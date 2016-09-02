Важный вопрос. Можно ли флиртовать с девушкой-тренером?

Анастасия Юркова

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: если тренер – девушка, можно ли с ней флиртовать?

Отвечает Анастасия Юркова, фитнес-менеджер клуба X-Fit Монарх, персональный тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:

– Я – девушка суровая. Если клиент пересекает рамки деловых отношений, даю ему 100 отжиманий, и на этом весь смех заканчивается. Совсем неадекватных людей, которые бы преследовали, атаковали через телефон, мне, к счастью, не попадалось.

Но если говорить в целом о том, что происходит в нашей сфере, то легкий флирт, глазки построить, руку подать и дверь открыть – общение, так сказать, с учетом гендерного признака – то это нормально. Тренер сам выстраивает манеру взаимоотношений со своим клиентом. Он определяет, что допустимо, а что нет. Профессиональный подход – обговорить все это на начальном этапе тренировок. И многие тренеры-девушки не против, чтобы с ними пошутили или немного пофлиртовали. Они понимают, помимо прочего, что часть людей идет в фитнес-клубы не для того, чтобы приобрести спортивную форму, а чтобы душой отдохнуть – поговорить, посмотреть на красивых людей.

Бывают ли романы клиента и девушки-тренера? Я 12 лет работаю в фитнес-сфере и, по своим наблюдениям, скажу: да, романы бывают. Романы, какие-то свидания вне клуба – все это периодически случается с работниками фитнес-индустрии . Вопрос, который встает у них сразу после начала неформальных отношений с клиентом: сможем ли мы дальше тренироваться? Это, как правило, становится затруднительно.

По опыту могу сказать, что чаще флиртуют с тренерами-мужчин ами. Особенно это касается фитнес-клубов класса «премиум». Значительную часть клиентов там, как мне кажется, составляют скучающие обеспеченные домохозяйки. Они идут туда целенаправленно – за обществом спортивных подтянутых мужчин.

Еще один объект для флирта – девушки на ресепшн. Все-таки на занятиях у тренера люди трудятся, а на ресепшн они идут уже расслабленные и добродушные: есть время и настроение пофлиртовать.

Помимо флирта, с девушкой-тренеро м может случиться обратная вещь. Клиент-мужчина может зажаться и закомплексовать перед ней. Он видит, что перед ним - спортивная, сильная, привлекательная девушка. Его собственная физическая форма на ее фоне выглядит совсем бледно: она и бегает быстрее, и отжимается больше. Тут тренеру важно включить психолога. Объяснить человеку, что все хороши в своей профессии, и если я, например, могу хорошо отжиматься и приседать, то вы – программист или инженер – можете сделать много такого, что мне даже не снилось.