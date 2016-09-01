Тренировка на кошках. Почему ЦСКА сыграл против «Ак Барса» лучше, чем СКА

Армейцы одержали волевую победу над «барсами». Отлично показал себя капитан ЦСКА Денис Денисов, который набрал 3 очка и забил победный гол.

Я бы назвал этот сезон так: «СКА и все остальные».

И дело не только в составе питерского клуба, но и в календаре. Вникаешь на трибуне, как ЦСКА играет с «Трактором», а в Санкт-Петербурге тем временем СКА выносит «Салават Юлаев», и Илья Ковальчук набирает 6 очков. Уйдешь мыслями в матч ЦСКА – «Нефтехимик», а параллельно в Питере проходит один из лучших поединков в истории лиги – СКА спасается с 1:5 от «Ак Барса», но не выпускает на буллиты Павла Дацюка. Их корабль, переплыв океан, тонет у пристани.

Не сомневаюсь, что ЦСКА побьется за первое место в регулярке. Но из-за таких совпадений в календаре даже крутая московская команда уходит в тень.

Еще шутят, что каждому клубу, который хоть однажды смог победить СКА в этом сезоне, нужно давать маленький Кубок Гагарина. Вот «Ак Барс» его уже получил.

«Матч против Питера был как три в одном: и битва, и война, и сражение», – объяснил защитник «барсов» Василий Токранов.

Попробуй понять, в чем разница между битвой и сражением. Но Василий остался впечатлен той игрой. Кстати, об игроках обороны «Ак Барса» – победа над СКА получилась пирровой, на длительный срок из-за травм выбыли защитники Рафаэль Батыршин и Альберт Яруллин. Так что свобода маневра у Зинэтулы Билялетдинова оказалась ограничена.

Аншлаг на матче ЦСКА снова не собрался (и думаю, он будет теперь только на СКА, да еще на московском «Динамо»). Но можно было встретить больших гостей. Например, по стадиону объявили, что на игре присутствует гимнастка Маргарита Мамун. Правильно, так и нужно приветствовать олимпийских чемпионов Рио. А еще на трибуне очень живо болела Пелагея. Жена форварда армейцев Ивана Телегина будто оказалась не на хоккее, а на шоу «Голос». Голевой феерии, как в Питере, поначалу не было, но игра захватывала.

Счет открыли хозяева, когда новобранец Александр Попов (хотя уместно ли это слово, если форварду уже 36 лет?) реализовал большинство после нарушения численного состава у «Ак Барса». Штраф отбывал Антон Глинкин.

«В дебюте матча интрига одна – кто у ЦСКА получит удаление на пять минут», – написал я в твиттере, намекая на роковой штраф Евгения Кетова, за что форвард СКА теперь получил 4 матча дисквалификации.

И сглазил – защитник Богдан Киселевич так обработал клюшкой того же Глинкина, что был изгнан до конца матча. Но в отличие от СКА, москвичи пропустили только одну, а не четыре шайбы в меньшинстве – отличился Джастин Азеведо.

Еще одно большинство казанцев на 35-й минуте завершил Михаил Жуков. Очень хорошо идет этот компонент у «Ак Барса». Но в начале третьего периода Кирилл Петров сравнял счет, а вскоре удаление Андрея Чибисова за атаку соперника в область головы и шеи реализовал капитан ЦСКА Денис Денисов.

«Тренируйся лучше… на кошках», – говорили в гайдаевской комедии. Два матча против «Ак Барса» позволили нам заочно сравнить фаворитов. СКА рухнул в яму, но героически из нее выбрался, чтобы показать искрометный хоккей и проиграть по буллитам. ЦСКА тоже уступал в счете, дважды пропустив в меньшинстве. Но команда Дмитрия Квартальнова не ослабила стальную хватку и довела дело до победы. Четвертую шайбу уже в пустые ворота отправил Телегин.

А 9 сентября мы в Москве, уже без «Ак Барса», увидим матч ЦСКА – СКА. Попадет он аккурат между двух товарищеских поединков звездной сборной России против чехов в рамках Кубка мира. Но думаю, армейское дерби сможет перебить даже игру Овечкина и Малкина против наследников Ягра.