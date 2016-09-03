Юлия Ефимова: Американки, которые отворачивались в Рио, теперь улыбаются (видео)

В редакцию Sovsport.ru заглянула красивая спортсменка со стальным характером – Юлия Ефимова, которая привезла из Рио две серебряные медали.



Юля приехала к нам в гости на новеньком белоснежном BMW, подаренном за Олимпиаду. Только получила машину не в Кремле после приема у Владимира Путина, а в автосалоне на Варшавском шоссе.



Ефимова сразу после Рио поехала во Францию и Германию на этапы Кубка мира, а в эту субботу и воскресенье выступит перед болельщиками в Москве. Финалы начнутся в 18:00, спешите в «Олимпийский»!

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«ТАКУЮ МАШИНУ ПРОДАВАТЬ ЖАЛКО»

- Я переживала, когда ехала к вам. Ведь раньше ездила за рулем в Ростове, Волгодонске, в Америке и Европе. Но в Москве – в первый раз. Поэтому сразу извиняюсь перед теми, кому попалась на пути, - смеется Юля. – Нужно еще понять, как ориентироваться в городе, где что переключать.

- Наверное, в столице очень жесткие шоферы.

- Думаю, в Ростове пожестче. А вот в Лос-Анджелесе я – самый агрессивный водитель. Хотя всегда стараюсь ездить по правилам.



- Какая судьба у иномарки, которую вам подарили за бронзу Лондона?

- Она стоит у меня в Волгодонске. Специально под нее купили гараж. Когда приезжаю домой, то катаюсь.



- Вы удивились, когда многие набросились на девочку-синхронистку за то, что она решила продать «президентское» авто?

- Это дорогой подарок. Одним нужна более простая машина. Другие продают, чтобы купить три автомобиля – себе и родителям. Третьим нужны деньги на квартиру.



Я тоже хотела продать свою первую машину. Потому что жила и тренировалась в Лос-Анджелесе, ездила на ней мало. Но стало очень жалко – столько с ней связано!

Решила продать вторую. Но посмотрела на нее – такая красота! Вся в олимпийской символике, с подсветкой. И скидку на сервис мне обещали. Пришлось задуматься… Хотя как содержать две машины такого уровня? Сейчас покатаюсь и что-то решу.

«ХОЧУ СОБРАТЬ СВОЮ КОМАНДУ»

- Правда, что вы возвращаетесь в Россию и создаете свою группу пловцов?

- Меня в Америке удерживал только тренер Дэвид Сало. Теперь у него нет возможности со мной работать, ситуация с каждым днем все хуже. И что там делать?



Да, хотим набрать команду – и мне для спарринга, и чтобы ребятам было интересно. В первую очередь брассистов. Девочки будут тянуться за мной, я – за мальчиками.

Будем делиться опытом, пригласим заграничного тренера помимо моего папы. Еще тренера для зала, массажиста, доктора. Вместе тренироваться, ездить по сборам. Где это может быть? Москва, Ростов, Краснодар – сейчас ищем базу. Нужен очень хороший бассейн. И зимой лучше уезжать в теплые края – например, в Испанию.

- А годится ли Россия?

- Отличное место есть в Крыму – в Евпатории. Два бассейна на 50 м, гостиница. Еще хорошо на Красной поляне в Сочи. Вообще, считаю, бассейн должен быть открытым. Так дышать гораздо лучше.



И климат очень важен для пловцов. Сколько себя помню, когда слякоть или холод, то у меня вечный грипп. Я раньше редко выступала зимой, на короткой воде, из-за постоянных болезней.

Думала, команду набрать сложно. Но оказалось, у многих есть проблемы с тренерами и местом для тренировок. Поэтому даже ребята с именем заинтересовались моим проектом.

- Как это будет пересекаться с планами сборной России?

- До этого у нас планы совершенно не совпадали. Я работала на своих сборах. Если федерация предложит что-то интересное, захочет помочь – конечно, буду рада. Но пока мы ищем спонсоров, чтобы ни от кого не зависеть и спокойно идти к Олимпиаде-2020.



- Когда вы оказались в трудной ситуации перед Рио, то ощущали поддержку государства? Кто-то стоял за спиной?

- Был момент, когда я немного потерялась. Думала – всё, меня бросили, от меня отказались. Разные ходили разговоры. Но потом получила один очень важный звонок. И я сразу успокоилась. Поняла, что за мной стоит вся страна.



