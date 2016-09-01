«Вряд ли в «Спартак» взяли бы пустышку». Обзор Евгения Ловчева

Зе Луиш, Маурисио и Сальваторе Боккетти Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о переходе в «Спартак» Маурисио, новом курсе Алексея Миллера и стиле Станислава Черчесова.

– Станислав Черчесов, несмотря на то, что игра сборной пока не впечатляет, говорит, что его игроки – лучшие в мире. Зачем?

– Потому что перед футболистами надо ставить цель только победить, стать лучшими. Как только тренер начнет говорить, что цель команды – 10 место, все – как тренер человек закончился. Понимаете, тренер кроме того, что показывает, как игрокам по мячу бить, должен делать так, чтобы футболист поднимался в собственных глазах. Футболист должен чувствовать, что он может свернуть горы.



Вот Семин возглавил «Локомотив». Те, кто станет убирать ноги в борьбе, играть у него не будут. Тогда остальные увидят это – и ноги не станет убирать уже никто. А как по-другому в команде? Только так.

Да, мы видим, что Шатов играет сейчас не так, как может. Что Оздоев не может показать чего-то стоящего. Тем не менее, тренер говорит, что они – лучшие. Это чтобы игроков людская молва и критика совсем не прибила. И слова о том, что сборной не хватило «инстинкта убийцы» в игре с турками – из той же оперы. Он тоже воспитывается. Как и дух.

– Игорь Денисов стал игроком «Локомотива». До этого у него случались конфликты в «Зените», «Анжи», «Динамо». Теперь будет конфликт с Семиным?

– Не будет – потому что Семин мудрый человек. Обратите внимание – все, кто с ним работал, его уважают. Да, Юрий Палыч может матюгнуть игрока, но это все для дела, значит, заслужил. Семин справедлив. Он был, есть и будет болельщиком «Локомотива». Ему нужен результат и с Игорем Денисовым его добиться будет легче.



Еще в сборной СССР была история, когда один из руководителей Федерации футбола СССР был недоволен, как тренируется Блохин, высказал ему это, Блохин ответил. И был освобожден из команды, за Олега пошли просить Чивадзе и Бубнов. Потом я у Николая Петровича Старостина – он был начальником команды – прочитал, что Блохина руководитель Федерации назвал зазнавшимся молодым человеком. На это Старостин ответил, что оценивает зазнайство по тому, как игрок ведет себя в коллективе. Вот и Семин из этого станет исходить.

– «Спартак» арендовал Маурисио, расстался с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. Что это означает?

– Маурисио я плохо знаю. Посмотрел информацию по нему – жесткий, многовато карточек. Но итальянец Каррера знает его по матчам за «Лацио». Вряд ли бы он стал брать пустышку. А брать кого-то надо было, потому что ушли Гранат с Паршивлюком. В них в «Спартаке» не верят. И, по большому счету, правильно, что не верят. Гранат в «Спартаке» так и не заиграл. Непонятная покупка, которую кроме как наличием российского паспорта у игрока не объяснить.



Паршивлюка я ценил, как крайнего защитника. Свой воспитанник, одно время был капитаном команды, но в последнее время остановился в росте. Конечно, две травмы крестообразных связок повлияли. Но ведь и у Данни, например, такое было, но он выходил на уровень.

Яковлев давно для «Спартака» уже давно отрезанный ломоть. Надо играть здесь и сейчас, а ну него не выходило этого в «Спартаке». Все вот-вот… Например, тот же Зуев, я вижу, доказывает.

Ну, и потом финансовый момент. Держать столько игроков на лавке и платить им большие деньги просто невыгодно.

– Согласны ли вы, что одним из самых интересных трансферов стал переход в – «Зенит» Новосельцева из «Ростова»?

– Согласен. И по первому матчу сборной с Черчесовым я бы отметил как раз его с Кудряшовым. Гарай уехал в «Валенсию» – вот и замена.

Знаете, мне кажется патрон «Зенита» Алексей Миллер по-другому посмотрел на ситуацию. Да, Гарай хороший игрок. И Халк – тоже. Но каких результатов с ними добилась команда? Третье место… Оказывается, можно не тратить столько денег, как «Зенит», занимать второе место с Новосельцевым в составе и выходить в Лигу чемпионов. И потом кризис в экономике тоже сказывается. Разбазаривать деньги в нынешней ситуации – привлекать негативное внимание к себе.

– Неожиданный трансфер в ФНЛ – «Тосно» подписал контракт с экс-форвардом сборной Украины Милевским. Зачем он нужен клубу?

– Да, мы помним эту атакующую пару – Милевский и Алиев. И не только по футболу, но и как гуляк. Хотя тот же Алиев в чемпионате России запомнился своими мощными ударами и голами за «Локомотив». Милевский был заметен в «Динамо», но потом от футбола, скажем так, отвлекся. Наверное, главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов, который сам играл за сборную Украины бросает последний спасательный круг Милевскому. Все равно его помнят по лучшим матчам за сборную, поэтому и рассчитывают, что Милевский что-то покажет. На поле.