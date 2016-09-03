Роман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд ли
Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал корреспонденту Sovsport.ru о своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге.
Напомним, новая команда Широкова выиграла 5:3 у «Иларавто», сам Роман сделал дубль.
- Судя по вашей игре, вы рано закончили с большим футболом, Роман.
- Или поздно. А вообще вам виднее. Это Сычев рано закончил.
Первые минуты Широкова за Атлантис в любительской лиге. Он под 77 номером https://t.co/uuZCeplZ1P— Артем Локалов (@lokalov) 3 сентября 2016 г.
- Как вам уровень соревнований?
- Отличный. Как в Лиге чемпионов.
- Вы закончили с большим футболом или еще вернетесь?
- Вряд ли, я думаю. Все команды уже укомплектованы.
- У вас устная договоренность с клубом?
- А бывают другие?
- Письменные.
- У меня всегда устные.
- Контракт у вас здесь поменьше?
- Побольше! - смеясь, ответил Широков.
Легенды русского футбола в Сетуни pic.twitter.com/hef1xoYwWT— Артем Локалов (@lokalov) 3 сентября 2016 г.