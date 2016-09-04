TOP-10 лучших голов августа в КХЛ

Видеоподборка самых эффектных шайб летней части сезона в Континентальной хоккейной лиге.

1. Евгений Дадонов (ХК СКА)

Пас нападающего СКА Вадима Шипачева оставил не при делах всю пятерку магнитогорского «Металлурга». Не подвел и партнер по команде Евгений Дадонов, убежавший «один в ноль» с Василием Кошечкиным, не оставив ни единого шанса вратарю «Магнитки».





2. Вадим Шипачев (ХК СКА)

Фантастическую голевую атаку провели хоккеисты СКА в матче с «Ак Барсом». Евгений Дадонов, перехватив шайбу, выбежал «один в ноль» с голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Но вместо броска по воротам последовал скрытый пас на Никиту Гусева. Форвард питерцев, оценив ситуацию, в свою очередь нашел передачей Вадима Шипачева, расстрелявшего уже пустые ворота казанской команды.





3. Миро Аалтонен («Витязь»)

Голевая комбинация в исполнении легионеров подмосковного «Витязя». Швед Марио Кемпе, пройдя по флангу, не глядя, сделал передачу на Миро Аалтонена. Подработав шайбу коньком, финн вонзил ее в «девятку» ворот голкипера «Амура» Александра Печурского.





4. Павел Дацюк (ХК СКА)

Украшением и без того незабываемого матча СКА – «Ак Барс» стала шайба главного форварда армейцев Павла Дацюка. Едва уловимым движением Павел оставил не при делах троих игроков «Ак Барса» и точным броском в «девятку» ворот Эмиля Гарипова.





5. Владимир Брюквин («Динамо» Мск)

Молниеносная трехходовка московских динамовцев в матче с «Амуром». Ансель Галимов ворвался в зону хабаровчан и, сместившись к центру, отдал на подключившегося к атаке Мэта Робинсона. Тот в касание выкатил шайбу на дальнюю штангу, где ее подкараулил Владимир Брюквин.





6. Дмитрий Саюстов («Адмирал»)

Как по учебнику провели контратаку хоккеисты «Адмирала» Роберт Саболич и Дмитрий Саюстов , выскочив вдвоем на защитника «Витязя» и не оставив шансов финскому голкиперу Харри Сятери.





7. Бад Холлоуэй (ХК ЦСКА)

Комбинация хоккеистов ЦСКА и эффектная скрытая передача нападающего Андрея Светлакова на канадского легионера московских армейцев Бада Холлоуэя.





8. Йоонас Кемппайнена («Сибирь»)

Финский форвард «Сибири» Йоонас Кемппайнен, защищавший в прошлом году цвета «Бостон Брюинз», открыл счет заброшенным шайбам в КХЛ. Нападающий легко переиграл «один в один» голкипера Игоря Устинского, убежав от защитников «Авто» после точного паса Владислава Наумова.





9. Илья Ковальчук (ХК СКА)

Во встрече со СКА четыре хоккеиста «Салавата Юлаева» выглядели скромными наблюдателями на фоне нападающего питерцев Ильи Ковальчука. А голкипер уфимцев Никлас Сведберг и вовсе стал невольным соавтором шайбы.





10. Алексей Копейкин («Витязь»)

Форвард «Витязя» Алексей Копейкин мастерски сыграл в матче с «Амуром». Выиграв в борьбе у борта у капитана «Амура» Виталия Атюшова и выскочив на «пятак» с защитником на плечах, Алексей в падении переиграл голкипера «тигров» Александра Печурского.





Бонус. Даниил Тарасов («Динамо» Мск)



