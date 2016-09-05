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«На головах у них были чулки, а в руках Калашниковы»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Террорист
ТеррористИсточник: Associated Press

5 сентября 1972 года во время Олимпиады в Мюнхене палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» захватили израильских спортсменов. Бронзовый призер Олимпиады-1972, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает те события, а также подробности самих Игр.

«Блохин дебютировал блестяще»

Теракт произошел, когда Олимпиада уже катилась к финишу. Поэтому хочу вначале рассказать о том, что происходило до этого.

Начнем с футбола. Именно на 1972 год пришлась смена поколений в сборной. На чемпионате Европы в июне играла одна команда, в Мюнхен поехала сильно обновленная. Например, дебютировал в сборной Блохин и дебютировал блестяще - забил 6 голов. В том сезоне здорово играла ворошиловградская «Заря», которая и стала чемпионом. Из «Зари» взяли сразу четверых. Например, очень хорошего полузащитника Вячеслава Семенова. Володя Онищенко из киевского «Динамо», тогда играл в «Заре», потом вернулся в Киев.

На той Олимпиаде советская команда завоевала 50 золотых медалей. Мы потом шутили по поводу нашей бронзы, что не хотели такую красивую цифру портить.

Некоторые чиновники удивлялись и высказывали недовольство, что мы, футболисты, выходим на зарядку в 9 часов, когда остальные начинали утро часов с шести. Но тренером был великий в прошлом футболист Александр Семенович Пономарев. Он настоял, чтобы команда жила и работала по привычному расписанию.

«В полдень террористы взорвут израильскую делегацию»

Немецкая полиция наблюдает за террористами
Немецкая полиция наблюдает за террористамиИсточник: Associated Press

Раскочегаривались мы по ходу турнира, все-таки в сборной было немало новичков. Вышли не из самой сильной группы, а на втором групповом этапе вначале без проблем обыграли Марокко – 3:0, а затем 5 августа нам предстоял самый важный матч с Польшей. У поляков была три великих игрока – Дейна, Любаньски и Шолтысик. И уже появились в составе молодые Лято, Гадоха, Горгонь. Через два года поляки «выстрелили» на чемпионате мира в ФРГ – в матче за бронзу обыграли бразильцев (1:0).

И мы понимали, что матч с поляками это фактически полуфинал, выиграем – и до золота один шаг.

5 августа незадолго до полудня пошли в столовую в Олимпийской деревне, после обеда нам надо было ехать на матч в Аугсбург на поезде. Дорога занимала примерно полчаса. Поезд был интересный – состоял из трех вагонов: в одном ехали мы, в другом – поляки, в третьем был ресторан.

И вот, идем мы в столовую, и какая-то суета в деревне. Пришли, и слышим, что палестинцы захватили корпус, где жила делегация Израиля. А этот дом находился рядом со столовой. Тут нам объявляют, что террористы взорвут израильский корпус в полдень, если их требования не будут выполнены. Как тут кушать? Потом, кто-то сказал, что террористы взрыв перенесли, и, мол, ешьте спокойно. Хорошо сказать: «Спокойно».

Сели мы на улице, под тентами. И видим, как в доме напротив на балкон выходят люди, На головах у них черные чулки, а в руках автоматы Калашникова. Откровенно говоря, не очень комфортно было обедать в такой обстановке.

«Гранаткин сказал: «ребята, надо играть»

Поели и отправились на вокзал, оттуда выехали в Аусбург. Немного про террористов стали забывать – впереди важный матч. Переоделись, разминаемся. И вдруг нам говорят, что Олимпиада приостановлена. Будет ли продолжаться – не ясно. Сидим в раздевалке, ждем. Приходит вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин: «Не знаю, что будет дальше, но сейчас, надо играть».

Матч я плохо помню. Мы повели в счете, но во втором тайме Дейна реализовал пенальти, а под конец Шолтысик забил нам второй.

Настроение после поражения было понятно какое, и еще мы знали, что что-то не очень хорошее происходит в Мюнхене.

Возвращаемся в Олимпийскую деревню и видим, как два вертолета поднимаются в воздух. Нам сказали, что это палестинцы вместе с заложниками вылетели в аэропорт. В аэропорту вся трагедия и произошла. Немецкие полицейские попытались отбить заложников, когда те вместе с террористами выходили из вертолетов. Операция была проведена неумело, все заложники погибли.

