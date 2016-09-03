Ансель Галимов: Артюхин дал мне понюхать крагу. Постирана!
Форвард московского «Динамо» Ансель Галимов – о победах бело-голубых, инциденте с Евгением Артюхиным и настрое на «Авангард».
После пятой победы московского «Динамо» в чемпионате – 4:1 над «Сибирью» - корреспондент Sovsport.ru поговорил с одним из героев этого поединка – 25-летнем нападающим Анселем Галимовым.
- Не скажу, что мы выиграли у «Сибири» в одни ворота, - говорит Галимов. – Ереме (голкиперу Александру Еременко. – Прим.ред) спасибо. Он проводил свой первый матч в этом чемпионате и здорово нас подтащил в нескольких моментах. Вообще мы настраивались на вязкую и тяжелую игру…
-
А забили три
шайбы в первом
периоде.
- Повезло забить первыми. А потом надо было просто дотерпеть. Продолжать гнуть свою линию.
-
Во всех четырех
голах динамовцы
опережали
соперников
на пятачке.
- Быстрые мы очень.
-
Чем объяснить,
что игроки
«Динамо» в этом
сезоне резко
прибавили в
скорости?
- Это наш секрет. Вот такие у нас тренера по физподготовке. Это к ним вопросы.
-
Но вы согласны
с мнением, что
прибавили по
сравнению с
прошлым сезоном?
- Мы прошлый сезон уже давно забыли. Сейчас перед командой стоит новая задача. И надо двигаться к ней от ступеньки к ступеньки. Все ближе и ближе к цели.
-
Свой гол «Сибири»
вы забили после
паса Константина
Горовикова.
- Шикарная передача! А я просто оказался в нужном месте.
-
Еще в одном
моменте на
чужом пятачке
у вас вышла
стычка с Евгением
Артюхиным. Не
больно было,
когда он вас
сзади за лицо
схватил?
- Нет, он дал мне понюхать свою крагу…
-
И чем она пахнет?
- Постирана.
-
В состав вернулись
Вишневский
и Цветков, не
игравшие с
прошлого сезона.
Это ощущается?
- Конечно. Это наши лидеры, классные мастера. Они давно в коллективе. Играют на высоком уровне. Надо брать с них пример.
-
В этом сезоне
вы пока идете
без поражений…
- Все вопросы к тренерам по физподготовке!
-
После пяти
побед не трудно
будет настроиться
на «Авангард»,
с которым вы
встретитесь
уже в воскресенье?
- Мы вот этот матч отыграли. А завтра – уже новый день. И новый матч, на который мы будем также выходить. И работать, как во всех предыдущих играх.
-
То есть эйфории
нет?
- А что это такое? Даже не знаю, о чем вы…
Напомним, что в этом сезоне московское «Динамо» одержало победы над «Амуром», «Адмиралом», «Локомотивом, новокузнецким «Металлургом» и «Сибирью». В воскресенье бело-голубые встретятся с «Авангардом».
Матч
Динамо - Сибирь - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Подшендялов (Цветков, Фёдоров), 5:56 (1:0 - бол.). Рыбаков (Робинсон), 11:57 (2:0). Галимов (Горовиков, Марковин), 18:59 (3:0). Окулов (Губин), 35:22 (3:1). Цветков (Подшендялов, Фёдоров), 39:36 (4:1 - бол.).
Место и дата
02 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция