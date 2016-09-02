Восточный экономический форум начался с благотворительного забега

Восточный экономический форум начался сегодня во Владивостоке рано утром с благотворительного забега в защиту природных символов России - амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Старт забегу дал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он пожелал бегунам легкой дистанции, и поблагодарил всех за неравнодушное отношение к проблеме редких животных. В церемонии открытия также приняли участие вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник президента РФ, начальник Контрольного управления президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Центр Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Дистанцию в пять 5 км пробежал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Чудесно, здорово! Каждый, кто вышел и добежал, он победитель, потому что победил себя и подготовился к форуму», - сказал он после финиша. Дмитрий Песков отметил, что такие забеги — очень хорошая инициатива, потому что она объединяет людей и привлекает внимание к экологическим проблемам.

В рамках благотворительного забега было собрано около 1 миллиона рублей. Все средства пойдут на реализацию мероприятий в национальных парках России. «Леопардов хоть и поменьше, но они достаточно активно развиваются. Мы не разделяем, кому больше, кому меньше помогать. Те и другие требуют и поддержки, и защиты, и наших усилий», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Победителями забега на 1 км стали Роман Корнеев и Алина Куйдина. Дистанцию в 5 км выиграли Алексей Лопатин и Наталья Власова. Награды победителям вручил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «Проигравших в этом забеге нет. Победители - ловкие, быстрые и прыгучие, как леопарды», - отметил Сергей Иванов. В церемонии награждения также приняли участие начальник Контрольного управления президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Центр Амурский тигр» Константин Чуйченко и двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев. Все участники забега получили медали, на которых изображены отпечатки лап леопарда и тигра.





- Бег и другие виды спортивной программы становятся доброй традицией для крупнейших экономических форумов. Сегодня участники вышли на старт с таким настроем, что на время отступил даже обрушившийся на Владивосток тайфун. Уверен, что забег придал бодрости на всю программу форума, - отметил заместитель директора фонда «Росконгресс», руководитель дирекции спортивных, специальных и зрелищных программ Георгий Брюсов.