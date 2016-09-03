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От Милевского уже есть польза. Пять главных событий 11-го тура ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
От Милевского уже есть польза. Пять главных событий 11-го тура ФНЛ
Источник: ФК «Тосно»

Sovsport.ru рассказывает, чем запомнился очередной тур второй по значимости футбольной лиги страны.

Голевая реакция форвардов «Тосно» на приезд Милевского

На этой неделе «Тосно» совершил самый громкий трансфер среди всех команд ФНЛ – клуб подписал форварда Александра Милевского, известного по выступлениям за киевское «Динамо» и сборную Украины.

В матче с «Балтикой» он участия не принимал, не попав даже в заявку на игру. Но это не помешало «Тосно» выдать свою самую результативную встречу в сезоне, следствием которой стала разгромная победа – 4:1.

Что интересно, все голы забили нападающие – дублем отметился Марков, по мячу на свой счет записали Кириенко и Заболотный. И если Заболотный в этом сезон забил уже пятый мяч, то Марков и Кириенко – первые. Причем оба вышли на замену! Эта пара форвардов отличается молодостью – им всего по 22 года. Отрадно, что на приезд звездного новичка они отреагировали именно таким образом.


Очередной дубль Панченко

«Динамо» на выезде обыграло «Тамбов» - 2:1. Дублем отметился Кирилл Панченко. Он стал для него уже третьим в сезоне!

Оба мяча полузащитник забил похожим образом – выскочив один на один с голкипером после тонких пасов партнеров. В первом случае ассистентом выступил Зотов, во втором – Темников. Эти игроки делали передачи в одно касание, что говорит о слаженности командных действий. За это нужно похвалить наставника бело-голубых Юрия Калитвинцева.

На счету Панченко теперь девять голов. Он возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Алексея Гасилина из «Зенита-2» на три мяча.

Победа позволила «Динамо» остаться на первой строчке турнирной таблицы. «Тосно» отстает на два очка.


Каррера – гость тура

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера воспользовался паузой в чемпионате России и посетил матч «Спартака-2». А играл он с «Зенитом-2». Воодушевленная первым таким приездом итальянца спартаковская молодежь шансов своему сопернику не оставила – 4:1.

Из молодых игроков «Спартака-2» стоит выделить капитана команды 22-летнего полузащитника Артема Самсонова. Он отметился голевой передачей и забил красивый гол ударом со штрафного.

Также сильный матч провел 21-летний Денис Давыдов, открывший счет в игре. Он запомнился тем, что играл оттянутого форварда и много перемещался по полю, обыгрывая соперников и раздавая острые передачи. После матча генеральный директор «Спартака-2» Сергей Родионов  сказал, что если он продолжит в том же духе, то может попасть в главную команду.

После 11 туров «Спартак-2» занимает третье место, отставая на шесть очков от «Динамо» и на четыре от «Тосно». Но на каком бы месте вторые красно-белые не финишировали, в премьер-лигу они могу выйти только в том случае, если в ФНЛ вылетит главный «Спартак». Таков регламент.

Первая домашняя победа «СКА-Хабаровска»

Невероятно: в стартовых десяти турах в активе «СКА-Хабаровска» было три гостевых победы, но не было ни одной домашней. И вот она случилась – со счетом 1:0 команда Александра Григоряна обыграла «Енисей». Единственный гол забил 23-летний полузащитник Николай Калинский. Он появился на поле во втором тайме. В этом сезоне в первенстве ФНЛ в стартовом составе он еще ни разу не выходил.

Победа вызвала у футболистов хабаровской дружины бурю эмоций – в раздевалке после игры было очень шумно. «На выездах в последнее время всегда так же. Ничего особенного. Мы живем в цивилизованном обществе, и в этой рутине можем позволить себе хотя бы несколько секунд побыть неандертальцами. В конце концов, мы мужчины. И это не просто игра, а иногда и война», - прокомментировал ситуацию Григорян.


Очередные осечки «Мордовии» и «Кубани»

После 11 туров «Мордовия» и «Кубань» являются соседями по турнирной таблице. Скажи кто об этом перед началом сезона – и удивленных болельщиков было бы мало. Но их количество резко возросло бы, когда людям сказали, что эти команды будут находиться в нижней части таблицы. Так происходит сейчас: «Кубань» - 13-я, «Мордовия» - 14-я.

В очередном туре «Мордовия» не смогла обыграть саратовский «Сокол» - 0:0, а «Кубань» с таким же счетом сыграла с воронежским «Факелом». Для саранской команды это уже седьмая игра без забитых мячей, для краснодарской – пятая. Чтобы поднять свои коллективы наверх, и Дмитрию Черышеву, и Дану Петреску нужно работать над игрой в атаке.

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