об этом сообщает Life.ru.Борис Игнатьев: Миранчук – индивидуально сильный игрок, не вписывающийся в ансамбль сборнойБывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в товарищеском матче сборных России и Турции.Дзагоев вернулся в общую группуКак сообщает «Чемпионат», полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе.Юрий Семин: Денисову по силам вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход в стан железнодорожников из «Динамо» полузащитника Игоря Денисова.Александр Мостовой: Игра новой сборной России в матче с Турцией мало отличилась от игры «старой»Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0), отметив, что на данный момент никаких изменений нет.Этим летом я встретился с печалью. Михаил Борзыкин – о первых турах РФПЛЭтим летом я встретился с печалью. Михаил Борзыкин – о первых турах РФПЛSovsport.ru подводит итоги пяти туров и отмечает: такого развеселого старта российский чемпионат еще не дарил.Артем Ребров: Хочу вернуться в сборную, но если не позовут, посмотрю ЧМ-2018 на стадионеВратарь «Спартака» Артем Ребров - о сборной и ЧМ-2018.Сергей Песьяков: Пока мне рано думать о сборнойВратарь «Спартака» Сергей Песьяков - о своих шансах попасть в сборную в ближайшее время.Сергей Песьяков: Акинфеев – лучший вратарь РоссииВратарь «Спартака» Сергей Песьяков - о матче Турция - Россия (0:0).Анатолий Бышовец: У матча Турция – Россия была не только футбольная миссияЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный результат сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).Нет проблем. Юрий Цыбанев – о повороте в биографии сборной РоссииНет проблем. Юрий Цыбанев – о повороте в биографии сборной РоссииОбозреватель Sovsport.ru – о первом матче национальной команды под руководством Станислава Черчесова.Александр Бубнов: В матче со сборной России туркам практически не удавалось владеть инициативойБывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).Виталий Мутко: Видно, что в Турции хотят дружить с РоссиейМинистр спорта России и президент РФС Виталий Мутко высказался о пребывании сборной России в Турции.Александр Самедов: Я должен был играть по всей бровке, обострять, навешиватьПолузащитник сборной России - о новой схеме игры.Роман Нойштедтер: Смена имиджа? Когда мне исполнится 30, такого делать больше не будуЗащитник сборной России - о матче с Турцией и новой прическе.Магомед Оздоев: Проскочила мысль, что будет гол. Но так думать нельзя - вот и не забилПолузащитник сборной России - о моменте, когда он мог отличиться.Евгений Ловчев: Поздравляю, но так играть нельзяЕвгений Ловчев: Поздравляю, но так играть нельзяОбозревателя Sovsport.ru не впечатлила игра сборной России против Турции.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости

Cпецпредложения