Важный вопрос. Можно ли флиртовать с девушкой-тренером?
Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: если тренер – девушка, можно ли с ней флиртовать?
Отвечает Анастасия Юркова, фитнес-менеджер клуба X-Fit Монарх, персональный тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:
– Я – девушка суровая. Если клиент пересекает рамки деловых отношений, даю ему 100 отжиманий, и на этом весь смех заканчивается. Совсем неадекватных людей, которые бы преследовали, атаковали через телефон, мне, к счастью, не попадалось.
Но если говорить в целом о том, что происходит в нашей сфере, то легкий флирт, глазки построить, руку подать и дверь открыть – общение, так сказать, с учетом гендерного признака – то это нормально. Тренер сам выстраивает манеру взаимоотношений со своим клиентом. Он определяет, что допустимо, а что нет. Профессиональный подход – обговорить все это на начальном этапе тренировок. И многие тренеры-девушки не против, чтобы с ними пошутили или немного пофлиртовали. Они понимают, помимо прочего, что часть людей идет в фитнес-клубы не для того, чтобы приобрести спортивную форму, а чтобы душой отдохнуть – поговорить, посмотреть на красивых людей.
Бывают ли романы клиента и девушки-тренера? Я 12 лет
работаю в фитнес-сфере и, по своим наблюдениям, скажу: да, романы бывают.
Романы, какие-то свидания вне клуба – все это периодически случается с
работниками фитнес-индустрии
По опыту могу сказать, что чаще флиртуют с
тренерами-мужчин
Еще один объект для флирта – девушки на ресепшн. Все-таки на занятиях у тренера люди трудятся, а на ресепшн они идут уже расслабленные и добродушные: есть время и настроение пофлиртовать.
Помимо флирта, с девушкой-тренеро
ИНТЕРЕСНО. Иногда карьера в фитнес-индустрии может привести к аристократическо
му титулу. В 2010 году СМИ объявили о браке 32-летней шведской принцессы Виктории со своим фитнес-тренером. После церемонии бракосочетания тренер – сын почтовой служащей и мелкого чиновника – официально получил титул принца и герцога Вестергетландско го.