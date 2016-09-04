Парень из соседнего двора. Как Широков сыграл в любительской лиге

Роман Широков вернулся в футбол. Любительский. На крохотном стадиончике экс-капитан сборной России показал класс. Сделал дубль, раздал автографы, сфотографировался со всеми желающими. И заставил опять задаться вопросом: может, рано закончил?

Как Широков играл за «Атлантис». Фотогалерея Sovsport.ru

ТУТ НАЧИНАЛИ ЧЕРЕНКОВ И ГАВРИЛОВ

Здесь когда-то играли в хоккей с мячом. И в футбол. На «Искре», как назывался стадион раньше, зажигались звезды Федора Черенкова, который родился неподалеку, на Вяземской улице; Юрия Гаврилова, вообще жившего по соседству. Теперь тут сыграл и Роман Широков (в футболке под 77 номером), которому тоже принято отдавать мяч, если не знаешь, как продолжить атаку. Правда, поле стало меньше и именуется теперь «Сетунь парком». Да и игроков на поле тоже не так много, как в большом футболе, – в западной любительской премьер-лиге играют в формате «8 на 8».

Местные хоккейные «Крылья» (стадион примыкает к ледовому дворцу) в последние годы не играли – и сетуньский народ потянулся на футбол. Тут, взяв стакан кофе, можно было посмотреть на игру Александра Панова и Евгения Алдонина, Максима Ромащенко и Эрика Корчагина. Все они не так давно играли в российской премьер-лиге. А теперь гоняют мяч рядом. Парни из соседнего двора почти что.

И Роман Широков тоже стал парнем из соседнего двора. Оттуда посмотреть на его игру прибежали мальчишки, приковыляли дедули, заглянули мамы, гуляющие с колясками. На трибунах человек 300 собралось. И все было по-настоящему, не по-бутафорски. Жесткие стыки, подкаты, претензии к судье. А на трибуне охали и визжали, когда были опасные моменты.

КИВОК И ПОДСЕЧКА

Разминка Широкова. Пока все активно двигаются, Роман общается с тренером, широко расставив ноги. Растяжка, значит. Ей, собственно, Роман и ограничивается. Выходит в стартовом составе. А с ним Дмитрий Сычев, Сергей Горелов (экс-ЦСКА и «Алания»), Эрик Корчагин и Дмитрий Половинчук (оба экс-»Динамо»), Александр Шуленин (экс-»Волга»), Сергей Темрюков (экс-ПСВ).

Дмитрий Сычев, Сергей Горелов, Роман Широков, Эрик Корчагин (слева направо) Источник: Sovsport.ru

С Темрюковым мы виделись не так давно – когда «Динамо» играло в Эйндховене в Лиге Европы под руководством Станислава Черчесова. Тогда он тренировал любительскую команду ПСВ, которая официально входит в структуру клуба.

«У меня в команде парень против «Спартака» в Лиге чемпионов в 199-м играл». Сергей Темрюков - о работе с любительской командой ПСВ

- В «Атлантисе» я две недели. Только вливаюсь, - говорит Сергей. – Из Голландии уехал в январе, до июля работал в академии «Анжи». Контракт закончился, так что сейчас ищу новую работу.

Еще Темрюков ищет пасом Широкова – и находит. И сам Роман раздает свои традиционно кошачье-аккуратные пасы. А также забивает сам. Сначала головой, замкнув навес. Потом аккуратно, в касание, подсекает мяч над вратарем. «Атлантис» побеждает 5:3, хотя соперник под названием «Иларавто», сопротивляется достойно. Но звезды сильнее, тем более меняются сразу целыми семерками.

- У нас много травмированных было, всего один человек на замене, - после игры объясняет Ваге Погосян из «Иларавто» - Широков? Да такой же игрок, как и все мы. Видели же – равная игра шла, мы могли за ничейку зацепиться. Но составы… Просто разные задачи у команд. Нам бы в серединке оказаться, а «Атлантис» за чемпионство борется. Они ж в прошлом сезоне первыми стали…

Ваге говорит, что в Москве мало лиг, где можно на таком уровне играть:

- Тем, кто заканчивает с профессиональным футболом, интересно здесь побиться. Тут все игры в такой борьбе проходят. Финансовые условия? У всех разные. В «Атлантисе», скорее всего, получше, чем у нас, раз они подписали Широкова и Сычева!

«РОМА В ПОРЯДКЕ!»

Сычев все такой же. Смеется, болтает со знакомыми, фотографируется со всеми желающими. И не забивает. От интервью отказывается.

После игры народ высыпает на поле и окружает Широкова. «Рома в порядке! Видел, какие пасы раздавал? А голы?», - кивает Темрюков на одноклубника.

Тот из гурьбы народа пробивается к раздевалке. Оттуда ждать его долго не приходится – душа все равно нет. Взял сумку – и домой. Но отпускают Широква не сразу.

Роман Широков (в центре) с болельщиками после матча Источник: Sovsport.ru

- Не равно закончили с большим футболом, Роман? – спросил Широква. – Может, еще вернетесь?

- Рано? Может, поздно? – Роман в своем репертуаре. – Вообще, вам виднее. Но вряд ли – все команды укомплектованы. Сыч – вот кто рано закончил…

…На поле, где только что играл Широков и компания готовятся выйти команды из низшей лиги. На трибунах почти никого не осталось, но футбол продолжается.

- Два месяца назад смотрел, как Широков на Евро играет, а теперь следом за ним на поле выхожу. Дела-а, - удивляется Сергей Мартынов из команды «Зеленая культура».

Ее игроки, кстати, собрались напрячься и побороться за выход в премьер-лигу, чтобы сыграть против Широкова и Сычева.

Пока получается не очень – очередное поражение 1:4.