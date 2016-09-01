Денис Денисов: ЦСКА нужны болельщики. Приходите на хоккей! (видео)

Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у капитана ЦСКА Дениса Денисова, который впервые набрал 3 очка в КХЛ.

– Игра у вас явно пошла, Денис. И не только у вас, но и у команды.

– Да, вы правы. Это командный вид спорта, поэтому не стоит переходить на личности. Вы же знаете, один в поле не воин. Вся наша команда вытащила эту игру. Мы ведь горели 1:2 после второго периода. Здорово, что все хорошо закончилось.

– А ведь вы впервые набрали 3 очка в КХЛ.

– Правда? Вам виднее. Я очень рад. Спасибо всем ребятам, кто помог это сделать.

– Так сложилось?

– Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах.

– Насколько важно, что это именно волевая победа?

– Это всегда важно. Так идет становление команды, вырабатывается характер. Каждый должен выворачивать из себя все в таких моментах. Может, это звучит громко, но это действительно так.

– Когда вы смотрели матч СКА – «Ак Барс», то наверняка обратили внимание, как здорово Казань реализует большинство. Вот и теперь «барсы» вам два раза забили.

– Это действительно так. Есть мастера, исполнители. Что тут говорить? Вы же видели первый гол – мы играли втроем, двух клюшек не было. Такая случайность, но даже из них нужно выбираться. Ну а второй гол комментировать не буду. У нас много специалистов, которые все разберут и скажут.

– Как вы думаете, на матче со СКА мы увидим первый аншлаг сезона в вашем дворце? Даже на «Ак Барс» пришли только 3500 зрителей.

– От нас зависит только качество игры. А от себя лично хотел бы попросить людей, которые захотят посмотреть хоккей, прийти и поддержать ЦСКА. Болельщики нам необходимы.

– Вы своих детей отдаете в хоккей? – я заметил, что рядом с Денисом гоняют клюшками мячик два маленьких мальчика.

– Хорошо, что в ЦСКА пускают малышей в раздевалку, - улыбнулся капитан. – Старший сын занимается, младший только собирается. Говорить о большом хоккее пока рано. Считайте, это пока физкультура в виде хоккейной секции.

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