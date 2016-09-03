Роман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд ли

Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал корреспонденту Sovsport.ru о своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге.



Напомним, новая команда Широкова выиграла 5:3 у «Иларавто», сам Роман сделал дубль.



- Судя по вашей игре, вы рано закончили с большим футболом, Роман.

- Или поздно. А вообще вам виднее. Это Сычев рано закончил.

Первые минуты Широкова за Атлантис в любительской лиге. Он под 77 номером https://t.co/uuZCeplZ1P — Артем Локалов (@lokalov) 3 сентября 2016 г.

- Как вам уровень соревнований?

- Отличный. Как в Лиге чемпионов.

- Вы закончили с большим футболом или еще вернетесь?

- Вряд ли, я думаю. Все команды уже укомплектованы.

- У вас устная договоренность с клубом?

- А бывают другие?

- Письменные.

- У меня всегда устные.

- Контракт у вас здесь поменьше?

- Побольше! - смеясь, ответил Широков.