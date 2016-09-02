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Полуфинал Лиги Европы на спасет от увольнения. История наставника «Вильярреала»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Марселино Гарсия Тораль во время ответного матча с "Ливерпулем"
Марселино Гарсия Тораль во время ответного матча с "Ливерпулем"Источник: Reuters

11 августа стало известно, что наставник «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль был уволен из-за конфликта с одним из лидеров команды. Sovsport.ru проанализировал работу специалиста в клубе и попытался понять: стоило ли жертвовать тренером ради одного игрока?

Исторический матч в Севилье

Со дня ухода Мануэля Пеллегрини с поста наставника «Вильярреала» в 2009 году, дела у клуба шли довольно неплохо. Команда уже без чилийского тренера финишировала на 7-й строчке, а после того, как УЕФА не допустил «Мальорку» до Лиги Европы, «Вильярреал» занял ее место.

Спустя год клуб покинул высший дивизион чемпионата Испании что, естественно, не радовало руководство. В команде прекрасно понимали: бюджет урезан, со спонсорами договориться непросто, посещаемость падает, а перспективные игроки не горят желанием выступать во втором дивизионе.

Но что интересно, за год до вылета состоялся матч с «Севильей», который перевернул историю команды. Тогда андалусийским клубом руководил будущий наставник «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль. Его команда проиграла, а сам он подал в отставку. Через некоторое время боссы «желтой субмарины» приняли решение подписать контракт с Торалем, а он, в ответ на их любезность, вернул команду в Примеру. С этого момента началась дорога к сезону 2015/16, который надолго запомнят болельщики.

Капитан корабля

Начало блестящего сезона подопечные Марселино начали довольно уверенно, одержав шесть побед кряду. В первом круге команда нанесла поражение двум «гигантам» из Мадрида – «Реалу» и «Атлетико».

Весной «Вильярреал» встретился с «Барселоной», но учитывая проигрыш от сине-гранатовых первом круге (3:0), немногие решались поставить даже на ничейный результат. А если учитывать, какой ход набрал каталонский клуб (22 матча без поражений), ставить на победу решался не каждый.

К концу первого тайма «Вильярреал» на своем поле уступал со счетом 2:0, однако, тренер, который наблюдал за матчем с трибун из-за дисквалификации, не собирался отступать. Седрик Бакамбу, купленный в январе, отыграл один мяч, а в конце встречи Жереми Матье забил в собственные ворота, покончив с беспроигрышной серией «Барселоны».

Кстати, о новичках. Игроки, которых приглашал Марселино (не все, конечно) сейчас играют в топ-клубах. Например, Эрик Байи теперь «зажигает» в «Манчестер Юнайтед», а эксперты в Англии нахваливают во всю Жозе Моуринью. Денис Суарес, которому Марселино доверил место в стартовом составе, вернулся в родную «Барселону», а Лусиано Вьетто годом ранее был куплен мадридским «Атлетико».

К тому же, Тораль дал возможность проявить себя Денису Черышеву, который по известным причинам сидел на лавке в «Реале». В первый же сезон Денис сыграл 40 матчей, забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. В мадридском клубе поняли, что недооценивали россиянина, и поэтому вернули его обратно. 

Денис Черышев в составе «Вильярреала»
Денис Черышев в составе «Вильярреала»Источник: Reuters

Путешествие по Европе

«Вильярреал» выбил на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Наполи», а потом уверенно расправился с леверкузенским «Байером». Следующим соперником испанской команды стала пражская «Спарта», которая в итоге осталась довольна четвертьфиналом. Лишь в шаге от матча за трофей Тораль уступил. Но кому? «Ливерпулю»! Дома Марселино подарил болельщикам надежду, обыграв «красных» (1:0), но, к сожалению, проиграл в ответном матче (0:3). А стыдно ли вылетать в полуфинале Лиги Европы, да еще и от «Ливерпуля»?

Что касается национального чемпионата, команда заняла в минувшем сезоне четвертое место, уступив только «Атлетико», «Реалу» и «Барселоне». Где «Севилья» и «Валенсия»? Марселино вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов, но его корабль вышел в море уже без своего капитана…

Бунт на корабле 

Как сообщали испанские СМИ, Тораль был уволен из-за конфликта с защитником Матео Мусаккио, с которым он повздорил на тренировке. Источники утверждали, что специалист перегнул палку и многие игроки вступились за своего товарища. Эта история и решила судьбу 51-летнего тренера.

Марселино Гарсия Тораль и Матео Мусаккио на тренировке «Вильярреала»
Марселино Гарсия Тораль и Матео Мусаккио на тренировке «Вильярреала»Источник: Reuters

Однако, это не единственная причина по которой специалист остался без работы. Испанские журналисты уверены, что Тораль не сумел придти к общему знаменателю с руководством относительно трансферной политики. Тренер рассчитывал сохранить нынешний состав, ведь впереди Лига чемпионов, однако, в клубе посчитали иначе.

Позже президент «желтой субмарины» Фернандо Роиг заявил, что все это случилось только потому, что Тораль провалил предсезонную подготовку. По его словам, руководство не могло допустить подобного развития событий. Интересно, где еще по таким причинам увольняют тренера благодаря которому только на трансферах клуб заработал порядка 50 млн евро. 

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