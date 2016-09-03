Вызов для Усика, выбор Головкина. 10 боев сентября, которые надо посмотреть

Наоя Иноуэ (Япония) – Петчбарн Кокиетджим (Таиланд)

Наоя Иноуэ (Япония) – Петчбарн Кокиетджим (Таиланд)

Место: Дзама, Япония

Дата: 4 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Рекорд Иноуэ: 10-0, 8 KO

Рекорд Кокиетджима: 38-7-1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 2-е и 32-е места соответственно



Интрига: В Таиланде фамилия Кокиетджим достаточно популярна. Кроме Петчбарна есть еще Сод Кокиетджим, проигравший Гильермо Ригондо и Тердсак Кокиетджим, уступивший в мегазрелищном бою Орландо Салидо, а до этого и Хуану Мануэлю Маркесу. Скорее всего, Петчбарна ожидает судьба его однофамильцев. Но зная тех боксеров, можно сделать вывод, что победа Иноуэ достанется очень непросто.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Евгений Градович (Россия) - Эусебио Осехо (Никарагуа)

Место: Челябинск, Россия

Дата: 9 сентября

Статус: Рейтинговый бой

Рекорд Градовича: 21-2-1, 9 KO

Рекорд Осехо: 28-17-3, 8 KO

Место в рейтинге Boxrec: 26-е и 68-е места соответственно



Интрига: За последние два года карьера Градовича претерпела серьезный спад. «Русский мексиканец» провалил экзамены с британцем Ли Селби и восходящей звездой Оскаром Вальдесом. Между этими боями Евгений с трудом вымучил победы с бразильцем Алдимаром Сантосом и мексиканцем Хесусом Галисией, которые не входят даже в топ-50 своей весовой категории. И Осехо – соперник из этой категории. Только из другого веса.

Последние неудачи вынудили Градовича сменить вектор карьеры и спуститься из полулегкого во второй легчайший вес. Если этот путь добавит ему ударной мощи и легкости движений, можно смело говорить о реинкарнации карьеры Градовича. В противном случае, это закат его карьеры. Первый ответ будет получен по итогам этого боя.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10

Эдуард Трояновский (Россия) – Кеита Обара (Япония)

Эдуард Трояновский (Россия) – Кеита Обара (Япония)

Место: Москва, Россия

Дата: 9 сентября

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)

Рекорд: 24-0, 21 KO

Рекорд: 16-1-1, 15 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 16-е места соответственно



Интрига: В предыдущих поединках на стороне россиянина всегда было превосходство в физических данных. И доставить проблемы Трояновскому смог только Айк Шахназарян, который до 8 раунда успешно работал на дистанции, несмотря на меньшие габариты, но все же пропустил решающий удар. Не стоит сомневаться, что и Обара предпочтет дистанционный бой. Он имеет преимущество в росте и длине рук. Единственное поражение японец потерпел в дебютном поединке, а в дальнейшем почти все бои завершил досрочно и в свою пользу. Удар у Обары есть, а Трояновскому придется решать несвойственную задачу – проходить защиту более габаритного соперника и не нарваться на ответ.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Геннадий Головкин (Казахстан) – Келл Брук (Великобритания)

Геннадий Головкин (Казахстан) – Келл Брук (Великобритания)

Место: Лондон, Англия

Дата: 10 сентября

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO, а также «суперчемпиона» мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг)

Рекорд Головкина: 35-0, 32 KO

Рекорд Брука: 36-0, 25 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 3-е (в полусреднем весе) места соответственно



Интрига: Головкин отказался боя с «папенькиным сыном» Крисом Юбэнком-младшим. Не заслужил он ни титулами, ни медийной известностью большого куска от гонорарного пирога. Брук оказался сговорчивее. К тому же он небитый чемпион, как и сам Головкин. Британец быстро набрал вес и поднялся на две весовые категории выше. И лишь сам бой ответит на вопрос, что это было: фарс или главный поединок сентября?



