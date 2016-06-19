Александр Медведев: Сыграю ли в Торонто против Гретцки? Я не тренер сборной мира

Став новым членом Совета директоров КХЛ, Александр Медведев дал интервью Sovsport.ru.



- Алексей Анисимов хорошо знает хоккей изнутри и как судья и как игрок, - комментирует назначение Анисимова главным арбитром КХЛ Александр Медведев. – Не зря же он получил «Золотой свисток» в сезоне 2014/15.

- Нужна ли в России ярмарка юниоров?

- Нужна. Это возможность не просто порадовать клубы, которые смогли получить права на хоккеистов, путем их воспитания. Но и не закрыть дорогу переходу юниоров из клуба в клуб. Понимаю, что клубы хотят сами распоряжаться своими игроками… Но давайте дождемся доклада Фетисова.

- Что происходит с профсоюзом игроков КХЛ? Игроки оттуда уходят…

- У некоторых хоккеистов неправильный подход. Я думаю, что профсоюз при всех его недоработках свою задачу выполняет. Защищает интересы игроков, создал фонд… У лиги есть инструменты, как сделать игроков членами профсоюза.

- Просто сейчас это выглядит, как своеобразный демарш. Вот игроки московского «Динамо» чуть ли не полным составом из профсоюза вышли…

- Если есть вопросы – надо их обсуждать. А не рубить сразу с плеча.

- Вы летите на Кубок мира в Канаду?

- Я подал документы на визу. Как и вся наша команда «Газпромэкспорт». У нас же запланирован в Торонто матч – 30 сентября, против сборной мира. И в составе нашей делегации будет много легенд, которые дали согласие на участие в этом матче.

- Гретцки против вас сыграет?

- Я же не тренер сборной мира! Хотелось бы, но не знаю…