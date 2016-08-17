Илья Горохов: Контракт с «Локомотивом»? Я никогда ни у кого ничего не выпрашивал
39-летний защитник
Илья Горохов – о семейном совете перед переходом в «Сочи», уходе из
«Локомотива» и ожиданиях от нового сезона.
«На семейном совете проголосовали за «Сочи»
– О готовности «Сочи» к сезону скажу коротко и ясно: у нас слишком много травм – начинает Горохов. – В оптимальном составе ни одной контрольной игры мы не сыграли. В сезон входим по мере поступления игроков из нашего лазарета. Это дополнительные трудности для тренерского штаба и каждого хоккеиста.
– Вам приходилось
раньше играть в таком тумане, какой был на предзсезонном турнире в Сочи?
– Игры в тумане тем интересны, что иногда залетают невидимые голы (улыбается). Это я шучу. Просто немного поздно залили лед, поэтому такая дымка была видна.
– Какие у вас первые
впечатления от нового города?
– Скажу за себя и свою семью: нам очень нравится. Уже успел сходить искупаться в море.
– Что думаете о
задачах «Сочи» на сезон?
–- Как минимум не ниже прошлогоднего результата. Каждый клуб должен развиваться и двигаться по нарастающей.
– Ваш уход из
«Локомотива» стал неожиданным. Многие были уверены, что вы завершите карьеру в
родном Ярославле.
– Если не заканчивается карьера, если предлагают играть – надо играть. Надо заканчивать, когда ничего не предлагают.
– Были ли варианты
кроме «Сочи»?
– Варианты были.
– Чем привлек именно
этот?
– На семейном совете решили ехать в Сочи.
– Было голосование?
– Да.
– Вы за что голосовали?
– Мы же сделали общий выбор. Остальное не так важно.
«Никакой обиды на «Локомотив» нет, расстались профессионально»
– В первом интервью
после ухода из «Локомотива» чувствовалась обида на ярославский клуб.
– Нет, никаких обид. Не надо искать интриг и подводных камней. С «Локомотивом» мы разошлись профессионально, без всяких обид.
– Вы сказали, что
время шло, а контракт не предлагали. Вы не спрашивали у руководства о новом
соглашении?
– Нет, это нормальная ситуация. Контракт или предлагают или нет. Рабочая обстановка. Я сам ничего не спрашивал. Во-первых, на это есть агенты, во-вторых, я никогда ни у кого ничего не выпрашивал. Если клуб считает нужным – он делает предложение.
– В последние сезоны
вы играли с нашими молодыми талантами Коршковым, Полуниным и Красковским. Что
может помешать стать им звездами?
– Если ребята не будут отвлекаться на разные «медные трубы» – у них все получится на самом высшем уровне. Парни талантливые, видно их желание вырасти в хороших игроков. Сейчас им помогают отличные тренеры. Поэтому сейчас у них все складывается отлично. Надо немного потерпеть, и тогда становление в игроков полностью пройдет удачно.
– Они с вами
советовалось как с опытным товарищем?
– Мы в «Локомотиве» жили как большая семья. У нас не было разделения на старших и младших. И в карты играли вместе, и в кафешку ходили вместе.
– Не верится, что и
молодые на сборах еще играют в карты.
– Играли «в дурачка», но не на деньги! На интерес.
– Молодое поколение же сейчас больше в гаджетах.
– Так мы в гаджетах в «дурака» и играли! Карты с собой не брали, рубились онлайн.
«Тренер сборной обязан работать в клубе, а не прохлаждаться на трибуне»
– В межсезонье в СКА
пришло сразу несколько хоккеистов сборной России, тренер Олег Знарок. Игроков не
раздражает, что в одном клубе концентрируются лучшие в стране?
– Если у клуба есть такая возможность – это их право.
– Сложно выходить на
лед против соперника, у которого возможности изначально больше?
– Мне совершенно все равно, против кого играть.
– Справится Олег
Знарок с совмещением постов?
–- На мой взгляд, тренер сборной обязан работать в клубе, чтобы не терять игровой тонус и ритм. Не должен главный тренер на трибунке прохлаждаться.
– Когда Знарок уедет
на Кубок мира, руководить СКА будет Петр Воробьев.
– Уверен, Петру Ильичу хватит сил, энергии и квалификации, чтобы заменить Олега Знарка на любое количество дней. Думаю, команда еще и в лучшей форме будет.
– Вы – один из самых
возрастных игроков лиги.
– Ничего не знаю, я молодой. Есть и старше игроки.
– В паспорт не
заглядываете?
– Вообще в него не смотрю.
– Как смогли
сохранить такие прекрасные игровые кондиции?
–- Сплю с открытой форточкой.
– Серьезно?
– Да (улыбается).