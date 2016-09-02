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Артюхин, не пугай! Как «Динамо» оказалось на вершине

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радость динамовцев
Радость динамовцевИсточник: ХК «Динамо» (Москва)

Бело-голубые одержали уже пять побед на старте чемпионата и возглавили турнирную таблицу. Сегодня в Москве была повержена «Сибирь» - 4:1.

Динамовцы продолжают радовать своих болельщиков. Если в прошлом домашнем матче крупную победу можно было списать на проблемы «Кузни», то к «Сибири» в нашей лиге отношение совсем иное. Новосибирский клуб в последние годы прочно вошел в число лидеров КХЛ.

Тем более, что в двух предыдущих поединках сибиряки пропустили всего одну шайбу! И даже хотелось поболеть за их 20-летнего голкипера Алексея Красикова, чтобы паренек, так удачно стартовавший в КХЛ, продлил свою «сухую» серию, но…

У динамовцев были на этот матч совсем другие планы. 3:0 уже после первого периода. Игра в одни ворота. И дело не только в голах. В тактике бело-голубых все четче проглядывает некое очарование. Команда Сергея Орешкина предпочитает больше времени проводить в нападении. А в самих атаках появилась быстрота и этакая легкость. Перед матчем мы как раз обсуждали это с моим коллегой Виталием Славиным. И вновь вспомнили «Динамо» Юрия Моисеева. Есть сходство!

Обратите внимание, как динамовцы забили свои голы. Шайбы «с мясом» они в ворота больше не заносят. Опытные, вышколенные Андреем Скабелкой новосибирцы попросту не успевали за москвичами, теряли соперников на собственном пятачке! И не только в большинстве, но и в равных составах. Да и как не потерять, если каждая атака после быстрых перепасовок заканчивалась броском с ходу.

Импонирует и то, что в нынешнем составе «Динамо» немало своих ребят, которые доросли до основного состава, выступая за бело-голубых в МХЛ и ВХЛ.

Вот так неброская московская команда в начале сентября оказалась на вершине турнирной таблице. Конечно, пять побед на старте – далеко не рекорд. СКА осенью 2014 года выдал 12 викторий кряду! Так что стремиться динамовцам еще есть к чему. Но пока команда выглядит отлично. Напомним, что динамовцы не проиграли ни одного из десяти матчей и на предсезонке!

Строго говоря, в КХЛ сейчас кроме «Динамо» не знали в этом сезоне поражений еще две команды. Это «Куньлунь», который сыграл пока только один матч и добился победы над «Амуром». А также минское «Динамо», которое из-за олимпийской квалификации вообще отложило старт в чемпионате до 6 сентября. Но вот из тех, кто провел хотя бы три поединка, никто кроме бело-голубых поражений не избегнул.

Новосибирцы порадовали тем, что не дрогнули после шокирующего для них первого периода. Сперва давление на динамовских форвардов попытался оказать мощный капитан гостей Евгений Артюхин. Но грубость – Артюхин мощной пятерней схватил Галимова за лицо и чуть не опрокинул на спину – не прошла. За две минуты, которые Евгений отсидел в штрафном боксе, в воротах «Сибири» чудом не побывала четвертая шайба. Ранее мощный форвард удалялся еще и за падение на динамовского вратаря. Но вот там как раз можно было и поспорить – столкновение произошло прямо на границе площади ворот.

Так или иначе, новосибирский воспитанник Константин Окулов принес своей команде больше пользы – точным и красивым броском спас ее от «сухого» поражения, подпортив тем самым премьеру вернувшемуся в ворота Александру Еременко.

Однако вскоре хозяева забросили еще одну шайбу. И вновь гости позволили расстрелять своего вратаря с трех метров. Оборону «Сибири» ждет приличная головомойка. А «Динамо» - очередная проверка. В воскресенье бело-голубые встретятся в Москве с «Авангардом».

Матч

Динамо - Сибирь - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Подшендялов (Цветков, Фёдоров), 5:56 (1:0 - бол.). Рыбаков (Робинсон), 11:57 (2:0). Галимов (Горовиков, Марковин), 18:59 (3:0). Окулов (Губин), 35:22 (3:1). Цветков (Подшендялов, Фёдоров), 39:36 (4:1 - бол.).

Место и дата

02 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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