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Дешам прозрел – Погба вернулся. Как прошли главные товарищеские матчи

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Поль Погба в матче против Италии
Поль Погба в матче против ИталииИсточник: Global Look Press

В ночь с четверга на пятницу в Европе состоялись два товарищеских суперматча – Италия против Франции (1:3) и Бельгия против Испании (0:2). По итогам этих встреч Sovsport.ru готов рассказать, как изменились эти команды после Евро-2016.

ОБНОВЛЕНИЕ ИТАЛИИ

Матч с Францией стал первым на посту главного тренера сборной Италии для Джампьеро Вентуры. Своими решениями он дал понять, что ценит работу Антонио Конте, но при этом хочет развивать команду.

Игровой модуль «Скуадры Адзурры» остался неизменным – 3-5-2. Это и следовало ожидать – данную схему Вентура использовал в «Торино». Прежними остались и игровые черты – как и раньше, при атаках итальянцы стремились максимально быстро доставить мяч до чужих ворот. Это было присуще и «Торино». Именно так Италия забила единственный гол:Бонавентура перехватил мяч на своей половине поля, тут же сделал передачу на фланг Эдеру, а уже он отметился результативным пасом наПелле.

А вот состав Вентура решил обновлять. В своих предыдущих командах Джампьеро прославился умением доводить до ума талантливых игроков, какого бы возраста они ни были. Именно он дал дорогу в большой футбол защитнику Леандро Бонуччи, звезде «Ювентуса» и сборной Италии.

В матче с Францией Бонуччи Италии помочь не смог, так как ему не до футбола - недавно его двухлетнему сыну была сделана операция. В его отсутствие в первом тайме в обороне получил шанс себя проявить 29-летний Астори, во втором – 22-летний Ругани (оба на Евро-2016 не ездили), в итоге защите не хватало согласованности, в результате чего итальянцы пропустили трижды. Наиболее показателен гол Марсьяля – Астори пошел делать офсайд, а Барцальи даже не думал об этом.

Из других игроков, не ездивших на чемпионат Европы, стоит отметить вышедшего в перерыве вместо Джанлуиджи Буффона его тезку - 17-летнего голкипера «Милана» Доннарумму. Он стал самым молодым игроком, вызванным в «Скуадру Адзурру» с 1911 года и самым молодым вратарем в истории вообще. Дебют Доннаруммы удачным не назовешь – в одном из эпизодов он пошел на перехват, но Курзава его перехитрил и забил в ближний угол.

ПЕРЕСТРОЕНИЕ ФРАНЦИИ

В плей-офф Евро-2016 наставник сборной Франции Дидье Дешам использовал схему 4-2-3-1. В ней на позиции атакующего полузащитника прекрасно играл Гризманн, тогда как на позиции крайнего нападающего в схеме 4-3-3 ему не хватало остроты. А вот Погба, наоборот, был не в своей тарелке в первом случае, так как до чужих ворот доходил реже, чем обычно. В итоге это не решенная по ходу турнира проблема стала одной из причин, почему Франция в финале выглядела тоскливо в атаке и уступила.

Кажется, решение проблемы найдено. В игре с Италией Дешам презентовал Европе схему 4-3-2-1. Треугольник в центре поля составили КантеМатюиди и Погба. Канте играл опорника, Матюиди и Погба – полузащитников, играющих от своей штрафной до чужой. Роли инсайдов исполняли Гризманн и Марсьяль. В активе Погба – две голевые передачи, в копилке Марсьяля – гол. Гризманн не забил, но в создании остроты чужих ворот участвовал.

Другой положительный момент в игре Франции – яркая игра фланговых защитников. Левый, Курзава, которому 4 сентября исполнится 24 года, забил гол и ассистировал Жиру. Справа был активен 24-летний Сидибе. Своей резвостью они заставили забыть про возрастных Эвра и Санья, которые играли на Евро-2016. Именно два молодых защитника стали ключиком Дешама к переходу на схему 4-3-2-1 – без шустрых линейных игроков данная трансформация была бы невозможной.


ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ЛИДЕРА У ИСПАНИИ

Испания в гостях разобралась с Бельгией – 2:0. Этот матч стал дебютным у руля национальных команд сразу для двух испанских тренеров – Роберто Мартинес возглавил бельгийскую команду, а Хулен Лопетеги – свою. Но не они стали героями вечера.

Затмил всех Давид Сильва. Играя на позиции инсайда, он часто получал мяч в зоне между защитниками и полузащитниками и создавал остроту у чужих ворот. Именно он забил два мяча в ворота бельгийцев. Правда, один из них с пенальти.

В целом обе команды предстали в своем привычном виде. Испанцы наступали позиционно. По данным портала WhoScored.com, за игру команда Лопетеги сделала сразу 780 передач! К примеру, «Барселоне» такая отметка в этом сезоне не покорялась. Бельгийцы играли на контратаках. А если дело доходило до позиционных атак, использовали навесы, которыми запомнились еще на Евро-2016. Даже забить они так могли, когда после подачи Азара Де Хеа не смог удержать мяч. Но Витселю не хватило точности.

Матч

Италия - Франция - 1:3 (1:2)

Голы

Марсьяль 17 (0:1). Пелле 21 (1:1). Жиру 28 (1:2). Курзава 81 (1:3).

Состав

Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Кьеллини, Астори, Бардзальи (Ругани, 46), Де Шильо (Флоренци, 59), Пароло, Кандрева, Де Росси (Монтоливо, 46), Бонавентура (Верратти, 64), Пелле, Эдер (Белотти, 74)

Франция: Манданда, Косьельни (Умтити, 83), Сидибе, Варан, Курзава (Динь, 90), Погба, Матюиди (Сиссоко, 64), Матюиди (Сиссоко, 64), Канте, Гризманн (Дембеле, 64), Жиру (Жиньяк, 46), Марсьяль (Пайе, 46)

Предупреждения:

Белотти, 90 - Сидибе, 4

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

01 сентября 22:00, Сан Никола, Текстовая трансляция

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