Олимпиада остановлена

26 августа 1972 года. Белые голуби мира венчали церемонию открытия Игр на Олимпийском стадионе
26 августа 1972 года. Белые голуби мира венчали церемонию открытия Игр на Олимпийском стадионеИсточник: ТАСС

В связи с этими событиями было принято решение приостановить Олимпийские игры. На следующий день по всем каналам шла трансляция с Олимпийского стадиона, где шел траурный митинг. Выступал канцлер ФРГ Вилли Брандт, руководители МОК.

В Олимпийской деревне усилили меры безопасности, полицейские дежурили теперь в каждом подъезде во всех корпусах. Им помогали спортсмены, потому что знали своих.

«Столько денег дали. Что с ними делать?»

Расскажу одну интересную историю. От «Спартака» мне дали квартиру в 25-этажном доме возле ВДНХ. Его называли дом на курьих ножках – он стоит напротив скульптуры Рабочий и Колхозница. Я выходил из дома часов в 10 утра и ждал наш автобус, который вез ребят из центра, чтобы ехать в Тарасовку. Телефонов в квартирах еще не было. И вижу в телефонной будке накачанного парня – в джинсах, кроссовках адидас на ногах. Слышу обрывки разговоров: «Завтра едем в Югославию». Думаю, кто такой?

На церемонии открытия советская делегация шла одна из последних. Мы ждали своей очереди на запасном поле Олимпийского стадиона. Смотрю - в толпе этот парень. «Ты что здесь делаешь?». Это оказался Саша Шидловский, знаменитый ватерполист, участник двух Олимпиад, обладатель золота, серебра Олимпийских игр, впоследствии известный тренер. Он и был моим соседом по дому. Там, на церемонии открытия, мы с ним познакомились. Как-то играли в Олимпийской деревне в настольный теннис. Я только в азарт вошел, а Саша говорит: «Все, заканчиваем. А то завтра броска не будет». Это был для меня урок профессионализма.

Я побывал на финале СССР – Венгрия по водному поло. Наши стали чемпионами, Саша отдал мне свою медаль и пошел на допинг-контроль. А я с его золотой медалью бегал и кричал: «Мы – чемпионы!»

Как-то идем с Сашей по деревне – навстречу Ольга Корбут. Она завоевала три золота и одну бронзу. За золотую медаль полагалась премия 3 тысячи долларов, за бронзовую – тысяча. И Ольга идет такая задумчивая. Оказывается, ей только что все премиальные выплатили. Саша спрашивает: «Ты что такая расстроенная?» - «Да вот, столько денег дали. Ума не приложу, что с ними делать?».

Однажды кушаем в столовой, а там стояло много телевизоров и на всех шли олимпийские трансляции. Можно было всю Олимпиаду увидеть, не выходя из столовой. Идет финал легкоатлетического забега. И тут африканец у кого-то из наших спрашивает: «Это запись?» - «Нет, прямой эфир», - отвечают ребята. Африканец за голову: «Я же там должен был бежать!»

«Товарищи, давайте сыграем по нулям»

10 сентября 1972 года. Мюнхен. Андрей Якубик атакует ворота сборной ГДР
10 сентября 1972 года. Мюнхен. Андрей Якубик атакует ворота сборной ГДРИсточник: ТАСС

Матч за третье место проходил в последний день Игр 10 сентября. И о нем следует сказать особо. Прежде всего, о безобразном регламенте. В случае ничьей в основное и дополнительное время обе команды получали бронзовые медали. В финале же игра шла до полной победы.

Мы играли со сборной ГДР. Быстро повели 2:0. Говорю откровенно, заранее никаких договоренностей не было. Но немцы напрягись и к концу матча счет сравняли. Перед дополнительным временем был короткий перерыв, мы ушли под трибуну. И там стали показывать друг другу – мы немцам, они - нам: «Товарищи, зеро-зеро. Давайте сыграем по нулям».

И 30 минут мы гоняли мяч на своей половине, когда мяч у нас, они – на своей, когда мяч у них. А на стадионе - 80 тысяч зрителей. Через пару часов должен был играться финал, а ближе к вечеру церемония закрытия Игр. Трибуны начали нас освистывать. Тут из вип-ложы прибежал к полю какой-то чиновник из нашего Спорткомитета и начал кричать: «Ребята, что вы делаете?!». А как это остановить? Бронзовые медали – вот они. Награждали нас после финального матча. И когда начали вручать бронзовые медали сборным СССР и ГДР, трибуны нас освистали.

На этом приключения не закончились. Возвращаемся в Олимпийскую деревню, нам говорят, что кто-то стрелял по дому, где жила советская делегация. И во всей деревне полумрак. Переночевали, а рано утром нас быстренько отправили в аэропорт, оттуда вылетели в ГДР.

За бронзу не ругали, потому что с 1956 года, с той победы в Мельбурне, у нас не было никаких медалей в футбольном турнире Олимпиад.

ИГРЫ-1972 В ЦИФРАХ

121 страна-участница (7170)

95 комплектов медалей в 23 видах спорта

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна З С Р ВСЕГО
1. СССР 50 27 22 99
2. США 33 31 30 94
3. ГДР 20 23 23 66
4. ФРГ 13 11 16 40
5. Япония 13 8 8 29
6. Австралия 8 7 2 17

КАК ЭТО БЫЛО

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПОГИБЛИ ВСЕ

5 сентября восемь палестинцев вошли в корпус израильской делегации в Олимпийской деревне. Застрелили на месте арбитра и спортсмена-штангиста, который бросился на них с ножом, а еще девять израильтян захватили в заложники. Главным требованием было освобождение из израильских тюрем двухсот членов Организации освобождения Палестины.

Премьер-министр Израиля Голда Меир отказалось выполнить эти условия, однако министр внутренних дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер продолжал переговоры с террористами до вечера.

Затем террористов вместе с заложниками вывезли на двух вертолетах на военный аэродром около Мюнхена, где их ожидал самолет в Тунис. Как только террористы вышли из вертолета, по ним открыли огонь немецкие полицейские. В результате погибли 14 человек, в том числе 9 израильских спортсменов, 1 немецкий полицейский и 5 террористов. Троих террористов арестовали.

Германия отказала Израилю в их выдачи, власти ФРГ заявили, что сами будут их судить. Но скоре палестинцы захватили самолет «Люфганза», летевший из Дамаска во Франкфурт. Требование – отпустить этих троих. Немецкое правительство пошло на уступки, трех «мюнхенских» террористов отправили в Ливию, где их встречали, как героев.

СБОРНАЯ СССР НА ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ

1-й групповой этап

28 августа. СССР – Бирма – 1:0 (Колотов, 51). 30 августа. СССР – Судан – 2:1 (Еврюжихин, 42 (пен.), Заназанян. 1 сентября. СССР – Мексика – 4:1 (Блохин, 7, 13, 14, Семенов, 58).

2-й групповой этап

3 сентября. СССР – Марокко – 3:0 (Семенов, 1, Колотов, 15, Елисеев, 69). 5 сентября. СССР – Польша – 1:2 (Блохин, 28; Дейна, 79 (пен.), Шолтысик, 87). 8 сентября СССР – Дания – 4:0 (Колотов, 20, Семенов, 28, Блохин, 55, Сабо, 88).

Матч за 3-е место. 10 сентября. СССР – ГДР – 2:2 (Блохин, 10, Хурцилава, 30; Крайше, 33, Фогель, 78).

Финал. 10 сентября. Польша – Венгрия – 2:1 (Дейна, 47, 68; Варади, 42).

Состав сборной СССР

Вратари: Евгений Рудаков (Динамо К), Владимир Пильгуй (Динамо М).

Защитники: Реваз Дзодзуашвили, Муртаз Хурцилава (оба – Динамо Т), Юрий Истомин, Владимир Капличный (оба - ЦСКА), Сергей Ольшанский, Евгений Ловчев (оба - Спартак).

Полузащитники: Оганес Заназанян, Аркадий Андреасян (оба – Арарат), Йожеф Сабо, Виктор Колотов (оба - Динамо К), Андрей Якубик (Динамо М), Юрий Елисеев, Анатолий Куксов, Вячеслав Семенов (все - Заря, Ворошиловград).

Нападающие: Владимир Онищенко (Заря), Геннадий Еврюжихин, (Динамо М), Олег Блохин (Динамо К).

Тренер: Александр Пономарев.


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