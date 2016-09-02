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Красота по-пекински и фэйл Кошечкина. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Красота по-пекински и фэйл Кошечкина. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: Sovsport.ru

Самые интересные моменты прошедших матчей Континентальной хоккейной лиги в обзоре Sovsport.ru.

Первый шедевр «Куньлуня» в КХЛ

Свою первую шайбу в КХЛ китайский клуб забил очень красиво. Словацкий легионер «Куньлуня» Томаш Марцинко, оказавшись перед пустыми воротами, вместо броска сделал ложный замах и передачу на Шона Коллинза. Канадскому форварду осталось лишь подставить клюшку, чтобы отправить шайбу в ворота Юхи Метсолы.

Стоит отметить, что финский вратарь пытался оспорить гол. Однако арбитры засчитали взятие ворот, аргументируя это тем, что столкновение голкипера и форварда произошло за пределами вратарской площади.


Курьезная шайба Варфоломеева

Забавный эпизод произошел с голкипером магнитогорского «Металлурга» Василием Кошечкиным. После броска нападающего «Югры» Павла Варфоломеева от синей линии, шайба взмыла вверх, а через мгновенье, на которое вратарь «Магнитки» потерял ее из виду, влетела в ворота за его спиной.  


К слову, первая шайба 21-летнего форварда «Югры» получилась ничуть не менее зрелищной.

Передача

За две минуты до конца третьего периода финские легионеры «Амура» едва не вырвали победу у «Куньлуня». Нападающий «тигров» Теему Рамстедт великолепной передачей находит всеми забытого Кристиана Кууселу.  И тот, от души приложившись по шайбе, в касание отправляет ее в ворота китайского клуба.

К сожалению, для болельщиков «Амура» за 56 секунд до сирены «Куньлунь» забросил победную шайбу.

Шайба

Форвард «Ак Барса» Михаил Жуков (благодаря пасу Джастина Азеведо) остался в одиночестве перед воротами Ильи Сорокина и с острого угла красиво забросил шайбу в дальнюю «девятку».

Промах

Канадский легионер «Ак Барса» Джастин Азеведо мог спасти команду в матче с ЦСКА... но, убежав «один в один» с вратарем армейцев, дважды не сумел переиграть Сорокина в ближнем бою.

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