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10

Роман Гонсалес (Никарагуа) – Карлос Куадрас (Мексика)

Роман Гонсалес (Никарагуа) – Карлос Куадрас (Мексика)

Место: Инглвуд, США

Дата: 10 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Рекорд Гонсалеса: 45-0, 38 KO

Рекорд Куадраса: 35-0-1, 27 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е (в 1-м наилегчайшем весе) и 1-е места соответственно



Интрига: Пока промоутеры не готовы предложить большой призовой фонд за бой-реванш с Хуаном Франциско Эстрадой, Роман Гонсалес продолжает штурмовать новые вершины. Никарагуанец выступит в четвертой для весовой категории. И с ходу сразится с лидером этого дивизиона – небитым мексиканцем Куадрасом. Ожидается лютый поединок. Оба боксера любят действовать первым номером, а также могут и любят припечатать соперника сначала к канатам, а затем и к настилу ринга.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Синсуке Яманака (Япония) – Ансельмо Морено (Панама)

Синсуке Яманака (Япония) – Ансельмо Морено (Панама)

Место: Осака, Япония

Дата: 16 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг)

Рекорд Яманаки: 25-0-2, 17 KO

Рекорд Морено: 36-4-1, 12 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 6-е места соответственно



Интрига: Яманака уже давно оккупировал чемпионский титул WBC и не собирается с ним расставаться, несмотря на то, что во многих боях был к этому близок. В частности, избивавший его 12 раундов экс-чемпион мира Вик Дарчинян, четыре года назад с удивлением узнал, что проиграл единогласным решением судей. В схожей позиции находится и крепкий мексиканец Морено. У него есть все возможности победить в Японии, но каков будет вердикт?



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 4 из 10

Кшиштоф Гловацки (Польша) – Александр Усик (Украина)

Кшиштоф Гловацки (Польша) – Александр Усик (Украина)

Место: Гданьск, Польша

Дата: 16 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд Гловацки: 26-0, 16 KO

Рекорд Усика: 9-0, 9 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 8-е места соответственно



Интрига: Самый ожидаемый поединок в первом тяжелом весе вполне может завершиться разгромом украинского претендента. Опыт олимпийского чемпиона Усика на профессиональном ринге несравним с опытом поляка. Гловацки в двух последних поединка «вынес» куда более опытных Марко Хука и Стива Каннигема. И его команда явно настроена завершить очередной бой досрочно. Шанс Усика в том, что он может «перетанцевать» соперника, а значит, будет дуэль разных стилей.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Сауль Альварес (Мексика) – Лиам Смит (Великобритания)

Сауль Альварес (Мексика) – Лиам Смит (Великобритания)

Место: Арлингтон, США

Дата: 16 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)

Рекорд Альвареса: 47-1-1, 33 KO

Рекорд Смита: 23-0-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 17-е места соответственно



Интрига: Альварес продолжает бегать от Головкина и выбирает соперников, с которым не должно возникнуть проблем. Да, у Смита не было поражений, но и уровень его оппозиции оставляет желать лучшего. Но зрелищную победу Альвареса посмотреть стоит хотя бы из соображений того, что мнению многих изданий он возглавляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Хорхе Линарес (Венесуэла) – Энтони Кролла (Великобритания)

Хорхе Линарес (Венесуэла) – Энтони Кролла (Великобритания)

Место: Манчестер, Англия

Дата: 24 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг)

Рекорд Линареса: 40-3, 27 KO

Рекорд Кроллы: 31-4-3, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 3-е соответственно



Интрига: Новый выезд в Великобританию для представителя Венесуэлы может стать серьезной проблемой. Линарес в прошлом году боксировал в Лондоне с Кевином Митчеллом, и если бы не сумел уложить соперника на обе лопатки в 10-м раунде, судьи бы отдали победу местному бойцу, который уверенно лидировал у них на карточках, несмотря на равный бой. На этот раз соперник у Линареса куда серьезнее. Советуем запастись ручкой и бумагой, чтобы выставить свой счет поединка, а затем сверить с судейским решением.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7

Марко Хук (Германия) – Овилл Маккензи (Великобритания)

Марко Хук (Германия) – Овилл Маккензи (Великобритания)

Место: Манчестер, Англия

Дата: 24 сентября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд Хука: 39-3-1, 27 KO

Рекорд Маккензи: 25-12-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 9-е соответственно



Интрига: Хук после поражения от Гловацки в следующем бою нокаутировал обидчика Рахима Чахкиева – Олу Афолаби и вплотную приблизился к возможности получить чемпионский бой. Последний поединок Маккензи как раз был титульным и завершился вничью. В той встрече аргентинцу Виктору Рамиресу удержать чемпионский пояс помогло «домашнее» судейство. Тем не менее котировки Маккензи после боя резко пошли вверх. Учитывая, что оба боксера далеко не молоды, поражение грозит им навсегда остаться вне чемпионской гонки. Но вряд ли оба с таким исходом согласны.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10