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Роман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд ли

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Роман Широков: Вернуться в профессиональный футбол? Вряд ли
Источник: Sovsport.ru

Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал корреспонденту Sovsport.ru о своем первом матче за «Атлантис» в любительской лиге. 

Напомним, новая команда Широкова выиграла 5:3 у «Иларавто», сам Роман сделал дубль.

- Судя по вашей игре, вы рано закончили с большим футболом, Роман.
- Или поздно. А вообще вам виднее. Это Сычев рано закончил.

- Как вам уровень соревнований?
- Отличный. Как в Лиге чемпионов. 

- Вы закончили с большим футболом или еще вернетесь?
- Вряд ли, я думаю. Все команды уже укомплектованы.

- У вас устная договоренность с клубом? 
- А бывают другие?

- Письменные.
- У меня всегда устные. 

- Контракт у вас здесь поменьше?
- Побольше! - смеясь, ответил Широков.

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