- Не буду уточнять, но я понял, откуда был этот звонок.

ВОПРОС РЕБРОМ

«МЫ УЕХАЛИ ИЗ ЧЕЧНИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ВОЙНЫ»

В конце интервью я спросил у Андрея Ефимова, папы Юли – трудно ли работать тренером своей дочки?

- Своего ребенка всегда трудно тренировать, - говорит Андрей Михайлович. – Когда Юля была маленькая, я объяснял, что тренера нужно слушать даже больше, чем отца. И получил ответ: «Мне не нужен папа-тренер. Мне нужен просто папа».

Так что да, тяжело. Но для этого нужна группа, спаринг-партнеры. - Многие знают, что Юля появилась на свет в Грозном. А как вы там оказались?

- Я там родился, вырос, жил. И успел уехать с семьей, когда официально вспыхнула война. Дочке было два годика. В конце августа 1994-го я устроился работать в бассейне в Волгодонске. А в октябре начались боевые действия.

«МЕНЯ ПРОВЕРЯЛИ ЧАЩЕ ФЕЛПСА»

- Это возмутительно, что сейчас происходит с нашими паралимпийцами, - вздыхает Ефимова. – Просто нет слов... У меня много знакомых из их сборной. Мы ведь часто тренировались вместе еще на базе «Озеро Круглое». Очень многих знаю. И прекрасно понимаю, что чувствуют люди.

У них ведь все хуже! Мы, олимпийцы, могли подать индивидуальные иски в CAS, боролись за свои права. Честно скажу, я не верила, что пробьюсь в Рио. Закон был на моей стороне, но казалось, сценарий заранее расписан. А вот у паралимпийцев – без шансов. Вообще полный беспредел.

- Вы же понимаете, что от России не отстанут и после бразильской Олимпиады.

- Я уже готова ко всему. Чем еще меня испугать?



- Стали осторожнее?

- Чуть ли не до паранойи, - смеется Юля. – Вот этапы Кубка мира проходят спокойно. Общаюсь даже с американками, которые косо на меня смотрели в Рио. Теперь они совершенно другие! Улыбаются, поздравляют. А может, их никто не накручивает, как на Олимпиаде.



- Кстати, мне показалось, что Владимир Морозов промахнулся с формой. Остался без медалей в Рио, но после Игр установил два мировых рекорда.

- Просто Вова очень хорошо плавает в 25-метровых бассейнах. Толчки, выходы, старты – всё на уровне. Вспомните чемпионаты мира на короткой воде. А у меня все наоборот. Но если я очень много стартую, то плаваю все лучше.



Вот совершила 22-часовой перелет из Бразилии в Москву. Через два дня – во Францию. Утром стартовала, хотя замучил кашель. И ведь неплохо выступила. В Берлине уже намного лучше. Теперь хочу показать себя в Москве, при своих болельщиках.

- Говорили, что в Рио у спортсменов взяли 5600 допинг-проб. Как часто мучили вас?

- Всего три раза. И это удивительно! Я привыкла сдавать пробы на соревнованиях часто – после предварительного заплыва, полуфинала, финала, даже между тренировками. В Америке меня тестировали ФИНА, ЮСАДА, все подряд.



Теперь на этапе Кубка мира во Франции у меня пробу не взяли. До последнего дня в Германии тоже не проверяли. Я напряглась: «Что они задумали?!» И когда проверили на допинг, то даже обрадовалась – представляете?

- Если много тренируешься дома, то тебя потом могут на Олимпиаду не пустить – как было с Исинбаевой.

- Да, теперь в России опасно. Потом скажут, что у вас недостаточно проб, сданных за границей. Но разве это моя проблема? Теперь к нам все равно приезжает иностранный допинг-контроль. Так заглядывайте чаще! Это ведь не от нас зависит.



Хотя вот посмотрела на сайте ЮСАДА – меня тестировали во внесоревновательный период больше, чем Майкла Фелпса. Но это хорошо. Мы предъявили это в арбитражном суде: «Смотрите, какие еще могут быть претензии?!»

МЕЧТА

«ХОЧУ СЕМЬЮ, ДЕТЕЙ И… ЯХТУ!»

«О чем вы мечтаете? В спорте – понятно, это золото Олимпиады в Токио…» - вот такой внезапный вопрос мы задали Юле.

