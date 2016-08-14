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Восьмая Миля. 8 историй про самого яркого игрока ФНЛ

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Артем Милевский
Артем МилевскийИсточник: Федерация футбола Украины

Да не обидятся Панченко с Зыряновым, самый яркий в ФНЛ теперь – форвард «Тосно» Артем Милевский.

Армейский ужин? Гамбургер и картошка фри

Когда Милевский и его лучший друг Александр Алиев играли за вторую команду киевского «Динамо», за непристойное поведение их на неделю отправили в армейскую казарму. Договорившись с нужными людьми, эти семь дней они провели очень весело: по вечерам уезжали играть в боулинг и бильярд, иногда знакомые девушки привозили им еду из «Макдональдса», ей футболисты угощали своих товарищей.

Встреча тренера по-домашнему

«Динамо» стало первым клубом в игровой карьере Олега Блохина и последним – в тренерской. В сентябре 2012 года обладатель Золотого мяча возглавил киевлян, сменив Юрия Семина. Презентация проходила на базе, поэтому все пришли в экипировке, но не Милевский – он встретил нового тренера в халате и тапочках.

Водочки для обводочки

О появлении пьяного Милевского на тренировках Блохин рассказал пранкеру Вовану, который представился отцом футболиста.

– Он приходит пьяным – таких людей я тренировать не умею. Как же тренировать, если у него давление зашкаливает и видно, что человек не может. Чтобы он умер у меня на тренировке или что? – возмущался тренер.

Склероз под градусом

О неоднократных нарушениях режима Милевского известно всем, да и сам футболист этого не скрывает. Штрафы на десятки тысяч долларов, слежка, разговоры с президентом клуба – ничто не могло его угомонить. Как-то раз Артем выпивал с Алиевым прямо на базе киевского «Динамо». Оттуда они должны были отправиться в расположение сборной Украины, но алкоголь отшиб память, и футболисты попросту забыли об этом.

Гулять так гулять

Почти всегда по клубам Милевский ходил с Алиевым, но иногда компанию ему составлял полузащитник Милош Нинкович. Однажды игроки отдыхали в клубе, пробыли там до семи утра. Серб уже хотел отправиться на базу, ведь в пять вечера тренировка, но для Артема это не стало помехой – он предложил найти клуб, который работает до восьми утра.

Нашли, вечеринка закончилась, но украинец хотел продолжения: футболисты поехали развлекаться дальше и вернулись только днем. На тренировке – вот неожиданность-то –не появились.

Ошибся местом – пошел на три буквы

После товарищеского матча со Швейцарией сборная Украины возвращалась на одном самолете с журналистами, спонсорами, главами областных федераций и обычными пассажирами. Когда Алиев и Милевский обнаружили, что один из пассажиров случайно занял место Александра – обматерили его в три этажа: «Ты че тут уселся, о…л?», – грубо поинтересовался Александр, «Вали к х..м!», – поддержал товарища Артем.

Украинский Шумахер

Страсть Милевского к автомобилям очевидна, страсть его автомобилей к авариям – еще сильнее. Футболист ездил на многих дорогих машинах и практически на каждой попадал в ДТП. В ноябре 2013 года Артем выжил чудом. На тот момент нападающий «Газиантепспора» утром возвращался домой на красном «Феррари». Потеряв управление на высокой скорости, он протаранил защитные барьеры на перекрестке. Машина разбилась всмятку, на Милевском не было и царапинки.

Удалиться за 180 секунд

Из свеженького: в матче чемпионата Румынии за «Конкордию», предыдущий клуб Артема, против «Яссы» (1:1) Милевский вышел на замену в середине второго тайма. Через три минуты форвард увидел перед собой красную карточку за удар соперника по лицу.

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