От Милевского уже есть польза. Пять главных событий 11-го тура ФНЛ

Sovsport.ru рассказывает, чем запомнился очередной тур второй по значимости футбольной лиги страны.

Голевая реакция форвардов «Тосно» на приезд Милевского

На этой неделе «Тосно» совершил самый громкий трансфер среди всех команд ФНЛ – клуб подписал форварда Александра Милевского, известного по выступлениям за киевское «Динамо» и сборную Украины.

В матче с «Балтикой» он участия не принимал, не попав даже в заявку на игру. Но это не помешало «Тосно» выдать свою самую результативную встречу в сезоне, следствием которой стала разгромная победа – 4:1.

Что интересно, все голы забили нападающие – дублем отметился Марков, по мячу на свой счет записали Кириенко и Заболотный. И если Заболотный в этом сезон забил уже пятый мяч, то Марков и Кириенко – первые. Причем оба вышли на замену! Эта пара форвардов отличается молодостью – им всего по 22 года. Отрадно, что на приезд звездного новичка они отреагировали именно таким образом.

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Очередной дубль Панченко

«Динамо» на выезде обыграло «Тамбов» - 2:1. Дублем отметился Кирилл Панченко. Он стал для него уже третьим в сезоне!

Оба мяча полузащитник забил похожим образом – выскочив один на один с голкипером после тонких пасов партнеров. В первом случае ассистентом выступил Зотов, во втором – Темников. Эти игроки делали передачи в одно касание, что говорит о слаженности командных действий. За это нужно похвалить наставника бело-голубых Юрия Калитвинцева.

На счету Панченко теперь девять голов. Он возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Алексея Гасилина из «Зенита-2» на три мяча.

Победа позволила «Динамо» остаться на первой строчке турнирной таблицы. «Тосно» отстает на два очка.





Каррера – гость тура

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера воспользовался паузой в чемпионате России и посетил матч «Спартака-2». А играл он с «Зенитом-2». Воодушевленная первым таким приездом итальянца спартаковская молодежь шансов своему сопернику не оставила – 4:1.

Из молодых игроков «Спартака-2» стоит выделить капитана команды 22-летнего полузащитника Артема Самсонова. Он отметился голевой передачей и забил красивый гол ударом со штрафного.

Также сильный матч провел 21-летний Денис Давыдов, открывший счет в игре. Он запомнился тем, что играл оттянутого форварда и много перемещался по полю, обыгрывая соперников и раздавая острые передачи. После матча генеральный директор «Спартака-2» Сергей Родионов сказал, что если он продолжит в том же духе, то может попасть в главную команду.

После 11 туров «Спартак-2» занимает третье место, отставая на шесть очков от «Динамо» и на четыре от «Тосно». Но на каком бы месте вторые красно-белые не финишировали, в премьер-лигу они могу выйти только в том случае, если в ФНЛ вылетит главный «Спартак». Таков регламент.

Первая домашняя победа «СКА-Хабаровска»

Невероятно: в стартовых десяти турах в активе «СКА-Хабаровска» было три гостевых победы, но не было ни одной домашней. И вот она случилась – со счетом 1:0 команда Александра Григоряна обыграла «Енисей». Единственный гол забил 23-летний полузащитник Николай Калинский. Он появился на поле во втором тайме. В этом сезоне в первенстве ФНЛ в стартовом составе он еще ни разу не выходил.

Победа вызвала у футболистов хабаровской дружины бурю эмоций – в раздевалке после игры было очень шумно. «На выездах в последнее время всегда так же. Ничего особенного. Мы живем в цивилизованном обществе, и в этой рутине можем позволить себе хотя бы несколько секунд побыть неандертальцами. В конце концов, мы мужчины. И это не просто игра, а иногда и война», - прокомментировал ситуацию Григорян.

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Очередные осечки «Мордовии» и «Кубани»

После 11 туров «Мордовия» и «Кубань» являются соседями по турнирной таблице. Скажи кто об этом перед началом сезона – и удивленных болельщиков было бы мало. Но их количество резко возросло бы, когда людям сказали, что эти команды будут находиться в нижней части таблицы. Так происходит сейчас: «Кубань» - 13-я, «Мордовия» - 14-я.

В очередном туре «Мордовия» не смогла обыграть саратовский «Сокол» - 0:0, а «Кубань» с таким же счетом сыграла с воронежским «Факелом». Для саранской команды это уже седьмая игра без забитых мячей, для краснодарской – пятая. Чтобы поднять свои коллективы наверх, и Дмитрию Черышеву, и Дану Петреску нужно работать над игрой в атаке.