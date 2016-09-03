Ансель Галимов: Артюхин дал мне понюхать крагу. Постирана!

Форвард московского «Динамо» Ансель Галимов – о победах бело-голубых, инциденте с Евгением Артюхиным и настрое на «Авангард».

После пятой победы московского «Динамо» в чемпионате – 4:1 над «Сибирью» - корреспондент Sovsport.ru поговорил с одним из героев этого поединка – 25-летнем нападающим Анселем Галимовым.

- Не скажу, что мы выиграли у «Сибири» в одни ворота, - говорит Галимов. – Ереме (голкиперу Александру Еременко. – Прим.ред) спасибо. Он проводил свой первый матч в этом чемпионате и здорово нас подтащил в нескольких моментах. Вообще мы настраивались на вязкую и тяжелую игру…

- А забили три шайбы в первом периоде.

- Повезло забить первыми. А потом надо было просто дотерпеть. Продолжать гнуть свою линию.

- Во всех четырех голах динамовцы опережали соперников на пятачке.

- Быстрые мы очень.

- Чем объяснить, что игроки «Динамо» в этом сезоне резко прибавили в скорости?

- Это наш секрет. Вот такие у нас тренера по физподготовке. Это к ним вопросы.

- Но вы согласны с мнением, что прибавили по сравнению с прошлым сезоном?

- Мы прошлый сезон уже давно забыли. Сейчас перед командой стоит новая задача. И надо двигаться к ней от ступеньки к ступеньки. Все ближе и ближе к цели.

- Свой гол «Сибири» вы забили после паса Константина Горовикова.

- Шикарная передача! А я просто оказался в нужном месте.

- Еще в одном моменте на чужом пятачке у вас вышла стычка с Евгением Артюхиным. Не больно было, когда он вас сзади за лицо схватил?

- Нет, он дал мне понюхать свою крагу…

- И чем она пахнет?

- Постирана.

- В состав вернулись Вишневский и Цветков, не игравшие с прошлого сезона. Это ощущается?

- Конечно. Это наши лидеры, классные мастера. Они давно в коллективе. Играют на высоком уровне. Надо брать с них пример.

- В этом сезоне вы пока идете без поражений…

- Все вопросы к тренерам по физподготовке!

- После пяти побед не трудно будет настроиться на «Авангард», с которым вы встретитесь уже в воскресенье?

- Мы вот этот матч отыграли. А завтра – уже новый день. И новый матч, на который мы будем также выходить. И работать, как во всех предыдущих играх.

- То есть эйфории нет?

- А что это такое? Даже не знаю, о чем вы…

Напомним, что в этом сезоне московское «Динамо» одержало победы над «Амуром», «Адмиралом», «Локомотивом, новокузнецким «Металлургом» и «Сибирью». В воскресенье бело-голубые встретятся с «Авангардом».