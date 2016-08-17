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Илья Горохов: Контракт с «Локомотивом»? Я никогда ни у кого ничего не выпрашивал

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Илья Горохов в матче против "Йокерита"
Илья Горохов в матче против "Йокерита"Источник: ХК СКА

39-летний защитник Илья Горохов – о семейном совете перед переходом в «Сочи», уходе из «Локомотива» и ожиданиях от нового сезона.

«На семейном совете проголосовали за «Сочи»

О готовности «Сочи» к сезону скажу коротко и ясно: у нас слишком много травм – начинает Горохов. – В оптимальном составе ни одной контрольной игры мы не сыграли. В сезон входим по мере поступления игроков из нашего лазарета. Это дополнительные трудности для тренерского штаба и каждого хоккеиста.

– Вам приходилось раньше играть в таком тумане, какой был на предзсезонном турнире в Сочи?
– Игры в тумане тем интересны, что иногда залетают невидимые голы (улыбается). Это я шучу. Просто немного поздно залили лед, поэтому такая дымка была видна.

– Какие у вас первые впечатления от нового города?
– Скажу за себя и свою семью: нам очень нравится. Уже успел сходить искупаться в море.

– Что думаете о задачах «Сочи» на сезон?
–- Как минимум не ниже прошлогоднего результата. Каждый клуб должен развиваться и двигаться по нарастающей.

– Ваш уход из «Локомотива» стал неожиданным. Многие были уверены, что вы завершите карьеру в родном Ярославле.
– Если не заканчивается карьера, если предлагают играть – надо играть. Надо заканчивать, когда ничего не предлагают.

– Были ли варианты кроме «Сочи»?
– Варианты были.

– Чем привлек именно этот?
– На семейном совете решили ехать в Сочи.

– Было голосование?
– Да.

– Вы за что голосовали?
– Мы же сделали общий выбор. Остальное не так важно.

«Никакой обиды на «Локомотив» нет, расстались профессионально»

– В первом интервью после ухода из «Локомотива» чувствовалась обида на ярославский клуб.
– Нет, никаких обид. Не надо искать интриг и подводных камней. С «Локомотивом» мы разошлись профессионально, без всяких обид.

– Вы сказали, что время шло, а контракт не предлагали. Вы не спрашивали у руководства о новом соглашении?
– Нет, это нормальная ситуация. Контракт или предлагают или нет. Рабочая обстановка. Я сам ничего не спрашивал. Во-первых, на это есть агенты, во-вторых, я никогда ни у кого ничего не выпрашивал. Если клуб считает нужным – он делает предложение.

– В последние сезоны вы играли с нашими молодыми талантами Коршковым, Полуниным и Красковским. Что может помешать стать им звездами?
– Если ребята не будут отвлекаться на разные «медные трубы» – у них все получится на самом высшем уровне. Парни талантливые, видно их желание вырасти в хороших игроков. Сейчас им помогают отличные тренеры. Поэтому сейчас у них все складывается отлично. Надо немного потерпеть, и тогда становление в игроков полностью пройдет удачно.

– Они с вами советовалось как с опытным товарищем?
– Мы в «Локомотиве» жили как большая семья. У нас не было разделения на старших и младших. И в карты играли вместе, и в кафешку ходили вместе.

– Не верится, что и молодые на сборах еще играют в карты.
– Играли «в дурачка», но не на деньги! На интерес.

– Молодое поколение же сейчас больше в гаджетах.
– Так мы в гаджетах в «дурака» и играли! Карты с собой не брали, рубились онлайн.

«Тренер сборной обязан работать в клубе, а не прохлаждаться на трибуне»

– В межсезонье в СКА пришло сразу несколько хоккеистов сборной России, тренер Олег Знарок. Игроков не раздражает, что в одном клубе концентрируются лучшие в стране?
– Если у клуба есть такая возможность – это их право.

– Сложно выходить на лед против соперника, у которого возможности изначально больше?
– Мне совершенно все равно, против кого играть.

– Справится Олег Знарок с совмещением постов?
–- На мой взгляд, тренер сборной обязан работать в клубе, чтобы не терять игровой тонус и ритм. Не должен главный тренер на трибунке прохлаждаться.

– Когда Знарок уедет на Кубок мира, руководить СКА будет Петр Воробьев.
– Уверен, Петру Ильичу хватит сил, энергии и квалификации, чтобы заменить Олега Знарка на любое количество дней. Думаю, команда еще и в лучшей форме будет.

– Вы – один из самых возрастных игроков лиги.
– Ничего не знаю, я молодой. Есть и старше игроки.

– В паспорт не заглядываете?
– Вообще в него не смотрю.

– Как смогли сохранить такие прекрасные игровые кондиции?
–- Сплю с открытой форточкой.

– Серьезно?
Да (улыбается). 

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