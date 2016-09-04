«Динамо» & «Авангард». Культовая битва лидеров Запада и Востока

Москвичи отлично начали сезон, одержав пять побед на старте. Но и омичи пока не знают поражений в основное время. В своих конференциях команды захватили лидерство. И вот очная ставка между ними! Не говоря уже о том, что «Авангард» - и без того самый знаковый соперник бело-голубых в последних пяти сезонах.

С 2012 года, когда клубы сшиблись в финале Кубка Гагарина, отношения между ними накалены до предела. В том уже далеком противостоянии москвичам пришлось отыгрываться. Однако оказалось, что динамовский характер сибирскому не уступит. Выиграв три поединка кряду, бело-голубые отпраздновали свое очередное чемпионство. И вписали еще одну победную страничку в историю своего великого клуба.

С тех пор «холодная война» между «Динамо» и «Авангардом» никогда не стихала. После Кубка Гагарина-2012 команды встречались в регулярном чемпионате восемь раз. И только однажды омичи смогли зацепить у москвичей победу - по буллитам у себя дома. В остальных встречах успех праздновали москвичи. Бывали и разгромы со счетом 6:0, заставляющие вспомнить еще один феноменальный результат из истории личных встреч «Авангарда» и «Динамо»…

В марте 2005-го бело-голубые разнесли омичей со счетом 11:0 в одном из матчей полуфинала! «Ястребам» тогда не помог даже могучий Яромир Ягр. А динамовцы, одолев омичей, и тогда стали чемпионами…

В новой очной ставке «Динамо», как никогда нуждается в поддержке своих трибун. Да и рекорд посещаемости московских матчей пора бы обновить!

Тем более, что в воскресение болельщиков ждет приятный сюрприз на арене. Руководство московского клуба решило увековечить имена прославленных капитанов, которые приводили «Динамо» к чемпионству. На стяге, который будет поднят под купол дворца 10 имен: Николай Поставнин (1947 год), Александр Уваров (1954 год), Анатолий Семенов (1990 год), Евгений Попихин (1991 год), Сергей Баутин (1992 год), Александр Карповцев (1993 год), Равиль Якубов (1995 год), Алексей Трощинский (2000 и 2005 годы), Алексей Кудашов (2012 год), Юрий Бабенко (2013 год)

Серия торжественных мероприятий, связанных с этими именами, начнется с чествования недавно закончившего игровую карьеру Юрия Бабенко, который также будет на матче и выступит перед болельщиками.

Итак, воскресенье. 17.00. Москва. «ВТБ Ледовый дворец». Всех любителей хоккея ждет культовая битва лидеров Запада и Востока. Приди и поддержи своих!