- Я уже была в Японии, мне очень понравилось, - говорит Ефимова. – Еще сейчас поеду на этап Кубка мира. Люблю японскую культуру. У меня оттуда друзья, мы вместе в Америке тренировались. Они немного смешные. Очень добрые ребята. Всегда корректные, уважение к другим людям зашкаливает. Кланяются после дистанции зрителям, благодаря за всё.

Вообще видела Токио мельком. Хочу посмотреть их старинные традиции – самураев, обряды. А в жизни мечтаю просто о том, чтобы завести семью, родить детей. И еще очень хочу яхту, - улыбается Юля. - Семья и дети – это крест на карьере. Так золото не возьмете.

- Поэтому до Олимпиады-2020 я еще подожду. А потом посмотрим. Пока не знаю, как все получится. Но в данный момент не готова заводить семью.

- Пока на первом месте карьера.

- Просто я еще не готова.

«ЕДВА НЕ КУПИЛА СЕБЕ СОБАКУ»

- Почему американцы так накинулись на Райана Лохте? Ну подумаешь, нафантазировал, что в Бразилии его ограбили.

- Я без понятия. Только читала в новостях. Но в США такое любят. Не забывайте, как раскручивали скандалы с Фелпсом. А тут с Лохте что-то необычное произошло. Его ведь, как спортсмена, сначала вознесли на пьедестал. И вдруг он не оправдал доверие. Вот все и возмущаются. А у нас разве не так? Вспомните футболистов после Евро.



- Павел Буре и Евгений Малкин рассказывали мне, что в России у них появилась оглушительная популярность именно после матчей за сборную. А вас после Олимпиады стали чаще узнавать?

- Еще в апреле, когда я уезжала на сбор в Америку, меня все узнавали в аэропорту – подходили в кафе, брали автографы. Теперь я вот вылетала во Францию. Подошли девушки, которые ехали на собачью выставку. И попросили меня сфотографироваться с песиками на удачу. Мол, они тоже завоюют медали.



- Когда кочевая жизнь, трудно заводить домашнее животное?

- Да. С кем оставишь собачку при таком графике тренировок? А я ведь очень хочу! Несколько раз была готова сорваться и завести. Пусть маленькую, чтобы с собой носить.



- Купите – и назовите ее Лилли Кинг.

- Нет, нужно более собачье имя. Шарик, Бобик. Вот у меня был кот, и его звали Кекс.



«БРАЗИЛЬЦЫ НИКУДА НЕ СПЕШАТ»

- Я увидел интересное видео в вашем инстаграме – маленькая Юля Ефимова дает интервью.

- Его прислал агент Андрей Митьков со словами: «Ты совсем не изменилась! Такой же взгляд, когда тебя достают!» Мне тогда было 9-10 лет. Выиграла городские соревнования. Ответила на вопросы журналиста. Но потом заставили повторить…



- Вас не зовут в шоу-бизнес? Может, в модели или кино?

- Все говорят: тебе надо, Юля, есть данные! Но кино – не мое. Там не смогла бы, нужно иметь талант. И вообще это очень тяжело. Однажды фотографировалась для журнала. Стоишь в одной позе, все затекает... Нужно время, чтобы к этому привыкнуть.



- Прошло время. Как вы вспоминаете Рио?

- Очень красивый город. А еще – церемония закрытия. Наконец-то побывала, на третьей Олимпиаде. И шел дождь, чему я не была удивлена. Конечно, это ведь Юля пошла на праздник. Так часто случается!



Сначала было холодно и нудно. А потом все разошлось, когда нас выпустили на карнавал. Веселились, танцевали. И бразильцы отдавали нам костюмы. Мы потом ходили в них по олимпийской деревне. И сразу плохое исчезло…

Но вообще в Рио всё сложно. Люди тебя часто не понимают. Только в России можно понять, как это здорово – говорить на родном языке. А вот бразильцы медленно соображают, нерасторопно действуют. И удивляются русским: «Куда вы вечно спешите, зачем так тараторите? Мы вот никуда не бежим».

- Вспомните необычную историю о Бразилии.

- Ограбить меня не пытались. Хотя если вспомнить, как за 600 долларов мы арендовали бассейн… Мелкий, открытый, на 25 м. А когда вылезла из воды, то набежала куча маленьких обезьянок. Я была в восторге, пыталась их кормить. Такие лапочки!