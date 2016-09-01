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«Тоже мог в перерыве матча с Турцией сменить команду»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Тоже мог в перерыве матча с Турцией сменить команду»
Источник: Sovsport.ru

Полузащитник Дмитрий Полоз и защитник Илья Кутепов после тренировки пообщались с журналистами.

«Думаю, мы сильнее Ганы»

- Сегодня отрабатывали разные тактически схемы – и с тремя, и с четырьмя защитниками. Но по какой из них будем играть с Ганой пока непонятно, - говорит Полоз.

- Сборная России сильнее сборной Ганы?
- Покажет игра, но, думаю, все-таки мы сильнее. Разбора соперника еще не было, но в футбол, как говорится, уже все научились играть.

- Вас вызывали в сборную еще при Капелло. Когда дисциплины было больше?
- Капелло вызывал меня в команду два года назад. Если честно, уже не особо помню, как тогда было при нем. Но нынешняя атмосфера в сборной мне нравится.

- Торт, который вчера подарили на день рождения Черчесову, уже съели?
- Да. И надеемся поздравить его и в матче с Ганой.

- Ваш бывший одноклубник по «Ростову» Иван Новосельцев прямо по ходу матча с Турцией перешел в «Зенит». У вас такая возможность была?
- Была, но не перешел, - непонятно то ли пошутил, то ли всерьез сказал Полоз.

«Сына назвал Илларион»

На вчерашней открытой тренировке поздравляли не только Станислава Черчесова, которому исполнилось 53-и года, но и дебютанта сборной – Илью Кутепова. У спартаковского защитника родился сын.

- Уже пообщались с супругой и выбрали имя. Назовем – Илларион. Почему так? Не хотели какое-то простое и обычное имя. А вот это понравилось сразу, - говорит Кутепов. – На родах присутствовать не смог, так как был в Турции. Все прошло хорошо, слава Богу. Планирую сегодня посетить их.

- Столь  радостное событие – это всегда особый эмоциональный подъем. Поможет он дебютировать в сборной?
- Это зависит от меня и от решения тренера. Рождение сына тут не причем.

- Можно сказать, что вы сейчас самый счастливый человек? «Спартак» - первый, сын вот родился, а еще и в сборную вызвали…
- Конечно, сын – это моя главная радость в жизни. Но даже если бы из того, что вы перечислили, случилось что-то одно, я был бы рад не меньше.

- Черчесов рассказал, что вы быстро все схватываете из того, что он просит от вас. В чем заключаются эти требования?
- Конкретно не могу сказать, потому что это в первую очередь дело игрока и тренера. Но подсказ идет. И я за это благодарен тренерам.

- Может, что-то скажите болельщикам, которые после Евро немного утратили интерес к сборной?
- Если честно, мне рано делать подобные обращения. Не имею права, потому что только новичок в команде.

- Тогда что бы пожелали лично себе и команде?
- Чтобы все обошлись без травм. Сборную уже покинул один игрок – Дима Тарасов. Поэтому хочется, чтобы все вернулись в клубы здоровыми.

- Для вас есть разница между схемой с тремя и четырьмя защитниками?
- Абсолютно никакой.

Матч

Турция - Россия - 0:0

Состав

Турция: Бабакан, Кейбаши (Калдырым, 46), Союнчу, Озбайракли, Азиз (Чалик, 68), Топал, Чалханоглу (Малли, 59), Туфан, Шен (Айхан, 46), Тосун (Унал, 62), Мор (Йокушлу, 84)

Россия: Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Новосельцев, Самедов, Миранчук (Ерохин, 55), Оздоев (Зобнин, 79), Тарасов (Газинский, 60), Шатов, Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

нет - Жирков, 45

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

31 августа 21:30, Анталья Арена, Текстовая трансляция

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