Юлия Ефимова: Американки, которые отворачивались в Рио, теперь улыбаются (видео)
В редакцию Sovsport.ru заглянула красивая спортсменка
со стальным характером – Юлия Ефимова,
которая привезла из Рио две серебряные
медали.
Юля приехала к нам в
гости на новеньком белоснежном BMW,
подаренном за Олимпиаду. Только
получила машину не в Кремле после приема
у Владимира Путина, а в автосалоне на
Варшавском шоссе.
Ефимова сразу после Рио поехала во Францию и Германию на этапы Кубка мира, а в эту субботу и воскресенье выступит перед болельщиками в Москве. Финалы начнутся в 18:00, спешите в «Олимпийский»!
«ТАКУЮ МАШИНУ ПРОДАВАТЬ ЖАЛКО»
- Я переживала, когда ехала к вам. Ведь раньше ездила за рулем в Ростове, Волгодонске, в Америке и Европе. Но в Москве – в первый раз. Поэтому сразу извиняюсь перед теми, кому попалась на пути, - смеется Юля. – Нужно еще понять, как ориентироваться в городе, где что переключать.
- Наверное, в столице
очень жесткие шоферы.
- Думаю, в Ростове пожестче. А вот в Лос-Анджелесе я – самый агрессивный водитель. Хотя всегда стараюсь ездить по правилам.
- Какая судьба у
иномарки, которую вам подарили за бронзу
Лондона?
- Она стоит у меня в Волгодонске. Специально под нее купили гараж. Когда приезжаю домой, то катаюсь.
- Вы удивились, когда
многие набросились на девочку-синхронистку
за то, что она решила продать «президентское»
авто?
- Это дорогой подарок. Одним нужна более простая машина. Другие продают, чтобы купить три автомобиля – себе и родителям. Третьим нужны деньги на квартиру.
Я тоже хотела продать свою первую машину. Потому что жила и тренировалась в Лос-Анджелесе, ездила на ней мало. Но стало очень жалко – столько с ней связано!
Решила продать вторую. Но посмотрела на нее – такая красота! Вся в олимпийской символике, с подсветкой. И скидку на сервис мне обещали. Пришлось задуматься… Хотя как содержать две машины такого уровня? Сейчас покатаюсь и что-то решу.
«ХОЧУ СОБРАТЬ СВОЮ КОМАНДУ»
- Правда, что вы
возвращаетесь в Россию и создаете свою
группу пловцов?
- Меня в Америке удерживал только тренер Дэвид Сало. Теперь у него нет возможности со мной работать, ситуация с каждым днем все хуже. И что там делать?
Да, хотим набрать команду – и мне для спарринга, и чтобы ребятам было интересно. В первую очередь брассистов. Девочки будут тянуться за мной, я – за мальчиками.
Будем делиться опытом, пригласим заграничного тренера помимо моего папы. Еще тренера для зала, массажиста, доктора. Вместе тренироваться, ездить по сборам. Где это может быть? Москва, Ростов, Краснодар – сейчас ищем базу. Нужен очень хороший бассейн. И зимой лучше уезжать в теплые края – например, в Испанию.
- А годится ли Россия?
- Отличное место есть в Крыму – в Евпатории. Два бассейна на 50 м, гостиница. Еще хорошо на Красной поляне в Сочи. Вообще, считаю, бассейн должен быть открытым. Так дышать гораздо лучше.
И климат очень важен для пловцов. Сколько себя помню, когда слякоть или холод, то у меня вечный грипп. Я раньше редко выступала зимой, на короткой воде, из-за постоянных болезней.
Думала, команду набрать сложно. Но оказалось, у многих есть проблемы с тренерами и местом для тренировок. Поэтому даже ребята с именем заинтересовались моим проектом.
- Как это будет
пересекаться с планами сборной России?
- До этого у нас планы совершенно не совпадали. Я работала на своих сборах. Если федерация предложит что-то интересное, захочет помочь – конечно, буду рада. Но пока мы ищем спонсоров, чтобы ни от кого не зависеть и спокойно идти к Олимпиаде-2020.
- Когда вы оказались
в трудной ситуации перед Рио, то ощущали
поддержку государства? Кто-то стоял за
спиной?
- Был момент, когда я немного потерялась. Думала – всё, меня бросили, от меня отказались. Разные ходили разговоры. Но потом получила один очень важный звонок. И я сразу успокоилась. Поняла, что за мной стоит вся страна.
