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Денис Денисов: ЦСКА нужны болельщики. Приходите на хоккей! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Денис Денисов: ЦСКА нужны болельщики. Приходите на хоккей! (видео)
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у капитана ЦСКА Дениса Денисова, который впервые набрал 3 очка в КХЛ.

– Игра у вас явно пошла, Денис. И не только у вас, но и у команды.
Да, вы правы. Это командный вид спорта, поэтому не стоит переходить на личности. Вы же знаете, один в поле не воин. Вся наша команда вытащила эту игру. Мы ведь горели 1:2 после второго периода. Здорово, что все хорошо закончилось.

 А ведь вы впервые набрали 3 очка в КХЛ.
 Правда? Вам виднее. Я очень рад. Спасибо всем ребятам, кто помог это сделать.

 Так сложилось?
Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах.

 Насколько важно, что это именно волевая победа?
– Это всегда важно. Так идет становление команды, вырабатывается характер. Каждый должен выворачивать из себя все в таких моментах. Может, это звучит громко, но это действительно так.

Когда вы смотрели матч СКА – «Ак Барс», то наверняка обратили внимание, как здорово Казань реализует большинство. Вот и теперь «барсы» вам два раза забили.
– Это действительно так. Есть мастера, исполнители. Что тут говорить? Вы же видели первый гол – мы играли втроем, двух клюшек не было. Такая случайность, но даже из них нужно выбираться. Ну а второй гол комментировать не буду. У нас много специалистов, которые все разберут и скажут.

 Как вы думаете, на матче со СКА мы увидим первый аншлаг сезона в вашем дворце? Даже на «Ак Барс» пришли только 3500 зрителей.
– От нас зависит только качество игры. А от себя лично хотел бы попросить людей, которые захотят посмотреть хоккей, прийти и поддержать ЦСКА. Болельщики нам необходимы.

 Вы своих детей отдаете в хоккей? – я заметил, что рядом с Денисом гоняют клюшками мячик два маленьких мальчика.
– Хорошо, что в ЦСКА пускают малышей в раздевалку, - улыбнулся капитан. – Старший сын занимается, младший только собирается. Говорить о большом хоккее пока рано. Считайте, это пока физкультура в виде хоккейной секции.

Тренировка на кошках. Почему ЦСКА сыграл против «Ак Барса» лучше, чем СКА

Матч

ЦСКА - Ак Барс - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы:

Попов (Денисов, Киселевич), 11:15 (1:0 - бол.). Азеведо (Ткачёв), 14:21 (1:1 - бол.). Жуков (Токранов, Азеведо), 34:43 (1:2 - бол.). Петров (Денисов, Попов), 43:37 (2:2). Денисов (Мамин, Ожиганов), 46:39 (3:2 - бол.). Телегин 59:16 (4:2 - п.в.).

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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