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Зе Луиш: Пас пяткой с «Анжи»? Это спартаковское

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Зе Луиш (справа)
Зе Луиш (справа)Источник: ФК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как повлияла на команду смена тренера, назвал свой чудо-пас пяткой на Ананидзе в игре с «Анжи» «спартаковским» и рассказал о танцах с Промесом.

«В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЗАБЬЮ ЕЩЕ БОЛЬШЕ»

- «Спартак» и вы в частности здорово провели последние несколько матчей. Повлияла смена тренера?
- Нет, считаю, наше выступление не имеет ничего общего со сменой тренера. У каждого футболиста бывают спады и подъемы. Так сложилось, что мы набрали форму ближе к концу августа. Так что смена тренера – не главный показатель такой нашей игры.

- Показалось, у вас при Массимо Каррере появились новые обязанности на поле. Так ли это?
- У каждого тренера свои задумки, своя тактика. Мы должны к ним адаптироваться и пытаться выполнять на поле. Почему нет?

- Так у вас новые функции?
- Не сказал бы, я продолжаю играть нападающего. Но иногда схема меняется, выходят два форварда. Все зависит от тактики, которую использует тренер. Да, теперь играю немного по-другому. И это хорошо, у меня появилось больше уверенности в собственных силах.

- «Спартак» заиграл очень эмоционально. Это заслуга Карреры?
- Да, он живет футболом, очень эмоционален. Выходим на поле, чувствуя эмоции тренера. Каррера сплотил игроков, в каждом матче бьемся друг за друга.

- Расскажите, чем отличаются тренировки Карреры и Аленичева?
- Не хочу говорить, что у одного лучше, а у другого хуже. Я понимал требования Аленичева, понимаю, что хочет видеть Каррера. Нравилось работать с российским специалистом, теперь интересно учиться чему-то новому у итальянского тренера. Так сложилось, что в начале сезона у «Спартака» не пошла игра, бывает. Отставки происходят во всех клубах. Поэтому сравнивать работу бывшего и действующего тренера смысла нет.

- Вы бойко начали сезон: результативные передачи, голы. Можно говорить, что в этом сезоне поборетесь за звание лучшего бомбардира?
- Сам в себя я верю, это важно. Думаю, смогу забить больше, чем в прошлом году (8 голов в чемпионате – Прим. ред.). Хотя еще есть вещи, в которых нужно прибавлять. И я обязательно прибавлю! Когда команда побеждает, уверенность в собственных силах растет, а с ней приходят и голы.

«Пас пяткой с «Анжи»? Это спартаковское»

Радость спартаковцев после гола Джано
Радость спартаковцев после гола ДжаноИсточник: ФК «Спартак»

- Все восхищаются вашим пасом пяткой в матче с «Анжи», после которого Джано забил первый гол. Это что-то бразильское?
- Спартаковское! - быстро находит ответ нападающий. - В тот момент даже не раздумывал, как отдать пас, получилось спонтанно.

- Вы давно обещали станцевать после гола, и сделали это в матче с «Краснодаром». Заготовка или импровизация?
- Мы с Промесом импровизировали. В ту минуту захотелось станцевать. Поверьте, это не последний танец, который вы видели в моем исполнении, - смеется Зе.

- У вас немного конкурентов в танцах. Да и в атаке. Этот фактор на вас как-то влияет?
- Не особенно. Всегда выхожу на поле с огромной мотивацией. И бьюсь изо всех сил, независимо от того, есть ли у меня серьезный конкурент, или нет. Вы же помните, в начале сезона были матчи, когда я оставался в запасе. Все зависит от моего профессионализма и самоотдачи на поле.

«НЕ ВРЕМЯ ПЛАКАТЬ О ЛИГЕ ЕВРОПЫ»

- «Спартак» не вышел в групповой раунд Лиги Европы, проиграв АЕК. Как такое возможно?
- Верили, что сможем блеснуть в еврокубках. Очень грустно, но жизнь продолжается. «Спартаку» есть за что бороться, будем биться в чемпионате.

- То есть вы «Спартаку», учитывая хороший старт, будет проще сконцентрироваться на чемпионате.
- Согласен. И все равно считаю, что мы могли бы успешно выступать сразу в двух турнирах. Но не время плакать, нужно думать о матчах в чемпионате России.

- «Спартак» усилился бывшим защитником «Спортинга» Маурисио. Доводилось играть против него в Португалии?
- Не могу вспомнить, по-моему, нет. Но я видел, как Маурисио играет. Хорошее усиление для «Спартака», он нам поможет.

- В ближайшем туре у вас игра с «Локомотивом». Что думаете о сопернике в новом сезоне? Не кажется ли, что «Локо» чуть слабее, чем был?
- Не думаю. Команда будет мотивирована, тем более в предыдущем туре одержала победу над очень хорошим клубом – «Краснодаром». «Локомотив» не слишком успешно начал сезон, но нужно отметить, что они и не проиграли ни разу. Нельзя говорить, что «Локо» – слабый, ведь команда идет без поражений. Будем бороться, отдадим все силы на поле – в таком случае можем рассчитывать на хороший результат.

- Как относитесь к фразе: «Спартак» идет по чемпионскому графику»?
- Рано еще говорить о чемпионстве, сравнивать графики. Но с таким настроем, что есть у игроков сейчас, верю, сумеем выиграть много матчей. А значит, будем участвовать в борьбе за титул. Про чемпионский график рассуждать преждевременно. Нужно сохранить такое же отношение к делу, что есть сейчас. Тогда будем и дальше побеждать.

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