- Не буду уточнять, но я понял, откуда был этот звонок.
ВОПРОС РЕБРОМ
«МЫ УЕХАЛИ ИЗ ЧЕЧНИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ВОЙНЫ»
В конце интервью я спросил у Андрея Ефимова, папы Юли – трудно ли работать тренером своей дочки?
- Своего ребенка всегда трудно тренировать, - говорит Андрей Михайлович. – Когда Юля была маленькая, я объяснял, что тренера нужно слушать даже больше, чем отца. И получил ответ: «Мне не нужен папа-тренер. Мне нужен просто папа».
Так что да, тяжело. Но для этого нужна группа, спаринг-партнеры.
- Многие знают, что Юля появилась на свет в Грозном. А как вы там оказались?
- Я там родился, вырос, жил. И успел уехать с семьей, когда официально вспыхнула война. Дочке было два годика. В конце августа 1994-го я устроился работать в бассейне в Волгодонске. А в октябре начались боевые действия.
«МЕНЯ ПРОВЕРЯЛИ ЧАЩЕ ФЕЛПСА»
- Это возмутительно, что сейчас происходит с нашими паралимпийцами, - вздыхает Ефимова. – Просто нет слов... У меня много знакомых из их сборной. Мы ведь часто тренировались вместе еще на базе «Озеро Круглое». Очень многих знаю. И прекрасно понимаю, что чувствуют люди.
У них ведь все хуже! Мы, олимпийцы, могли подать индивидуальные иски в CAS, боролись за свои права. Честно скажу, я не верила, что пробьюсь в Рио. Закон был на моей стороне, но казалось, сценарий заранее расписан. А вот у паралимпийцев – без шансов. Вообще полный беспредел.
- Вы же понимаете, что
от России не отстанут и после бразильской
Олимпиады.
- Я уже готова ко всему. Чем еще меня испугать?
- Стали осторожнее?
- Чуть ли не до паранойи, - смеется Юля. – Вот этапы Кубка мира проходят спокойно. Общаюсь даже с американками, которые косо на меня смотрели в Рио. Теперь они совершенно другие! Улыбаются, поздравляют. А может, их никто не накручивает, как на Олимпиаде.
- Кстати, мне показалось,
что Владимир Морозов промахнулся с
формой. Остался без медалей в Рио, но
после Игр установил два мировых рекорда.
- Просто Вова очень хорошо плавает в 25-метровых бассейнах. Толчки, выходы, старты – всё на уровне. Вспомните чемпионаты мира на короткой воде. А у меня все наоборот. Но если я очень много стартую, то плаваю все лучше.
Вот совершила 22-часовой перелет из Бразилии в Москву. Через два дня – во Францию. Утром стартовала, хотя замучил кашель. И ведь неплохо выступила. В Берлине уже намного лучше. Теперь хочу показать себя в Москве, при своих болельщиках.
- Говорили, что в Рио
у спортсменов взяли 5600 допинг-проб. Как
часто мучили вас?
- Всего три раза. И это удивительно! Я привыкла сдавать пробы на соревнованиях часто – после предварительного заплыва, полуфинала, финала, даже между тренировками. В Америке меня тестировали ФИНА, ЮСАДА, все подряд.
Теперь на этапе Кубка мира во Франции у меня пробу не взяли. До последнего дня в Германии тоже не проверяли. Я напряглась: «Что они задумали?!» И когда проверили на допинг, то даже обрадовалась – представляете?
- Если много тренируешься
дома, то тебя потом могут на Олимпиаду
не пустить – как было с Исинбаевой.
- Да, теперь в России опасно. Потом скажут, что у вас недостаточно проб, сданных за границей. Но разве это моя проблема? Теперь к нам все равно приезжает иностранный допинг-контроль. Так заглядывайте чаще! Это ведь не от нас зависит.
Хотя вот посмотрела на сайте ЮСАДА – меня тестировали во внесоревновательный период больше, чем Майкла Фелпса. Но это хорошо. Мы предъявили это в арбитражном суде: «Смотрите, какие еще могут быть претензии?!»
МЕЧТА
«ХОЧУ СЕМЬЮ, ДЕТЕЙ И… ЯХТУ!»
«О чем вы мечтаете? В спорте – понятно, это золото Олимпиады в Токио…» - вот такой внезапный вопрос мы задали Юле.
- Я уже была в Японии, мне очень понравилось, - говорит Ефимова. – Еще сейчас поеду на этап Кубка мира. Люблю японскую культуру. У меня оттуда друзья, мы вместе в Америке тренировались. Они немного смешные. Очень добрые ребята. Всегда корректные, уважение к другим людям зашкаливает. Кланяются после дистанции зрителям, благодаря за всё.
Вообще видела Токио мельком. Хочу посмотреть их старинные традиции – самураев, обряды.
А в жизни мечтаю просто о том, чтобы завести семью, родить детей. И еще очень хочу яхту, - улыбается Юля.
- Семья и дети – это крест на карьере. Так золото не возьмете.
- Поэтому до Олимпиады-2020 я еще подожду. А потом посмотрим. Пока не знаю, как все получится. Но в данный момент не готова заводить семью.
- Пока на первом месте карьера.
- Просто я еще не готова.
«ЕДВА НЕ КУПИЛА СЕБЕ СОБАКУ»
- Почему американцы
так накинулись на Райана Лохте? Ну
подумаешь, нафантазировал, что в Бразилии
его ограбили.
- Я без понятия. Только читала в новостях. Но в США такое любят. Не забывайте, как раскручивали скандалы с Фелпсом. А тут с Лохте что-то необычное произошло. Его ведь, как спортсмена, сначала вознесли на пьедестал. И вдруг он не оправдал доверие. Вот все и возмущаются. А у нас разве не так? Вспомните футболистов после Евро.
- Павел Буре и Евгений
Малкин рассказывали мне, что в России
у них появилась оглушительная популярность
именно после матчей за сборную. А вас
после Олимпиады стали чаще узнавать?
- Еще в апреле, когда я уезжала на сбор в Америку, меня все узнавали в аэропорту – подходили в кафе, брали автографы. Теперь я вот вылетала во Францию. Подошли девушки, которые ехали на собачью выставку. И попросили меня сфотографироваться с песиками на удачу. Мол, они тоже завоюют медали.
- Когда кочевая жизнь,
трудно заводить домашнее животное?
- Да. С кем оставишь собачку при таком графике тренировок? А я ведь очень хочу! Несколько раз была готова сорваться и завести. Пусть маленькую, чтобы с собой носить.
- Купите – и назовите
ее Лилли Кинг.
- Нет, нужно более собачье имя. Шарик, Бобик. Вот у меня был кот, и его звали Кекс.
«БРАЗИЛЬЦЫ НИКУДА НЕ СПЕШАТ»
- Я увидел интересное
видео в вашем инстаграме – маленькая
Юля Ефимова дает интервью.
- Его прислал агент Андрей Митьков со словами: «Ты совсем не изменилась! Такой же взгляд, когда тебя достают!» Мне тогда было 9-10 лет. Выиграла городские соревнования. Ответила на вопросы журналиста. Но потом заставили повторить…
- Вас не зовут в
шоу-бизнес? Может, в модели или кино?
- Все говорят: тебе надо, Юля, есть данные! Но кино – не мое. Там не смогла бы, нужно иметь талант. И вообще это очень тяжело. Однажды фотографировалась для журнала. Стоишь в одной позе, все затекает... Нужно время, чтобы к этому привыкнуть.
- Прошло время. Как вы
вспоминаете Рио?
- Очень красивый город. А еще – церемония закрытия. Наконец-то побывала, на третьей Олимпиаде. И шел дождь, чему я не была удивлена. Конечно, это ведь Юля пошла на праздник. Так часто случается!
Сначала было холодно и нудно. А потом все разошлось, когда нас выпустили на карнавал. Веселились, танцевали. И бразильцы отдавали нам костюмы. Мы потом ходили в них по олимпийской деревне. И сразу плохое исчезло…
Но вообще в Рио всё сложно. Люди тебя часто не понимают. Только в России можно понять, как это здорово – говорить на родном языке. А вот бразильцы медленно соображают, нерасторопно действуют. И удивляются русским: «Куда вы вечно спешите, зачем так тараторите? Мы вот никуда не бежим».
- Вспомните необычную
историю о Бразилии.
- Ограбить меня не пытались. Хотя если вспомнить, как за 600 долларов мы арендовали бассейн… Мелкий, открытый, на 25 м. А когда вылезла из воды, то набежала куча маленьких обезьянок. Я была в восторге, пыталась их кормить. Такие лапочки!